Николай Ж. проводит ещё 6 экскурсий

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Крепость Силвеш и пикник в горах Муншик

Николай Ж.
Николай Ж. – Гид из Портимао
Крепость Силвеш и пикник в горах Муншик
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  • 👥Групповая
  • 🕐Длительность 8 часов
  • 👫 Группа не более 8 человек

  • €229 за человека

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Крепость Силвеш и пикник в горах Муншик
Крепость Силвеш и пикник в горах Муншик
Вы приехали отдыхать в Алгарве, где великое множество прекрасных пляжей, водных аттракционов 🎡 и развлечений. Но вы хотите больше познакомиться со страной, историей 📖 и обычаями, хотите вдохнуть горный воздух насыщенный запахом эвкалипта и пообедать в тишине возле горных ручьев. Закажите эту удивительную экскурсию ⛳ в крепость Силвеш и пикником в горах ⛰️. Ощутите историю средневековья и посмотрите на Алгарве с заоблачной высоты гор. Эта удивительная экскурсия создана для тех людей, кто любит историю средневековья, дух рыцарства, безграничные горные просторы и отдых-пикник возле горных ручьев. Ведь только совместив всё это в одной экскурсии 🧭 можно раскрыть и понять всю историческую ценность и красоту региона Алгарве. Посетив крепость Силвеш, вы окунетесь в средние века, когда правителями были арабы и узнаете, что именно, благодаря им были воздвигнуты эти величественные стены из камня, цвета крови. Посещение Катедрала Се и прогулка 👣 по городу также доставит массу впечатлений. Ну и конечно же, поездка в горы Муншик, на Вершину Фоя с посещением деревушки с сохранившимися традициями и пикник возле горного ручья. Фотографии 📸, сделанные Вами, пополнят ваши лучшие фотоальбомы. *для городов Албуфейра, Виламоура, Квартейра и Фару- добавочная стоимость на трансфер 20 € к общей стоимости экскурсии.
Начало и место завершения
🚩 Portimão
Крепость Силвеш и пикник в горах Муншик
Крепость Силвеш и пикник в горах Муншик
Крепость Силвеш и пикник в горах Муншик
Крепость Силвеш и пикник в горах Муншик
Крепость Силвеш и пикник в горах Муншик
Крепость Силвеш и пикник в горах Муншик
Крепость Силвеш и пикник в горах Муншик
Крепость Силвеш и пикник в горах Муншик
Крепость Силвеш и пикник в горах Муншик
Крепость Силвеш и пикник в горах Муншик
Крепость Силвеш и пикник в горах Муншик

Выберите дату для вашей экскурсии

  • Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие участники. Группа до 8 человек.
  • Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.
  • Вы можете задать гиду вопросы об экскурсии до оплаты, просто выберите дату и перед бронированием укажите комментарий. Оплачивать в этот момент ничего не нужно.
  • Условия возврата: при отмене клиентом: - 100% при отмене за 48 чаcов, при отмене гидом - 100% возврат всегда
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Николай Ж.
Николай Ж.
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