Гид S. проводит ещё 5 экскурсий

ФАТИМА. Место паломничества, сравнимое с Сантьяго де Кампостела в Испании или Лурдом во Франции.

12 мая и 12 октября огромные толпы паломников приходят сюда в память о явлении Богоматери трем пастушкам. Я приглашаю Вас принять участие в миссе свечей. Это надо видеть. Есть вещи, которые невозможно описать словами. Если приехать в Фатиму в любой другой день, вряд ли у Вас появится чувство, что перед Вами святыня, " алтарь человечества ", как называл это место Иоан Павел второй.

Но, приехав вечером 12 мая или 12 октября у Вас не будет никаких сомнений, что Вы там, куда позвал Вас голос сердца. Я бы назвала это место чистилищем человеческой души.

Кто-то может заметить: " но ведь это католическая святыня? «. Я не буду спорить, когда-то давно братьев христиан разделили на католиков и православных помнили люди тогда о замечательном изречении из Библии: " БОГ ЕСТЬ ЛЮБОВЬ!» ?

Большинство туристов все же больше всего бывают поражены верой грешников, приближающихся к храму на коленях.

В качестве приношения за чудеса, совершаемые Богоматерью, зажигают свечи. Их тысячи и тысячи.

Я не определяю стоимость этой поездки. С моей стороны я делаю это абсолютно бескорыстно.

Если Вы пожелаете отблагодарить меня, мне будет просто приятно.

Подобная поездка проводится исключительно по предварительной записи!

В добрый путь, на поклон к Фатиме!

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