Николай Ж. проводит ещё 6 экскурсий

Вы приехали отдыхать в Алгарве, где великое множество прекрасных пляжей, водных аттракционов 🎡 и развлечений. Но вы хотите больше познакомиться со страной, историей 📖 и обычаями, хотите вдохнуть горный воздух насыщенный запахом эвкалипта и пообедать в тишине возле горных ручьев. Закажите эту удивительную экскурсию ⛳ в крепость Силвеш и пикником в горах ⛰️. Ощутите историю средневековья и посмотрите на Алгарве с заоблачной высоты гор. Эта удивительная экскурсия создана для тех людей, кто любит историю средневековья, дух рыцарства, безграничные горные просторы и отдых-пикник возле горных ручьев. Ведь только совместив всё это в одной экскурсии 🧭 можно раскрыть и понять всю историческую ценность и красоту региона Алгарве. Посетив крепость Силвеш, вы окунетесь в средние века, когда правителями были арабы и узнаете, что именно, благодаря им были воздвигнуты эти величественные стены из камня, цвета крови. Посещение Катедрала Се и прогулка 👣 по городу также доставит массу впечатлений. Ну и конечно же, поездка в горы Муншик, на Вершину Фоя с посещением деревушки с сохранившимися традициями и пикник возле горного ручья. Фотографии 📸, сделанные Вами, пополнят ваши лучшие фотоальбомы. *для городов Албуфейра, Виламоура, Квартейра и Фару- добавочная стоимость на трансфер 20 € к общей стоимости экскурсии.