Николай Ж. проводит ещё 5 экскурсий

Собираясь на отдых в Алгарве или находясь уже здесь спешите заказать одну из интереснейших экскурсий в город-крепость Силвеш. С нами вы посетите средневековую крепость, одну из самых величественных укреплений на юге Португалии. Здесь существовали поселения за 1000 лет до н. э., этот факт подтвержден археологическими раскопками. Много веков назад Силвеш был столицей ⭐️ всего региона Алгарве, блестящим и богатым торговым городом, который роскошью и славой спорил не только с Лиссабоном, но и с испанской Гранадой, признанным экономическим и культурным центром тех времен. В Silves сохранились руины и фрагменты строений времен римского владычества, но самый важный период в развитии португальского города связан с завоеванием маврами. Тогда, в XI веке, мавры возводили в Silves элегантные дворцы, несли с собой научное и культурное развитие, которое заложило базу на многие века вперед — не только для Algarve, но и для всей Португалии. Здесь же находилась резиденция епископа, что превращало Silves не только в торговый, но и в религиозный центр того времени. *для городов Виламоура, Квартейра и Фару- добавочная стоимость на трансфер 20 €