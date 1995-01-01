Гид S. проводит ещё 5 экскурсий

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Синтра и Мыс Рока / посещение двух или трёх дворцов в городе Синтра /

Гид S.
Гид S. – Гид из Алкобасы
Синтра и Мыс Рока / посещение двух или трёх дворцов в городе Синтра /
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  • 👥Групповая
  • 🕐Длительность 6 часов
  • 👫 Группа не более 7 человек

  • €64 за человека

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Синтра и Мыс Рока / посещение двух или трёх дворцов в городе Синтра /
Синтра и Мыс Рока / посещение двух или трёх дворцов в городе Синтра /
Синтра — это самое интересное, что можно увидеть в пределах Большого Лиссабона.
Экзотические парки 🌳, леса, замки 🏰, дворцы, монастыри. Город 🏙️ в разные века являлся королевской резиденций. Особый микроклимат, красота природы тому виной.
Синтра вошла в списки Всемирного наследия ЮНЕСКО в 1995 году и привлекает тысячи туристов в течении всего года. Несмотря на это, есть много тихих мест для прогулок по лесистым холмам.
Пешеходная прогулка 👣 по Синтре — это многочисленные подъемы и спуски по крутым холмам.
Исторический центр начальная точка нашего путешествия, после чего мы поднимимся ко дворцу Пена / чудо португальской архитектуры, затем нас ожидает усадьба Регалейра, где я расскажу о загадках массонства.
Усадьба Регалейра в стиле неомануэлино с обширными садами — настоящая находка для человека, интересующегося историей 📖 и оккультизмом.
Дворец Пена — эклектическая смесь архитектурных стилей, построенный в 19 веке.
Наши приключения увенчаются путешествием к самой западной точки Европы — Мыса Рока!
Начало и место завершения
🚩 Alcobaça
Синтра и Мыс Рока / посещение двух или трёх дворцов в городе Синтра /
Синтра и Мыс Рока / посещение двух или трёх дворцов в городе Синтра /
Синтра и Мыс Рока / посещение двух или трёх дворцов в городе Синтра /
Синтра и Мыс Рока / посещение двух или трёх дворцов в городе Синтра /
Синтра и Мыс Рока / посещение двух или трёх дворцов в городе Синтра /
Синтра и Мыс Рока / посещение двух или трёх дворцов в городе Синтра /
Синтра и Мыс Рока / посещение двух или трёх дворцов в городе Синтра /
Синтра и Мыс Рока / посещение двух или трёх дворцов в городе Синтра /

Выберите дату для вашей экскурсии

  • Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие участники. Группа до 7 человек.
  • Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.
  • Вы можете задать гиду вопросы об экскурсии до оплаты, просто выберите дату и перед бронированием укажите комментарий. Оплачивать в этот момент ничего не нужно.
  • Условия возврата: при отмене клиентом: - 100% при отмене за 48 чаcов, при отмене гидом - 100% возврат всегда
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Гид S.
Гид S.
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