Гид S. проводит ещё 6 экскурсий

Вы ещё не побывали в Версале? Ничего страшного, находясь на " задворках Европы «, т. е. в Португалии, можно наверстать упущенное!

Строительство дворца началось в 1747 году и завершилось лишь в 1786 году. Дворец поражает совершенством своей планировки. Многочисленные залы дворца, заполненные произведениями искусства, украшены зеркалами, в которых отражается роскошная барочная декорировка. окружающие дворец сады простираются на многие гектары со своими боскетами, фонтанами, прудами и лодочным каналом, облицованным роскошными изразцовыми панно с пасторальными сюжетами. Когда-то в этих местах протекала блестящая жизнь королевского двора, пытавшегося, хотя и безуспешно, превзойти по великолепию дворы Европы XVIII в.

Ностальгия по тем невозвратным временам до сих пор слышится в шелесте листвы от доносящегося с моря 🌊 бриза.