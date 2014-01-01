Гид S. проводит ещё 6 экскурсий

Встреча в аэропорту Лиссабона и трансфер в пределах Лиссабона и его окрестностей.

Так же возможен трансфер в Алгарве. Трансфер совершается легковым автомобилем. Возможен трансфер для 1 — 4 человек.

Можно заказывать трансфер в аэропорт / при этом помогу пройти регистрацию.

ВНИМНИЕ! АКЦИЯ!!!

Для тех кто воспользуется моими услугами в период с 01 октября по 15 декабря 2014 года и с 15 января по 15 марта 2015 года трансфер из аэропорта БЕСПЛАТНО!