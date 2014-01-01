Встреча в аэропорту Лиссабона и трансфер в пределах Лиссабона и его окрестностей.
Так же возможен трансфер в Алгарве. Трансфер совершается легковым автомобилем. Возможен трансфер для 1 — 4 человек.
Можно заказывать трансфер в аэропорт / при этом помогу пройти регистрацию.
ВНИМНИЕ! АКЦИЯ!!!
Для тех кто воспользуется моими услугами в период с 01 октября по 15 декабря 2014 года и с 15 января по 15 марта 2015 года трансфер из аэропорта БЕСПЛАТНО!
Начало и место завершения
🚩 Alcobaça
Выберите дату для вашей экскурсии
- Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие участники.
Группа до 1 человек.
- Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.
- Вы можете задать гиду вопросы об экскурсии до оплаты, просто выберите дату и перед бронированием укажите комментарий. Оплачивать в этот момент ничего не нужно.
- Условия возврата: при отмене клиентом: - 100% при отмене за 48 чаcов, при отмене гидом - 100% возврат всегда
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Гид S.
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Гид S. проводит ещё 6 экскурсий