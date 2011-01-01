Гид S. проводит ещё 5 экскурсий

Если оказаться в центре Ларго ду Шиаду и оглядеться вокруг, то вряд ли можно увидеть что-то очень примечательное, скорее это можно почувствовать, особенно вечером, когда весь Лиссабон надевает на себя маскарадный наряд. В этой богемной обстановке трудно решить, где лучше провести время: в театре Сан Карлуш, или в кафе Бразилейра на открытом воздухе, или в кабачке Байру Алту, или потратить деньги на сувениры 🎁 в маленьких магазинчиках. Может быть, лучше остаться здесь, чтобы почувствовать эту романтическую атмосферу? Пусть за вас это решит Камоэнс, который в течении долгого времени стоит в центре площади, как непременный участник этого бесконечного спекталя.

Смотровые площадки, фонари, подсветка на улицах все это поможет создать настроение для прогулки по ночному городу.

В путь?

Наше путешествие закончится ужином с Фадо.

После захода солнца, район Алфама отдан во власть фаду. В двух шагах от Патриаршего собора, любитель экзотической музыки может приобщиться к наиболее известному жанру португальской песни. Фаду для Алфамы — это как самовар для Тулы. Музыка простых людей могла родиться только в таком типичном квартале. Для португальского поэта нет большей награды, чем увидеть свою работу принятой миром исполнителей фаду.

Фернандо Пессоа (1888 — 1935), один из величайших португальских поэтов, писал:

Старая песня в соседней таверне:

Скольким похожим внимал на веку.

Слушаю, в сумрак уставясь вечерний,

И без причины впадаю в тоску.

Пусть я не знал этой песенки старой,

Это не важно, не важно ничуть.

До крови ранено сердце гитарой,

Кончились слезы — а то бы всплакнуть.

Вызвана кем и явилась откуда

Эта печаль, не моя и ничья?

Всем на земле одинаково худо,

Прошлое — вечная боль бытия.

Жизнь завершается, скоро — в потемки.

Грустная песня, печальная весть.

Есть только то, что пока еще есть.

(перевод Е. Витковского)

Есть исполнители фаду, слава которых достигла самых отдаленных уголков мира. Среди них на первом месте Амалия Родригеш, величайший голос фаду, прозвучавший в СССР в ту пору, когда между нашими странами не было даже дипломатических отношений.

Гастроли португальской эстрадной певицы Амалии Родригес с успехом прошли в Москве, Ленинграде, Тбилиси, Ереване, Баку.

Другая певица фаду, Мариза, не только унаследовала качества Амалии, но и подняла мастерство " фадистки " на новый уровень.

С 27 ноября 2011 года фадо находится в списке культурного наследия ЮНЕСКО.