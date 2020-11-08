Как добраться до Порту-Санту на самолёте

В Порту-Санту 1 аэропорт ✈️, поэтому выбора особого у вас нет 😊 и если вы собираетесь лететь именно на самолёте, то это единственный способ добраться до своего отеля и аэропорт «Porto Santo Airport» вам не избежать

Список аэропортов Порту-Санту

Порту-Санту PXO Porto Santo Airport

Самые дешёвые билеты в Порту-Санту из разных городов

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Вылет Город вылета Цена Время в пути и пересадки из 🇵🇹 Мадейры 5 717 25м из 🇨🇭 Цюриха 14 354 22ч 10м (⇵2) из 🇸🇪 Стокгольм 16 259 29ч 55м (⇵2) * Время вылета и возврата указано по Московскому часовому поясу. Проверяйте актуальность цен, так как они могут быстро меняться в любую сторону

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