Николай Ж. проводит ещё 5 экскурсий

В средние века, обдуваемый ветрами мыс на самой юг-западной окраине Европы, считался Краем Земли. Римляне называли его «Священный мыс».

С XV века, в эпоху великих открытий Генриха Мореплавателя, мыс был важным ориентиром для кораблей. Его современный маяк, луч которого достигает 95 километров, считается самым мощным в Европе.

У этого мыса произошла вереница важных морских сражений. В 1988 году побережье от Синеша до Бургау стало заповедником, именуемым «Кошта Висентина».

Именно здесь расположено одно из самых необычных мест на планете — место, где ложится спать солнце ☀️. Закат Солнца в переливах ярких красок, брезжущих на волнах Атлантического океана — удивительное зрелище, которое можно наблюдать только здесь и ради которого люди готовы проехать весь Алгарве с востока на запад. Ну и конечно же фотографии 📸 с Края Земли, дополнят самые изысканные Ваши фотоальбомы. В подарок диплом о посещении Мыса Святого Висента.