Гид S. проводит ещё 6 экскурсий

Эта экскурсия ⛳ для тех, кто ограничен по времени и не имеет возможности посмотреть отдельно Лиссабон, и отдельно Синтру.

Экскурсия предполагает насыщенную программу.

Вы к этому готовы? Тогда это Ваш вариант!

Столица Португалии располагается в устье реки Тежу, в 17 км от Атлантики. В эпоху Великих географических открытий Лиссабон лидировал в мировой торговле и являлся крупным портом. Сегодня доки передвинули, но великие памятники Белена все еще свидетельствуют о великом морском прошлом города.

Свой след здесь оставили торговцы и завоеватели, финикийцы и испанцы, арабы.

Обзорная экскурсия по Лиссабону включает осмотр главных достопримечательностей 🏛️ столицы ⭐️, с акцентом на районе Белем, где находятся шедевры ЮНЕСКО.

Если в Лиссабоне климат великолепный, то в окрестностях — он просто райский. И потому португальские монархи любили баловать себя любимых отдыхом на природе. Волшебные океанские пейзажи сменяются садами, аллеями и парками.

Синтра. Самый сказочный пригород Лиссабона. Благодаря своему живописному расположению Синтра стала любимым местом отдыха португальских королей.

Усадьбы Синтры не проигрывают дворцам во вкусе, размахе и роскоши.

Кабу — да — Рока самая западная точка Европы, в буквальном смысле " край Земли ".

Ну, а я со своей стороны обязуюсь наполнить Ваш экскурсионный день позитивом и интересной, и полезной информацией!

Увидимся на краю Земли?