Николай Ж. проводит ещё 5 экскурсий

Отправляясь на экскурсию ⛳ на Край Земли с нашим гидом в Алгарве, не забудьте взять фотоаппарат. Ведь места и достопримечательности 🏛️, которые Вы запечатлеете, могут занять достойное место в ваших фотоальбомах. Начнется экскурсия в городе Лагуш, с посещения удивительного места под названием Понта да Пьедаде — это мыс, выступающий в океан, с живописными скалами и ущельями. С высоты скал вы увидите все побережье Барлавенто начиная от Албуфейры и до самого «Края Земли» — мыса Сан Висент. Здесь так же проходят небольшие лодочные экскурсии 🧭 по гротам, которые занимают около 40–60 минут. Дальше мы отправимся в старинную часть города, пройдемся вдоль стен старинной крепости города Лагуш и крепости Понта да Бандейра, охраняющей подступы в порт города. Далее мы проследуем к старинной пристани, где выгружали привезенных рабов, золото и специи во времена былых открытий. Рядом с пристанью находится площадь с удивительным фонтаном, представляющим часть океана у подножия памятнику Генриху Мореплавателю (Infant Henrique). Слева от памятника находиться церковь ⛪ Святой Марии, справа — Музей 🖼 рабов. Непременно заглянем в Церковь Сант Антонио, именуемая также Золотая Церковь. Дальше, прогулка 👣 по старинным улочкам города, наполненными ароматами миндаля и кофе. Здесь есть великое множество сувенирных бутиков и арт галерей, где вы сможете найти памятный сувенир 🎁 для вас и ваших друзей. После ознакомления с Лагушем, мы отправимся, вдоль побережья на Запад. Во время небольшого переезда мы посетим, полуразрушенную крепость Алмадена. Отсюда же, мы незамедлительно проследуем к основному пункту нашей экскурсии на «Край Земли» — мыс Святого Висента, где океанические волны бьются об скалы пятидесяти метровой высоты, где находится один из мощнейших маяков Европы, луч которого достигает 95 километров. Самая крайняя Юго-Западная точка нашего материка. Именно здесь вы начинаете ощущать мощь Атлантического океана и понимать, что дальше нет ничего, кроме бескрайнего океана. Что вы один из немногих на этом материке, кто видит сегодня удивительный закат солнца. Люди, приехавшие сюда, посмотреть на закат солнца, не могут удержаться от аплодисментов этому завораживающему зрелищу.