Гид S. проводит ещё 2 экскурсии

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Обзорная по Лиссабону

Гид S.
Гид S. – Гид из Обидуша
Обзорная по Лиссабону
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  • 👥Групповая
  • 🕐Длительность 4 часа
  • 👫 Группа не более 4 человек

  • €150 за человека

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Обзорная по Лиссабону
Прото показать Лиссабон мало, нужно познакомить с ним, подружиться, у него есть история 📖, хорошие и плохие стороны, свой характер! Каждый найдет то что ему понравится и что заставит вернутся. В этом и заключается моя задача! Все начинается с визитной карточки -истории основания города, самих значимых памятников, знакомство с городом в последовательности его становления! Рестораны, уютные кафе, Фадо…, есть для туристов, а есть со старым колоритом и посещаемые в основном Португальцами. Первое впечатление обманчиво, Лисабон как старая раритетная машина, которая пережила свой век славы и роскоши, но не стала дешевле, а только подорожала благодаря своей эксклюзивности.
Начало и место завершения
🚩 Óbidos

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  • Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие участники. Группа до 4 человек.
  • Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.
  • Вы можете задать гиду вопросы об экскурсии до оплаты, просто выберите дату и перед бронированием укажите комментарий. Оплачивать в этот момент ничего не нужно.
  • Условия возврата: при отмене клиентом: - 100% при отмене за 48 чаcов, при отмене гидом - 100% возврат всегда
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Гид S.
Гид S.
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