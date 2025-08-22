Брага — это город в котором нужно бродить. От церкви к церкви, от дворца к дворцу. Самое впечатляющее — это самый старый собор, который стоит с давних времён. Сходим туда и заглянем в потайные комнаты, куда пускают не всех. А потом — церкви, улочки и… испытание воли. Нам предстоит решить, хотим ли мы забираться на лестницу Бон-Жезуш. И не только!
Описание экскурсии
- «Ты из Браги, что ли?» — так говорят о человеке, который не закрывает двери. Начнём наше путешествие у арки Порта-Нова
- Дальше — Кафедральный собор, самый старый в Португалии. Будем ходить по тайным комнатам и попытаемся понять, почему у епископа были такие хорошие зубы
- Церковь Милосердия, Святой Марии Магдалины, Святого Марка, церковь Пороло и множество других церквей будут встречаться на нашем пути
- Зайдём в сад Санта-Барбара и понюхаем розы (конечно, если они цветут)
- Снаружи осмотрим старый епископский дворец
- Посмотрим на дворец купца Жуана Райу, который у него отняли
- Взглянем на знаменитый комплекс Доброго Иисуса на горе и решим, хотим ли подниматься по 577 ступенькам
И конечно…
- Мы поговорим об истории Португалии и города Браги
- Разберёмся, почему неделя в этой стране начинается со второго дня
- Поймём как, когда и на чём разбогатела Брага
- Выясним, откуда взялась поговорка «В Порту — работают, в Лиссабоне — пьют, в Браге — молятся»
И многое другое!
Организационные детали
- Прогулка длится 2,5–3 часа
- Дополнительно оплачивается вход в собор — €4 за чел.
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
У Arco da Porta Nova
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 2.5 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 2 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 5 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Ольга — ваш гид в Браге
Живу в Браге с 2023. По профессии — IT-менеджер, но людей люблю больше, чем цифры. А ещё люблю показывать то, что не видят другие.
Отзывы и рейтинг
5
Основано на 1 отзывеНаписать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
Т
Татьяна
22 авг 2025
Экскурсия была великолепная!!!!! Андрей замечательный экскурсовод!!!!
