Николай Ж. проводит ещё 6 экскурсий

Зачастую туристы, приезжающие в Алгарве, не ограничиваются отдыхом только в Португалии, а обращают взгляд на ее ближайшую соседку Испанию, полную достопримечательностей 🏛️ и загадочных тайн. Мы предлагаем вам заказать экскурсию ⛳ из Алгарве в Севилью — столицу Андалусии.

Севилья расположена на берегах знаменитой реки Гвадалквивир и является одним из центров испанского туризма, она славится прекрасной архитектурой: как древней, так и самой современной.

Всего 200 км пути — и вы увидите город 🏙️, воспетый в книгах и операх. Здесь вы сможете посмотреть бой быков или футбольный матч, исследовать крепость-дворец Алькасар или полюбоваться Золотой башней на берегу Гвадалквивира.

В комфортабельном автомобиле 🚘 дорога пролетит незаметно, а впечатления от визита в Севилью сохранятся надолго. Программа Экскурсии: Сбор у отеля/дома >> Трансфер на комфортабельном автомобиле в Севилью >> Площадь Испании. >> Парк 🌳 Марии Луизы. >> Университет Севильи. >> Золотая Башня >> Сивилийски Кафедральный Собор (Жиральда) >> Дворец Алькасар. >> Прогулка 👣 по старинному району Санта Круз. >> Памятник Дон Жуану. >> Церковь ⛪ Христа спасителя >> Свободное время для прогулки или шопинга >> Обратный трансфер в Алгарве