Николай Ж. проводит ещё 6 экскурсий

Отправляемся из Алгарве в провинцию Алентежу, которая отделена от остальной части страны равниной с оливковыми рощами, плантациями пробковых дубов, полями зерновых культур и виноградниками. Данная экскурсия ⛳ рассчитана на целый день. В первой половине дня мы посетим город 🏙️ Бэжа, былое название Pax Julia, основанный римлянами во времена Юлия Цезаря. В архитектуре Бэжи сохранилась богатая история 📖, проблески которой все еще видны в переплетении узких, вымощенных булыжником улочек в историческом центре. Средневековый замок 🏰 (Castelo de Beja) — наиболее выдающееся историческое строение с высокой башней. Отсюда открывается ни с чем не сравнимый вид на золотистые равнины и древний город. Посетив все достопримечательности 🏛️ Бэжи мы отправимся в столицу Алентежу — город Эвора. Эвора — исторический город в сердце Алентежу, наследница великой культуры, сохраненной на протяжении веков. Город был классифицирован как Мировое Наследие Человечества и находится под защитой UNESCO c 1986 года, был основан во времена Римской империи и назвался Ebora Liberalitas lulia. По архитектуре города — древнеримскому Храму Диана, мавританскому дворику, средневековым крепостным стенам и дворцу эпохи Возрождения — можно проследить богатую историю Португалии.