Побродить по Браге, городу вина и религии

Брага — это город в котором нужно бродить.

От церкви к церкви, от дворца к дворцу. Самое впечатляющее — это самый старый собор, который стоит с давних времён и не собирается никуда
уходить.

Сходим туда и загляем в потайные комнаты, куда пускают не всех. А потом - церкви, улочки и испытание воли. Нам предстоит решить хотим ли мы забираться на лестницу Бон-Жезуш, всего то 577

Описание экскурсии

Религиозный центр Португалии и всего Иберийского полуострова. Пока "Порту работает, Лиссабон пьёт, Брага - молится", так говорят в Португалии. Это самый религиозный и при этом самый молодежный город страны. Куда не повернись, везде церковь. А на улицах весело и вкусно.

Ответы на вопросы

Что можно увидеть на экскурсии?
  • Вечно открытые ворота города
  • Кафедральный собор и его секреты
  • Церковь Святого Креста
  • Площадь Республики
  • Сады Санта Барбары
  • Церковь Милосердия
  • Церковь Святого Павла
  • Базилика Конгрегадуш
  • Церковь Святого Марка
  • Дворец Райо
  • Капелла Святой девы Торре
Место начала и завершения?
Arco da Porta Nova, Брага
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 3 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 6 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 5 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, вы можете вообще ничего не оплачивать при бронировании, а оплатить напрямую организатору при встрече или онлайн.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

