Гид S. проводит ещё 6 экскурсий

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Лиссабон + Синтра + Мыс Рока

Гид S.
Гид S. – Гид из Алкобасы
Лиссабон + Синтра + Мыс Рока
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  • 👥Групповая
  • 🕐Длительность 8 часов
  • 👫 Группа не более 7 человек

  • €75 за человека

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Лиссабон + Синтра + Мыс Рока
Лиссабон + Синтра + Мыс Рока
Эта экскурсия ⛳ для тех, кто ограничен по времени и не имеет возможности посмотреть отдельно Лиссабон, и отдельно Синтру.
Экскурсия предполагает насыщенную программу.
Вы к этому готовы? Тогда это Ваш вариант!
Столица Португалии располагается в устье реки Тежу, в 17 км от Атлантики. В эпоху Великих географических открытий Лиссабон лидировал в мировой торговле и являлся крупным портом. Сегодня доки передвинули, но великие памятники Белена все еще свидетельствуют о великом морском прошлом города.
Свой след здесь оставили торговцы и завоеватели, финикийцы и испанцы, арабы.
Обзорная экскурсия по Лиссабону включает осмотр главных достопримечательностей 🏛️ столицы ⭐️, с акцентом на районе Белем, где находятся шедевры ЮНЕСКО.
Если в Лиссабоне климат великолепный, то в окрестностях — он просто райский. И потому португальские монархи любили баловать себя любимых отдыхом на природе. Волшебные океанские пейзажи сменяются садами, аллеями и парками.
Синтра. Самый сказочный пригород Лиссабона. Благодаря своему живописному расположению Синтра стала любимым местом отдыха португальских королей.
Усадьбы Синтры не проигрывают дворцам во вкусе, размахе и роскоши.
Кабу — да — Рока самая западная точка Европы, в буквальном смысле " край Земли ".
Ну, а я со своей стороны обязуюсь наполнить Ваш экскурсионный день позитивом и интересной, и полезной информацией!
Увидимся на краю Земли?
Начало и место завершения
🚩 Alcobaça
Лиссабон + Синтра + Мыс Рока
Лиссабон + Синтра + Мыс Рока
Лиссабон + Синтра + Мыс Рока
Лиссабон + Синтра + Мыс Рока
Лиссабон + Синтра + Мыс Рока
Лиссабон + Синтра + Мыс Рока
Лиссабон + Синтра + Мыс Рока
Лиссабон + Синтра + Мыс Рока
Лиссабон + Синтра + Мыс Рока
Лиссабон + Синтра + Мыс Рока
Лиссабон + Синтра + Мыс Рока
Лиссабон + Синтра + Мыс Рока
Лиссабон + Синтра + Мыс Рока
Лиссабон + Синтра + Мыс Рока
Лиссабон + Синтра + Мыс Рока

Выберите дату для вашей экскурсии

  • Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие участники. Группа до 7 человек.
  • Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.
  • Вы можете задать гиду вопросы об экскурсии до оплаты, просто выберите дату и перед бронированием укажите комментарий. Оплачивать в этот момент ничего не нужно.
  • Условия возврата: при отмене клиентом: - 100% при отмене за 48 чаcов, при отмене гидом - 100% возврат всегда
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Гид S.
Гид S.
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