Гид S. проводит ещё 5 экскурсий

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ЭВОРА. За женским счастьем

Гид S.
Гид S. – Гид из Алкобасы
ЭВОРА.

За женским счастьем
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  • 👥Групповая
  • 🕐Длительность 6 часов
  • 👫 Группа не более 7 человек

  • €65 за человека

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ЭВОРА. За женским счастьем
ЭВОРА. За женским счастьем
Не существует точных данных о времени основания города, однако бесспорным является тот факт, что он возник в эпоху античности, об этом свидетельствуют остатки римского храма Дианы в верхней части города, на очаровательной площади, откуда открывается великолепная панорама. Хотя многочисленные памятники Эворы построены в полном пренебрежении к планировке города, тем не менее они органично вписываются в его структуру, в связи с чем прогулка 👣 по его улицам доставляет истинное наслаждение, позволяя возвращаться из прошлого в настоящее.
Первоначальное ядро города ограничено крепостными стенами, за их пределами раскинулись современные улицы, рисунок которых напоминает планировку древнего города.

Мы побываем:

    в соборе СЕ,
    капелла душ оссуш,
    церковь Св. Франсишко.
    праса ду Жиралду и т. д.
    и в конце экскурсии 🧭 я обязательно расскажу Вам, почему в этот город 🏙️ приезжают за «женским счастьем " !
    Начало и место завершения
    🚩 Alcobaça
    ЭВОРА. За женским счастьем
    ЭВОРА. За женским счастьем
    ЭВОРА. За женским счастьем

    Выберите дату для вашей экскурсии

    • Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие участники. Группа до 7 человек.
    • Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.
    • Вы можете задать гиду вопросы об экскурсии до оплаты, просто выберите дату и перед бронированием укажите комментарий. Оплачивать в этот момент ничего не нужно.
    • Условия возврата: при отмене клиентом: - 100% при отмене за 48 чаcов, при отмене гидом - 100% возврат всегда
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    Гид S.
    Гид S.
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