Николай Ж. проводит ещё 6 экскурсий

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Индивидуальная экскурсия по Севильи с выездом из Алгарве

Николай Ж.
Николай Ж. – Гид из Портимао
Индивидуальная экскурсия по Севильи с выездом из Алгарве
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  • 👥Групповая
  • 🕐Длительность 12 часов
  • 👫 Группа не более 8 человек

  • €329 за человека

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Индивидуальная экскурсия по Севильи с выездом из Алгарве
Индивидуальная экскурсия по Севильи с выездом из Алгарве
Зачастую туристы, приезжающие в Алгарве, не ограничиваются отдыхом только в Португалии, а обращают взгляд на ее ближайшую соседку Испанию, полную достопримечательностей 🏛️ и загадочных тайн. Мы предлагаем вам заказать экскурсию ⛳ из Алгарве в Севилью — столицу Андалусии.
Севилья расположена на берегах знаменитой реки Гвадалквивир и является одним из центров испанского туризма, она славится прекрасной архитектурой: как древней, так и самой современной.
Всего 200 км пути — и вы увидите город 🏙️, воспетый в книгах и операх. Здесь вы сможете посмотреть бой быков или футбольный матч, исследовать крепость-дворец Алькасар или полюбоваться Золотой башней на берегу Гвадалквивира.
В комфортабельном автомобиле 🚘 дорога пролетит незаметно, а впечатления от визита в Севилью сохранятся надолго. Программа Экскурсии: Сбор у отеля/дома >> Трансфер на комфортабельном автомобиле в Севилью >> Площадь Испании. >> Парк 🌳 Марии Луизы. >> Университет Севильи. >> Золотая Башня >> Сивилийски Кафедральный Собор (Жиральда) >> Дворец Алькасар. >> Прогулка 👣 по старинному району Санта Круз. >> Памятник Дон Жуану. >> Церковь ⛪ Христа спасителя >> Свободное время для прогулки или шопинга >> Обратный трансфер в Алгарве
Начало и место завершения
🚩 Portimão
Индивидуальная экскурсия по Севильи с выездом из Алгарве
Индивидуальная экскурсия по Севильи с выездом из Алгарве
Индивидуальная экскурсия по Севильи с выездом из Алгарве
Индивидуальная экскурсия по Севильи с выездом из Алгарве
Индивидуальная экскурсия по Севильи с выездом из Алгарве
Индивидуальная экскурсия по Севильи с выездом из Алгарве
Индивидуальная экскурсия по Севильи с выездом из Алгарве
Индивидуальная экскурсия по Севильи с выездом из Алгарве

Выберите дату для вашей экскурсии

  • Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие участники. Группа до 8 человек.
  • Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.
  • Вы можете задать гиду вопросы об экскурсии до оплаты, просто выберите дату и перед бронированием укажите комментарий. Оплачивать в этот момент ничего не нужно.
  • Условия возврата: при отмене клиентом: - 100% при отмене за 48 чаcов, при отмене гидом - 100% возврат всегда
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Николай Ж.
Николай Ж.
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Николай Ж. проводит ещё 6 экскурсий

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