Гид S. проводит ещё 2 экскурсии

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Синтра путишествие в сказку 3 замка с посещением мыса Рока.

Гид S.
Гид S. – Гид из Обидуша
Синтра путишествие в сказку 3 замка с посещением мыса Рока.
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  • 👥Групповая
  • 🕐Длительность 6 часов
  • 👫 Группа не более 4 человек

  • €203 за человека

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Синтра путишествие в сказку 3 замка с посещением мыса Рока.
Синтра путишествие в сказку 3 замка с посещением мыса Рока.
Синтра — сказочный город 🏙️, который оставляет неизгладимые воспоминания на всю жизнь. Такой концентрации исторических памятников, событий, при этом настолько индивидуальных наверное не встретишь больше нигде! Дворец Пена, Рыгалеира, Монсерат, мавританская крепость, монастырь капуцинов да и сам городок Синтра, оригинален и самобытен. Символично, что все это находится рядом с Мысом Рока (краем света), самой западной точкой нашего континента, на который ми заезжаем по возвращении в Лиссабон, попутно наслаждаясь красотами Лисабонской риверы.
Начало и место завершения
🚩 Óbidos

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  • Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие участники. Группа до 4 человек.
  • Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.
  • Вы можете задать гиду вопросы об экскурсии до оплаты, просто выберите дату и перед бронированием укажите комментарий. Оплачивать в этот момент ничего не нужно.
  • Условия возврата: при отмене клиентом: - 100% при отмене за 48 чаcов, при отмене гидом - 100% возврат всегда
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Гид S.
Гид S.
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