Гид S. проводит ещё 5 экскурсий

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Дворцы Империи

Гид S.
Гид S. – Гид из Алкобасы
Дворцы Империи
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  • 👥Групповая
  • 🕐Длительность 8 часов
  • 👫 Группа не более 7 человек

  • €268 за человека

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Дворцы Империи
Дворцы Империи
Национальный Дворец Ажуда.
Был построен в начале 19 века на месте королевского дворца, уничтоженного огнем в 1795 году.
Расходов королевская семья не жалела! Шелковые обои, севрский фарфор и хрустальные канделябры
Дворец Пена. На вершинах хребта Серра — ди — Синтра стоит великолепный дворец Пена — эклектическая смесь архитектурных стилей, — построенный в 19 веке. Это волшебное место!
Дворец Келуш.
В 1747 году Педру, младший сын Жуана V, поручил Матеушу Висенти переделать охотничий домик в летний дворец в стиле рококо.
Келуш — типичнейший дворец в стиле Рококо с обширными французскими садами, ослепительно сверкающий вновь отреставрированными люстрами, отражающимися в многочисленных зеркалах стен.
Эти дворцы являются красноречивым доказательством того, что на протяжении веков Португалия была огромной Империей, а не задворками Европы!
Убедимся в этом вместе?
Начало и место завершения
🚩 Alcobaça
Дворцы Империи
Дворцы Империи
Дворцы Империи
Дворцы Империи
Дворцы Империи

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  • Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие участники. Группа до 7 человек.
  • Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.
  • Вы можете задать гиду вопросы об экскурсии до оплаты, просто выберите дату и перед бронированием укажите комментарий. Оплачивать в этот момент ничего не нужно.
  • Условия возврата: при отмене клиентом: - 100% при отмене за 48 чаcов, при отмене гидом - 100% возврат всегда
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Гид S.
Гид S.
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