Николай Ж. проводит ещё 5 экскурсий

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Экскурсия в Сагреш. Наблюдение заката на "Краю Света"

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1 отзыв
Николай Ж.
Николай Ж. – Гид из Портимао
Экскурсия в Сагреш.

Наблюдение заката на "Краю Света"
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  • 👥Групповая
  • 🕐Длительность 4 часа
  • 👫 Группа не более 8 человек

  • €119 за человека

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Экскурсия в Сагреш. Наблюдение заката на "Краю Света"
Экскурсия в Сагреш. Наблюдение заката на "Краю Света"
В средние века, обдуваемый ветрами мыс на самой юг-западной окраине Европы, считался Краем Земли. Римляне называли его «Священный мыс».
С XV века, в эпоху великих открытий Генриха Мореплавателя, мыс был важным ориентиром для кораблей. Его современный маяк, луч которого достигает 95 километров, считается самым мощным в Европе.
У этого мыса произошла вереница важных морских сражений. В 1988 году побережье от Синеша до Бургау стало заповедником, именуемым «Кошта Висентина».
Именно здесь расположено одно из самых необычных мест на планете — место, где ложится спать солнце ☀️. Закат Солнца в переливах ярких красок, брезжущих на волнах Атлантического океана — удивительное зрелище, которое можно наблюдать только здесь и ради которого люди готовы проехать весь Алгарве с востока на запад. Ну и конечно же фотографии 📸 с Края Земли, дополнят самые изысканные Ваши фотоальбомы. В подарок диплом о посещении Мыса Святого Висента.
Начало и место завершения
🚩 Portimão
Экскурсия в Сагреш. Наблюдение заката на "Краю Света"
Экскурсия в Сагреш. Наблюдение заката на "Краю Света"
Экскурсия в Сагреш. Наблюдение заката на "Краю Света"
Экскурсия в Сагреш. Наблюдение заката на "Краю Света"
Экскурсия в Сагреш. Наблюдение заката на "Краю Света"
Экскурсия в Сагреш. Наблюдение заката на "Краю Света"
Экскурсия в Сагреш. Наблюдение заката на "Краю Света"
Экскурсия в Сагреш. Наблюдение заката на "Краю Света"
Экскурсия в Сагреш. Наблюдение заката на "Краю Света"
Экскурсия в Сагреш. Наблюдение заката на "Краю Света"
Экскурсия в Сагреш. Наблюдение заката на "Краю Света"

Выберите дату для вашей экскурсии

  • Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие участники. Группа до 8 человек.
  • Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.
  • Вы можете задать гиду вопросы об экскурсии до оплаты, просто выберите дату и перед бронированием укажите комментарий. Оплачивать в этот момент ничего не нужно.
  • Условия возврата: при отмене клиентом: - 100% при отмене за 48 чаcов, при отмене гидом - 100% возврат всегда
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Николай Ж.
Николай Ж.
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