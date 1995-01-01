Гид S. проводит ещё 5 экскурсий

Синтра — это самое интересное, что можно увидеть в пределах Большого Лиссабона.

Экзотические парки 🌳, леса, замки 🏰, дворцы, монастыри. Город 🏙️ в разные века являлся королевской резиденций. Особый микроклимат, красота природы тому виной.

Синтра вошла в списки Всемирного наследия ЮНЕСКО в 1995 году и привлекает тысячи туристов в течении всего года. Несмотря на это, есть много тихих мест для прогулок по лесистым холмам.

Пешеходная прогулка 👣 по Синтре — это многочисленные подъемы и спуски по крутым холмам.

Исторический центр начальная точка нашего путешествия, после чего мы поднимимся ко дворцу Пена / чудо португальской архитектуры, затем нас ожидает усадьба Регалейра, где я расскажу о загадках массонства.

Усадьба Регалейра в стиле неомануэлино с обширными садами — настоящая находка для человека, интересующегося историей 📖 и оккультизмом.

Дворец Пена — эклектическая смесь архитектурных стилей, построенный в 19 веке.

Наши приключения увенчаются путешествием к самой западной точки Европы — Мыса Рока!