Николай Ж. проводит ещё 6 экскурсий

  1. Португалия
  2. Экскурсии

Экскурсия "Сказочная Синтра" с выездом из Алгарве

Николай Ж.
Николай Ж. – Гид из Портимао
Экскурсия "Сказочная Синтра" с выездом из Алгарве
Задать вопрос
  • 👥Групповая
  • 🕐Длительность 12 часов
  • 👫 Группа не более 8 человек

  • €349 за человека

    Заказать экскурсию
Экскурсия "Сказочная Синтра" с выездом из Алгарве
Экскурсия "Сказочная Синтра" с выездом из Алгарве
Находясь на отдыхе на южном побережье Португалии, воспользуйтесь возможностью заказать индивидуальную экскурсию ⛳ в Синтру, с выездом из региона Алгарве на комфортабельном автомобиле 🚘. С нашим гидом вы посетите: город 🏙️ Синтра с его пестрыми и узкими улочками, Дворец Синтра, Кинта Регалейра, Дворец Пэна, Мавританская крепость, Дворец Монсеррат (доп. опция). Увлекательная и познавательная экскурсия по Синтре и ее окрестностям. Изумительные иберийские и атлантический пейзажи и панорамы заиграют для Вас радужным многоцветьем не только в настоящем, но и увлекут Вас в богатое прошлое этого уникального места, вошедшего в сокровищницу Всемирного наследия ЮНЕСКО Мы прогуляемся по историческому центру и посетим королевский дворец Синтра, расположенный в центре города. Далее отправимся в усадьбу и дворец Регалейра -великолепный дворцово-парковый комплекс в котором можно найти удивительное смешение стилей: неоготического, Нео Ренессансного, Нео Романского и Нео Мануэлино. На территории поместья находятся дворец, часовня и парк 🌳 с озерами, гротами, колодцами, скамейками и фонтанами, скрывающие символы, связанные с алхимией, масонством, орденом тамплиеров и розенкрейцеров. Потом поднимемся выше на гору Синтра и посетим древнее мавританское сооружение «Каштело — дош — Моурош». Вы очутитесь на высоте птичьего полета и как на ладони увидите всю прелесть португальских пейзажей. Построили эту крепость мавры в далеком девятом веке для защиты от крестоносцев. А в печальном для евреев пятнадцатом веке, она была убежищем для них, гонимых из Испании и Португалии. Венцом нашей экскурсии 🧭 является Дворец Пена (Palacio da Pena). Он находится на вершине горы ⛰️ Синтра и отличается фантастическим псевдо средневековым стилем. Вся композиция из горы, замка и прилегающего парка площадью 270 гектаров — один из ранних образцов романтической ландшафтной архитектуры XIX века. Замок 🏰 и парк были построены на месте маленького заброшенного монастыря, в 1840 году, по приказу герцога Фернандо для любимой королевы Марии и служили летней королевской резиденцией. Замок поражает своим великолепием многих европейских знаменитостей: поэтов, музыкантов, архитекторов. В окрестностях города находятся изысканный дворец Монсеррат, красивейшими садами и озерами. Здесь собраны растения со всех континентов и стран, а травяной газон расположенный перед дворцом, является первым в Европе где была проведена система полива.
Горы Синтры (известные также как «лунные горы») называют не иначе как святым местом
Начало и место завершения
🚩 Portimão
Экскурсия "Сказочная Синтра" с выездом из Алгарве
Экскурсия "Сказочная Синтра" с выездом из Алгарве
Экскурсия "Сказочная Синтра" с выездом из Алгарве
Экскурсия "Сказочная Синтра" с выездом из Алгарве
Экскурсия "Сказочная Синтра" с выездом из Алгарве
Экскурсия "Сказочная Синтра" с выездом из Алгарве
Экскурсия "Сказочная Синтра" с выездом из Алгарве
Экскурсия "Сказочная Синтра" с выездом из Алгарве

Выберите дату для вашей экскурсии

  • Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие участники. Группа до 8 человек.
  • Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.
  • Вы можете задать гиду вопросы об экскурсии до оплаты, просто выберите дату и перед бронированием укажите комментарий. Оплачивать в этот момент ничего не нужно.
  • Условия возврата: при отмене клиентом: - 100% при отмене за 48 чаcов, при отмене гидом - 100% возврат всегда
🕐 Показать доступные даты
Николай Ж.
Николай Ж.
Остались вопросы о проведении этой экскурсии, мы с удовольствием ответим на них
Напишите мнеВыберите дату и оставьте комментарий в форме

Николай Ж. проводит ещё 6 экскурсий

Экскурсия в Сагреш. Наблюдение заката на "Краю Света"
119
4 часа
Экскурсия в Сагреш. Наблюдение заката на "Краю Света"
1 отзыв
Океаническая рыбалка в Алгарве. Ловля акул
65
3 часа
Океаническая рыбалка в Алгарве. Ловля акул
Экскурсия "На Край Земли" ( Лагуш, Сагреш )
199
8 часов
Экскурсия "На Край Земли" ( Лагуш, Сагреш )
Средневековая крепость Силвеш
99
4 часа
Средневековая крепость Силвеш
Лагуш — город великих открытий
99
4 часа
Лагуш — город великих открытий
Трансфер из аэропорта города Фару в Лагуш, Прая да Луш
75
3 часа
Трансфер из аэропорта города Фару в Лагуш, Прая да Луш