Гид S. проводит ещё 5 экскурсий

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На поклон к Фатиме / экскурсия проводится только 2 раза в году /

Гид S.
Гид S. – Гид из Алкобасы
На поклон к Фатиме / экскурсия проводится только 2 раза в году /
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  • 👥Групповая
  • 🕐Длительность 6 часов
  • 👫 Группа не более 4 человек

  • €1 за человека

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На поклон к Фатиме / экскурсия проводится только 2 раза в году /
На поклон к Фатиме / экскурсия проводится только 2 раза в году /
ФАТИМА. Место паломничества, сравнимое с Сантьяго де Кампостела в Испании или Лурдом во Франции.
12 мая и 12 октября огромные толпы паломников приходят сюда в память о явлении Богоматери трем пастушкам. Я приглашаю Вас принять участие в миссе свечей. Это надо видеть. Есть вещи, которые невозможно описать словами. Если приехать в Фатиму в любой другой день, вряд ли у Вас появится чувство, что перед Вами святыня, " алтарь человечества ", как называл это место Иоан Павел второй.
Но, приехав вечером 12 мая или 12 октября у Вас не будет никаких сомнений, что Вы там, куда позвал Вас голос сердца. Я бы назвала это место чистилищем человеческой души.
Кто-то может заметить: " но ведь это католическая святыня? «. Я не буду спорить, когда-то давно братьев христиан разделили на католиков и православных помнили люди тогда о замечательном изречении из Библии: " БОГ ЕСТЬ ЛЮБОВЬ!» ?
Большинство туристов все же больше всего бывают поражены верой грешников, приближающихся к храму на коленях.
В качестве приношения за чудеса, совершаемые Богоматерью, зажигают свечи. Их тысячи и тысячи.
Я не определяю стоимость этой поездки. С моей стороны я делаю это абсолютно бескорыстно.
Если Вы пожелаете отблагодарить меня, мне будет просто приятно.
Подобная поездка проводится исключительно по предварительной записи!
В добрый путь, на поклон к Фатиме!
P. S. Правила оформления экскурсий на сайте обязывают указывать стоимость.
Начало и место завершения
🚩 Alcobaça
На поклон к Фатиме / экскурсия проводится только 2 раза в году /

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  • Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие участники. Группа до 4 человек.
  • Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.
  • Вы можете задать гиду вопросы об экскурсии до оплаты, просто выберите дату и перед бронированием укажите комментарий. Оплачивать в этот момент ничего не нужно.
  • Условия возврата: при отмене клиентом: - 100% при отмене за 48 чаcов, при отмене гидом - 100% возврат всегда
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Гид S.
Гид S.
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