Гид S. проводит ещё 5 экскурсий

Национальный Дворец Ажуда.

Был построен в начале 19 века на месте королевского дворца, уничтоженного огнем в 1795 году.

Расходов королевская семья не жалела! Шелковые обои, севрский фарфор и хрустальные канделябры

Дворец Пена. На вершинах хребта Серра — ди — Синтра стоит великолепный дворец Пена — эклектическая смесь архитектурных стилей, — построенный в 19 веке. Это волшебное место!

Дворец Келуш.

В 1747 году Педру, младший сын Жуана V, поручил Матеушу Висенти переделать охотничий домик в летний дворец в стиле рококо.

Келуш — типичнейший дворец в стиле Рококо с обширными французскими садами, ослепительно сверкающий вновь отреставрированными люстрами, отражающимися в многочисленных зеркалах стен.

Эти дворцы являются красноречивым доказательством того, что на протяжении веков Португалия была огромной Империей, а не задворками Европы!

Убедимся в этом вместе?