Полезная информация о Португалии
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Флаг Португалии
|Название
|Португалия
|Эмодзи флаг
|🇵🇹
|Полное название
|Португальская Республика
|По-английски
|Portugal
|Столица
|Лиссабон
|Статья о стране
|Статья о Португалии
|Города
|Список городов
|Фотографии
|45 фото
|Валюта
|Евро
|Площадь
|92 082 км²
|Население
|10 341 330 чел.
|Телефонный код
|+351
|Код ISO
|PT
|Основной домен
|.PT
|Соседние страны
|🇪🇸 Испания
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Португалия — всё о Португалии для туриста
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