Гид S. проводит ещё 2 экскурсии

Синтра — сказочный город 🏙️, который оставляет неизгладимые воспоминания на всю жизнь. Такой концентрации исторических памятников, событий, при этом настолько индивидуальных наверное не встретишь больше нигде! Дворец Пена, Рыгалеира, Монсерат, мавританская крепость, монастырь капуцинов да и сам городок Синтра, оригинален и самобытен. Символично, что все это находится рядом с Мысом Рока (краем света), самой западной точкой нашего континента, на который ми заезжаем по возвращении в Лиссабон, попутно наслаждаясь красотами Лисабонской риверы.