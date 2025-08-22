Описание Фото Отзывы Выбрать день Ответы на вопросы

Брага — это город в котором нужно бродить. От церкви к церкви, от дворца к дворцу. Самое впечатляющее — это самый старый собор, который стоит с давних времён. Сходим туда и заглянем в потайные комнаты, куда пускают не всех. А потом — церкви, улочки и… испытание воли. Нам предстоит решить, хотим ли мы забираться на лестницу Бон-Жезуш. И не только!