Николай Ж. проводит ещё 6 экскурсий

Уникальная экскурсия ⛳, созданная, для людей, находящихся или планирующих приехать отдыхать на юге Португалии, в регионе Алгарве. Экскурсия, проводимая русским гидом, раскрывает традиции, колорит и удивительную красоту Атлантического побережья южной провинции. Начинается экскурсия с посещения типичной рыбацкой деревушки, расположенной в устье реки Arade, с выходом в океан. Белоснежные домики с черепичными крышами, тянутся вверх от рыбацких причалов до Церкви Милосердия, которая является венцом Веры для местных рыбаков и их жен. Ferragudo — так называется это прекрасное поселение. Мирно покачивающиеся лодки рыбаков у причала и клубок перепутанных улиц с заплетенными кустами бугенвиллей, поможет вам окунуться в атмосферу жизни местных жителей. Далее мы отправимся на восток, посетим несколько смотровых площадок с видом на побережье и океан. После проследуем к деревне Carvoeiro, где есть нерукотворное, удивительное место — Algar Seco. Причудливые скалы золотого цвета со множеством пещер и гротов, которые манят своей красотой и дарят людям превосходные кадры для размещения в фото альбомах и социальных сетях. Закрепить увиденное, можно только хорошим Португальским вином 🍷. Пробы вина, вот что может стать заключительным и не менее приятным впечатлением об Алгарве. Виноделие в регионе, является неотъемлемой частью культуры на протяжении многих веков. Именно поэтому ни одно мероприятие не проходит без бокала прекрасного вина, наполненного солнцем и теплом этого удивительного края.