Гид S. проводит ещё 6 экскурсий

Эта экскурсия ⛳, является автомобильно — пешеходной. Начинаем экскурсионный день в Вашем отеле, после чего отправляемся в путешествие!

Знакомство с Лиссабоном начнем с главного проспекта страны Avenida Liberdade. Это главная артерия города, однако мелькание транспорта не отвлекает Вас от красоты этой бывшей пешеходной аллеи. Мощение площади выполнено в типично португальской манере — черные квадратные плиты на белом фоне. Проспект Свободы — это непременное место посещения всех прибывающих в Лиссабон.

Проспект Свободы переходит в площадь Маркиза Помбала, в центре которой возвышается величественный памятник маркизу Помбалу. Маркиз гордо взирает на современную жизнь горожан.

За памятником зелень парка Эдуарда VII. Отсюда видна вся нижлежащая территория города и даже серебристо — голубая поверхность реки Тежу.

Далее перед нами предстанет Россиу, центральная площадь в окружении фонтанов и всегда заполнена людьми, спешащими по своим делам и праздно гуляющими, продавцами цветов, стаями голубей, давно привыкших к сутолоке города.

Шиаду, смотровые площадки, церковь ⛪ Св. Роха, лифт Санта Жушта, Байша все это конечно же заслуживает Вашего внимания!

Продолжится наша экскурсия у стен Кафедрального Собора Лиссабона. Территорию, где была построена первоначально церковь, заселяли народы разной веры: римляне, вестготы и арабы.

Замок Св. Георгия располагается относительно близко, крепости, отвоеванной королем Афонсо Энрикешем у мавров. Сейчас здесь раскинулся большой парк 🌳, где гуляют павлины. Эта территория объединяет кварталы Алфама, Граса и Морария, где зарождалась португальская нация.

По набережной реки Тежу быстро достигенем район Белень. Там мы посетим монастырь Иеронимитов, Беленскую Башню, памятник Первооткрывателям. Если Вы сластены, то у Вас будет прекрасная возможность попробывать самые вкусные пирожные Португалии!

Всегда возможны изменения в прогамме по Вашему желанию.