Гид S. проводит ещё 6 экскурсий

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Пешком по столице. Пешеходная экскурсия по историческим кварталам города

Гид S.
Гид S. – Гид из Алкобасы
Пешком по столице.

Пешеходная экскурсия по историческим кварталам города
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Пешком по столице. Пешеходная экскурсия по историческим кварталам города
Пешком по столице. Пешеходная экскурсия по историческим кварталам города
ЛИССАБОН один из красивейших городов Европы с трансокеанским портом первостепенной важности.
Раньше это была финикийская колония и романская столица ⭐️ Лузитании. В 1225 году Лиссабон стал столицей королевства Португалия.
Лучше, чем пешком с городом не ознакомиться. А путешествие начнем с площади Россиу.
Это центр города, который официально называется площадь Дона Педру IV. Здесь излюбленное для многих горожан место встреч. В центре площади воздвигнута статуя Педру IV, императору Бразилии, установленная в 1870 году. В северной части площади находится Национальный театр Доны Марии II, с классическим перистилем, произведение Фортунато Лоди.
Пройдя по пешеходной улице Аугушта мы сделаем остановку на Площади Коммерции. Это наиболее известная и самая большая площадь португальской столицы, называемая в народе Террейру Ду Пасу. По периметру эту обширную территорию окружают одинаковые здания с портиками, построенные по проекту Еужениу Душ Сантуш.
Центр площади возглавляется конным памятником королю Дону Жозе первому, элегантное творение Машаду-Де Каштру.
Быть в Лиссабоне и не заглянуть в Шиаду? Это название обычно используется, когда мы говорим об улицах Гарретт и Карму, одних из самых элегантных в Лиссабоне, и на которых расположено множество дворцов, церквей стиля барокко.
Неподалеку находится смотровая площадка Святого Педру-Де Алкантра, куда мы обязательно заберемся. Туда мы попадем на трамвае Да Глория, одном из традиционных фуникулеров, ездящим по крутым склонам города.
А далее встреча с Замком Св Георгия: резиденцией королей на заре становления монархии Португалии.
Район Алфама располагается ниже от замка. Это очень живописный лиссабонский квартал, где дома, образуют массив запутанных улочек и лестничных пролетов, придающих району народный колорит.
Здесь в Алфаме мы увидим СЕ — лиссабонский собор и центр кардинальского патриархата города.
Завершится экскурсия ⛳ проездом в трамвае номер 28 / исторический маршрут города /.
Начало и место завершения
🚩 Alcobaça
Пешком по столице. Пешеходная экскурсия по историческим кварталам города
Пешком по столице. Пешеходная экскурсия по историческим кварталам города

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  • Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие участники. Группа до 5 человек.
  • Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.
  • Вы можете задать гиду вопросы об экскурсии до оплаты, просто выберите дату и перед бронированием укажите комментарий. Оплачивать в этот момент ничего не нужно.
  • Условия возврата: при отмене клиентом: - 100% при отмене за 48 чаcов, при отмене гидом - 100% возврат всегда
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Гид S.
Гид S.
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