Николай Ж. проводит ещё 6 экскурсий

Город под названием Фару является административным центром португальского региона Алгарве. Этот город 🏙️ был возведен на арабских и древнероманских руинах. Самые старые постройки города датируются 16 столетием, более поздняя архитектура разрушилась. Изначально город назывался Оссоноба и он строился как торговый порт, каковым и был до 13 столетия.

Со временем благодаря своему географическому месторасположению город стал процветать. Здесь была на то время безопасная гавань и в городе активно велась торговля солью и продуктами сельского хозяйства. В 16 веке город стал резиденцией епископа Алгарве.

Все городские пляжи и местная река Формоза, на которой часто можно наблюдать, как взлетает стая фламинго, граничат с близлежащим морем и в сезон миграции здесь останавливаются стаи различных птиц. Огромная песчаная коса пляжа находится невдалеке от города. Одной из опций в нашей экскурсии 🧭, является прогулка 👣 на катере по реке (стоимость не включена в цену экскурсии)

Предлогаемая нами экскурсия ⛳, начнется с набережной города- Марина де Фаро, где белоснежные катера и яхты покачиваются на спокойной воде гавани. Затем проследуем мимо столпа Адмирала Ферейра да Алмейда (основатель военно морской школы) и через сквер Мануел Бивара к Церкви Милосердия.

Вход в историческую часть города лежит, через Городские Ворота именуемые нынче как Арку да Вила, построенную по поручительству епископа Франсишку Гомеш де Авилар. Именно благодаря ему мы увидим такой город, каким он был 300 лет назад.

Несомненно мы посетим музей 🖼 археологии, расположенный в бывшем монастыре, где выставлены картины и экспонаты датированные прошлым веком и представляющие собой бесценное наследие нации.

В музее этнографии вы сможете посмотреть колекции вещей и объектов, типичные для региона, что поможет познакомиться с культурой региона Алгарве.

В программу нашей экскурсии входит посещение Катедрала Се, в котором сохранились стили: готика, ренессенса и барокко. И конечно же не пройдем мимо церкви Сао Франсишко. Далее Игрежа до Кармо — является важнейшим храмом барокко, построен в 18 веке. Ныне церковь ⛪ славится украшенной ризницей, резными алтарями и часовней из человеческих костей (Капела дош Осуш). Вы так же сможете прогуляться по старинным улицам города, заглянуть в сувенирные лавки и небольшие бутики.