Гид S. проводит ещё 6 экскурсий

ЛИССАБОН один из красивейших городов Европы с трансокеанским портом первостепенной важности.

Раньше это была финикийская колония и романская столица ⭐️ Лузитании. В 1225 году Лиссабон стал столицей королевства Португалия.

Лучше, чем пешком с городом не ознакомиться. А путешествие начнем с площади Россиу.

Это центр города, который официально называется площадь Дона Педру IV. Здесь излюбленное для многих горожан место встреч. В центре площади воздвигнута статуя Педру IV, императору Бразилии, установленная в 1870 году. В северной части площади находится Национальный театр Доны Марии II, с классическим перистилем, произведение Фортунато Лоди.

Пройдя по пешеходной улице Аугушта мы сделаем остановку на Площади Коммерции. Это наиболее известная и самая большая площадь португальской столицы, называемая в народе Террейру Ду Пасу. По периметру эту обширную территорию окружают одинаковые здания с портиками, построенные по проекту Еужениу Душ Сантуш.

Центр площади возглавляется конным памятником королю Дону Жозе первому, элегантное творение Машаду-Де Каштру.

Быть в Лиссабоне и не заглянуть в Шиаду? Это название обычно используется, когда мы говорим об улицах Гарретт и Карму, одних из самых элегантных в Лиссабоне, и на которых расположено множество дворцов, церквей стиля барокко.

Неподалеку находится смотровая площадка Святого Педру-Де Алкантра, куда мы обязательно заберемся. Туда мы попадем на трамвае Да Глория, одном из традиционных фуникулеров, ездящим по крутым склонам города.

А далее встреча с Замком Св Георгия: резиденцией королей на заре становления монархии Португалии.

Район Алфама располагается ниже от замка. Это очень живописный лиссабонский квартал, где дома, образуют массив запутанных улочек и лестничных пролетов, придающих району народный колорит.

Здесь в Алфаме мы увидим СЕ — лиссабонский собор и центр кардинальского патриархата города.

Завершится экскурсия ⛳ проездом в трамвае номер 28 / исторический маршрут города /.