Гид S. проводит ещё 6 экскурсий

Мы уезжаем в средние века Португалии. В городе Томар попытаемся понять, что объединяет историю 📖 Португалии с загадачной историей тамплиеров. В Баталье посетим Доминиканское аббатство Санта-Мария-да-Викториа. Город 🏙️ Алкобаса познакомит с историей любви Педро и Инеш, а в Обидуше нас ожидает город-праздник!

А теперь немного подробностей.

ТОМАР. Город, где каждый камень свидетельствует о долгих годах португальской истории. Планировка города имеет форму креста, концы которого обращены к четырем частям света, а в перекрестии лежит площадь Республики. Соответственно расположены и основные памятники города, столицы ⭐️ тамплиеров, в частности монастыри: на Запад обращен Монастырь ордена Христа; на Восток обращен Монастырь Санта Ирия; на Север Монастырь Анунсиада и на Юг Монастырь Сан Франсишку.

БАТАЛЬЯ. Покидая автостраду, можно заметить как неожиданно вдали на горизонте возникает Монастырь Санта Мария да Витория. Король Жоан первый повелел возвести это сооружение в память о блестящей победе над испанцами при Алжубарроте. Эта победа позволила португальцам обрести свободу, к которой они стремились долгие годы. Вокруг монастыря вырос город Баталья.

Благодаря своей монументальности и богатой декорировке Монастырь Батальи, без сомнения представляет собой один из самых ярких образцов готической архитектуры Португалии.

АЛКОБАСА. Стремительный прогресс не оставил своих следов на этом городе, который получил свое название от словно магического слияния двух рек Алкоа и Баса, по берегам которых раскинулись его дома.

Над городом господствует Монастырь Реал Абадия де Санта Мария де Алкобаса, строительство которого началось в 1178 году.

Этот Монастырь поведует нам о вечной любви Педро и Инеш.

ОБИДУШ. Старинный город Обидуш в древности служил важным морским портом, однако со временем река, связывавшая порт с морем, изменила собственное русло, и это навсегда лишило население города его прежних функций. Вместе с тем сохранилась его другая характеристика: Обидуш издавна называют " городом свадеб». После того, как король Диниш предложил своей невесте Изабелле маленький посад Обидуш в качестве свадебного подарка, все португальские короли стали проводить медовые месяцы именно тут: конечно, это благоприятно сказалось на судьбе города. В настоящее время Обидуш представляет собой живописный комплекс выбеленных домиков, украшенных яркими цветами и стоящих на узких средневековых улочках, в окружении могучих крепостных стен.

Однако путешественник, приближающийся к городу через буйную зелень сельской местности, с белыми пятнами ветряных мельниц, в первую очередь обращает внимание на достопримечательность 🏛️, которую невозможно не заметить — могучий замок 🏰, как будто стоящий на страже над скоплением людских построек.

Завершающим аккордом нашего путешествия будет вкус вишневого ликера, который пьют из шеколадных стаканчиков.

Цены указаны для индивидуальной экскурсии 🧭