Гид S. проводит ещё 2 экскурсии

Прото показать Лиссабон мало, нужно познакомить с ним, подружиться, у него есть история 📖, хорошие и плохие стороны, свой характер! Каждый найдет то что ему понравится и что заставит вернутся. В этом и заключается моя задача! Все начинается с визитной карточки -истории основания города, самих значимых памятников, знакомство с городом в последовательности его становления! Рестораны, уютные кафе, Фадо…, есть для туристов, а есть со старым колоритом и посещаемые в основном Португальцами. Первое впечатление обманчиво, Лисабон как старая раритетная машина, которая пережила свой век славы и роскоши, но не стала дешевле, а только подорожала благодаря своей эксклюзивности.