Николай Ж. проводит ещё 6 экскурсий

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Экскурсия в Эвору и Бэжу с выездом из Алгарве

Николай Ж.
Николай Ж. – Гид из Портимао
Экскурсия в Эвору и Бэжу с выездом из Алгарве
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  • 👥Групповая
  • 🕐Длительность 12 часов
  • 👫 Группа не более 8 человек

  • €279 за человека

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Экскурсия в Эвору и Бэжу с выездом из Алгарве
Экскурсия в Эвору и Бэжу с выездом из Алгарве
Отправляемся из Алгарве в провинцию Алентежу, которая отделена от остальной части страны равниной с оливковыми рощами, плантациями пробковых дубов, полями зерновых культур и виноградниками. Данная экскурсия ⛳ рассчитана на целый день. В первой половине дня мы посетим город 🏙️ Бэжа, былое название Pax Julia, основанный римлянами во времена Юлия Цезаря. В архитектуре Бэжи сохранилась богатая история 📖, проблески которой все еще видны в переплетении узких, вымощенных булыжником улочек в историческом центре. Средневековый замок 🏰 (Castelo de Beja) — наиболее выдающееся историческое строение с высокой башней. Отсюда открывается ни с чем не сравнимый вид на золотистые равнины и древний город. Посетив все достопримечательности 🏛️ Бэжи мы отправимся в столицу Алентежу — город Эвора. Эвора — исторический город в сердце Алентежу, наследница великой культуры, сохраненной на протяжении веков. Город был классифицирован как Мировое Наследие Человечества и находится под защитой UNESCO c 1986 года, был основан во времена Римской империи и назвался Ebora Liberalitas lulia. По архитектуре города — древнеримскому Храму Диана, мавританскому дворику, средневековым крепостным стенам и дворцу эпохи Возрождения — можно проследить богатую историю Португалии.
Начало и место завершения
🚩 Portimão
Экскурсия в Эвору и Бэжу с выездом из Алгарве
Экскурсия в Эвору и Бэжу с выездом из Алгарве
Экскурсия в Эвору и Бэжу с выездом из Алгарве
Экскурсия в Эвору и Бэжу с выездом из Алгарве
Экскурсия в Эвору и Бэжу с выездом из Алгарве
Экскурсия в Эвору и Бэжу с выездом из Алгарве
Экскурсия в Эвору и Бэжу с выездом из Алгарве
Экскурсия в Эвору и Бэжу с выездом из Алгарве
Экскурсия в Эвору и Бэжу с выездом из Алгарве

Выберите дату для вашей экскурсии

  • Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие участники. Группа до 8 человек.
  • Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.
  • Вы можете задать гиду вопросы об экскурсии до оплаты, просто выберите дату и перед бронированием укажите комментарий. Оплачивать в этот момент ничего не нужно.
  • Условия возврата: при отмене клиентом: - 100% при отмене за 48 чаcов, при отмене гидом - 100% возврат всегда
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Николай Ж.
Николай Ж.
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