Гид S. проводит ещё 6 экскурсий

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Хочу в Лиссабон! Обзорная по городу на автомобиле с пешеходными остановками

Гид S.
Гид S. – Гид из Алкобасы
Хочу в Лиссабон! Обзорная по городу на автомобиле с пешеходными остановками
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Хочу в Лиссабон! Обзорная по городу на автомобиле с пешеходными остановками
Хочу в Лиссабон! Обзорная по городу на автомобиле с пешеходными остановками
Эта экскурсия ⛳, является автомобильно — пешеходной. Начинаем экскурсионный день в Вашем отеле, после чего отправляемся в путешествие!
Знакомство с Лиссабоном начнем с главного проспекта страны Avenida Liberdade. Это главная артерия города, однако мелькание транспорта не отвлекает Вас от красоты этой бывшей пешеходной аллеи. Мощение площади выполнено в типично португальской манере — черные квадратные плиты на белом фоне. Проспект Свободы — это непременное место посещения всех прибывающих в Лиссабон.
Проспект Свободы переходит в площадь Маркиза Помбала, в центре которой возвышается величественный памятник маркизу Помбалу. Маркиз гордо взирает на современную жизнь горожан.
За памятником зелень парка Эдуарда VII. Отсюда видна вся нижлежащая территория города и даже серебристо — голубая поверхность реки Тежу.
Далее перед нами предстанет Россиу, центральная площадь в окружении фонтанов и всегда заполнена людьми, спешащими по своим делам и праздно гуляющими, продавцами цветов, стаями голубей, давно привыкших к сутолоке города.
Шиаду, смотровые площадки, церковь ⛪ Св. Роха, лифт Санта Жушта, Байша все это конечно же заслуживает Вашего внимания!
Продолжится наша экскурсия у стен Кафедрального Собора Лиссабона. Территорию, где была построена первоначально церковь, заселяли народы разной веры: римляне, вестготы и арабы.
Замок Св. Георгия располагается относительно близко, крепости, отвоеванной королем Афонсо Энрикешем у мавров. Сейчас здесь раскинулся большой парк 🌳, где гуляют павлины. Эта территория объединяет кварталы Алфама, Граса и Морария, где зарождалась португальская нация.
По набережной реки Тежу быстро достигенем район Белень. Там мы посетим монастырь Иеронимитов, Беленскую Башню, памятник Первооткрывателям. Если Вы сластены, то у Вас будет прекрасная возможность попробывать самые вкусные пирожные Португалии!
Всегда возможны изменения в прогамме по Вашему желанию.
Начало и место завершения
🚩 Alcobaça
Хочу в Лиссабон! Обзорная по городу на автомобиле с пешеходными остановками
Хочу в Лиссабон! Обзорная по городу на автомобиле с пешеходными остановками
Хочу в Лиссабон! Обзорная по городу на автомобиле с пешеходными остановками
Хочу в Лиссабон! Обзорная по городу на автомобиле с пешеходными остановками
Хочу в Лиссабон! Обзорная по городу на автомобиле с пешеходными остановками
Хочу в Лиссабон! Обзорная по городу на автомобиле с пешеходными остановками

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  • Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие участники. Группа до 7 человек.
  • Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.
  • Вы можете задать гиду вопросы об экскурсии до оплаты, просто выберите дату и перед бронированием укажите комментарий. Оплачивать в этот момент ничего не нужно.
  • Условия возврата: при отмене клиентом: - 100% при отмене за 48 чаcов, при отмене гидом - 100% возврат всегда
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Гид S.
Гид S.
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