Николай Ж. проводит ещё 6 экскурсий

Находясь на отдыхе на южном побережье Португалии, воспользуйтесь возможностью заказать индивидуальную экскурсию ⛳ в Синтру, с выездом из региона Алгарве на комфортабельном автомобиле 🚘. С нашим гидом вы посетите: город 🏙️ Синтра с его пестрыми и узкими улочками, Дворец Синтра, Кинта Регалейра, Дворец Пэна, Мавританская крепость, Дворец Монсеррат (доп. опция). Увлекательная и познавательная экскурсия по Синтре и ее окрестностям. Изумительные иберийские и атлантический пейзажи и панорамы заиграют для Вас радужным многоцветьем не только в настоящем, но и увлекут Вас в богатое прошлое этого уникального места, вошедшего в сокровищницу Всемирного наследия ЮНЕСКО Мы прогуляемся по историческому центру и посетим королевский дворец Синтра, расположенный в центре города. Далее отправимся в усадьбу и дворец Регалейра -великолепный дворцово-парковый комплекс в котором можно найти удивительное смешение стилей: неоготического, Нео Ренессансного, Нео Романского и Нео Мануэлино. На территории поместья находятся дворец, часовня и парк 🌳 с озерами, гротами, колодцами, скамейками и фонтанами, скрывающие символы, связанные с алхимией, масонством, орденом тамплиеров и розенкрейцеров. Потом поднимемся выше на гору Синтра и посетим древнее мавританское сооружение «Каштело — дош — Моурош». Вы очутитесь на высоте птичьего полета и как на ладони увидите всю прелесть португальских пейзажей. Построили эту крепость мавры в далеком девятом веке для защиты от крестоносцев. А в печальном для евреев пятнадцатом веке, она была убежищем для них, гонимых из Испании и Португалии. Венцом нашей экскурсии 🧭 является Дворец Пена (Palacio da Pena). Он находится на вершине горы ⛰️ Синтра и отличается фантастическим псевдо средневековым стилем. Вся композиция из горы, замка и прилегающего парка площадью 270 гектаров — один из ранних образцов романтической ландшафтной архитектуры XIX века. Замок 🏰 и парк были построены на месте маленького заброшенного монастыря, в 1840 году, по приказу герцога Фернандо для любимой королевы Марии и служили летней королевской резиденцией. Замок поражает своим великолепием многих европейских знаменитостей: поэтов, музыкантов, архитекторов. В окрестностях города находятся изысканный дворец Монсеррат, красивейшими садами и озерами. Здесь собраны растения со всех континентов и стран, а травяной газон расположенный перед дворцом, является первым в Европе где была проведена система полива.

Горы Синтры (известные также как «лунные горы») называют не иначе как святым местом