Гид S. проводит ещё 5 экскурсий

Не существует точных данных о времени основания города, однако бесспорным является тот факт, что он возник в эпоху античности, об этом свидетельствуют остатки римского храма Дианы в верхней части города, на очаровательной площади, откуда открывается великолепная панорама. Хотя многочисленные памятники Эворы построены в полном пренебрежении к планировке города, тем не менее они органично вписываются в его структуру, в связи с чем прогулка 👣 по его улицам доставляет истинное наслаждение, позволяя возвращаться из прошлого в настоящее.

Первоначальное ядро города ограничено крепостными стенами, за их пределами раскинулись современные улицы, рисунок которых напоминает планировку древнего города.

Мы побываем:

в соборе СЕ,

капелла душ оссуш,

церковь Св. Франсишко.

праса ду Жиралду и т. д.

и в конце экскурсии 🧭 я обязательно расскажу Вам, почему в этот город 🏙️ приезжают за «женским счастьем " !