Гид S. проводит ещё 6 экскурсий

Томар — город 🏙️ Португалии в 145 км к северу — востоку от Лиссабона впечатляющий остатками крепости тамплиеров и монастыря. Но далеко не все, приехав в этот город, посещают старейшую синагогу Португалии.

В истории 📖 этой синагоги отражается история жизни евреев — сефардов в Португалии.

Синагога расположена в старом еврейском квартале города Томар, в историческом центре города. Сейчас в здании находится Португалький еврейский музей 🖼 им. Авраама Зкуто.

Это здание — редкий пример полностью сохранившейся средневековой синагоги и португальской архитектуры Ренессанса.

После посещения синагоги в городе Томар, нас ожидает встреча с главным монастырем тамплиеров периода средневековья в Португалии.

По Вашему желанию, мы сможем ознакомиться с кухней средневековья отобедав в одном из колоритных ресторанчиков города Томар.