Николай Ж. проводит ещё 6 экскурсий

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Удивительное побережье Алгарве и пробы вина

Николай Ж.
Николай Ж. – Гид из Портимао
Удивительное побережье Алгарве и пробы вина
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  • 👥Групповая
  • 🕐Длительность 4 часа
  • 👫 Группа не более 8 человек

  • €149 за человека

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Удивительное побережье Алгарве и пробы вина
Удивительное побережье Алгарве и пробы вина
Уникальная экскурсия ⛳, созданная, для людей, находящихся или планирующих приехать отдыхать на юге Португалии, в регионе Алгарве. Экскурсия, проводимая русским гидом, раскрывает традиции, колорит и удивительную красоту Атлантического побережья южной провинции. Начинается экскурсия с посещения типичной рыбацкой деревушки, расположенной в устье реки Arade, с выходом в океан. Белоснежные домики с черепичными крышами, тянутся вверх от рыбацких причалов до Церкви Милосердия, которая является венцом Веры для местных рыбаков и их жен. Ferragudo — так называется это прекрасное поселение. Мирно покачивающиеся лодки рыбаков у причала и клубок перепутанных улиц с заплетенными кустами бугенвиллей, поможет вам окунуться в атмосферу жизни местных жителей. Далее мы отправимся на восток, посетим несколько смотровых площадок с видом на побережье и океан. После проследуем к деревне Carvoeiro, где есть нерукотворное, удивительное место — Algar Seco. Причудливые скалы золотого цвета со множеством пещер и гротов, которые манят своей красотой и дарят людям превосходные кадры для размещения в фото альбомах и социальных сетях. Закрепить увиденное, можно только хорошим Португальским вином 🍷. Пробы вина, вот что может стать заключительным и не менее приятным впечатлением об Алгарве. Виноделие в регионе, является неотъемлемой частью культуры на протяжении многих веков. Именно поэтому ни одно мероприятие не проходит без бокала прекрасного вина, наполненного солнцем и теплом этого удивительного края.
Начало и место завершения
🚩 Portimão
Удивительное побережье Алгарве и пробы вина
Удивительное побережье Алгарве и пробы вина
Удивительное побережье Алгарве и пробы вина
Удивительное побережье Алгарве и пробы вина
Удивительное побережье Алгарве и пробы вина
Удивительное побережье Алгарве и пробы вина
Удивительное побережье Алгарве и пробы вина
Удивительное побережье Алгарве и пробы вина

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  • Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие участники. Группа до 8 человек.
  • Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.
  • Вы можете задать гиду вопросы об экскурсии до оплаты, просто выберите дату и перед бронированием укажите комментарий. Оплачивать в этот момент ничего не нужно.
  • Условия возврата: при отмене клиентом: - 100% при отмене за 48 чаcов, при отмене гидом - 100% возврат всегда
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Николай Ж.
Николай Ж.
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