Гид S. проводит ещё 6 экскурсий

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Дворец КЕЛУШ / Версаль в Португалии /

Гид S.
Гид S. – Гид из Алкобасы
Дворец КЕЛУШ / Версаль в Португалии /
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  • 👥Групповая
  • 🕐Длительность 3 часа
  • 👫 Группа не более 2 человек

  • €107 за человека

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Дворец КЕЛУШ / Версаль в Португалии /
Вы ещё не побывали в Версале? Ничего страшного, находясь на " задворках Европы «, т. е. в Португалии, можно наверстать упущенное!
Строительство дворца началось в 1747 году и завершилось лишь в 1786 году. Дворец поражает совершенством своей планировки. Многочисленные залы дворца, заполненные произведениями искусства, украшены зеркалами, в которых отражается роскошная барочная декорировка. окружающие дворец сады простираются на многие гектары со своими боскетами, фонтанами, прудами и лодочным каналом, облицованным роскошными изразцовыми панно с пасторальными сюжетами. Когда-то в этих местах протекала блестящая жизнь королевского двора, пытавшегося, хотя и безуспешно, превзойти по великолепию дворы Европы XVIII в.
Ностальгия по тем невозвратным временам до сих пор слышится в шелесте листвы от доносящегося с моря 🌊 бриза.
Начало и место завершения
🚩 Alcobaça

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  • Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие участники. Группа до 2 человек.
  • Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.
  • Вы можете задать гиду вопросы об экскурсии до оплаты, просто выберите дату и перед бронированием укажите комментарий. Оплачивать в этот момент ничего не нужно.
  • Условия возврата: при отмене клиентом: - 100% при отмене за 48 чаcов, при отмене гидом - 100% возврат всегда
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Гид S.
Гид S.
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