Гид S. проводит ещё 6 экскурсий

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"Земля обетованная" в Португалии

Гид S.
Гид S. – Гид из Алкобасы
"Земля обетованная" в Португалии
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  • 👥Групповая
  • 🕐Длительность 6 часов
  • 👫 Группа не более 7 человек

  • €70 за человека

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"Земля обетованная" в Португалии
"Земля обетованная" в Португалии
Томар — город 🏙️ Португалии в 145 км к северу — востоку от Лиссабона впечатляющий остатками крепости тамплиеров и монастыря. Но далеко не все, приехав в этот город, посещают старейшую синагогу Португалии.
В истории 📖 этой синагоги отражается история жизни евреев — сефардов в Португалии.
Синагога расположена в старом еврейском квартале города Томар, в историческом центре города. Сейчас в здании находится Португалький еврейский музей 🖼 им. Авраама Зкуто.
Это здание — редкий пример полностью сохранившейся средневековой синагоги и португальской архитектуры Ренессанса.
После посещения синагоги в городе Томар, нас ожидает встреча с главным монастырем тамплиеров периода средневековья в Португалии.
По Вашему желанию, мы сможем ознакомиться с кухней средневековья отобедав в одном из колоритных ресторанчиков города Томар.
Начало и место завершения
🚩 Alcobaça
"Земля обетованная" в Португалии
"Земля обетованная" в Португалии
"Земля обетованная" в Португалии

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  • Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие участники. Группа до 7 человек.
  • Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.
  • Вы можете задать гиду вопросы об экскурсии до оплаты, просто выберите дату и перед бронированием укажите комментарий. Оплачивать в этот момент ничего не нужно.
  • Условия возврата: при отмене клиентом: - 100% при отмене за 48 чаcов, при отмене гидом - 100% возврат всегда
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Гид S.
Гид S.
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