Всё о Португалии

Полезная информация о Португалии

Что нужно знать о Португалии: 4 статьи о том, куда сходить и что посмотреть, расположение на карте, лучшие предложения по турам и отелям, поиск авиабилетов ✈️, с какими странами проходят границы️, какой валютой пользуются, а так же 342 экскурсии
Флаг Португалии
Флаг Португалии
НазваниеПортугалия
Эмодзи флаг🇵🇹
Полное названиеПортугальская Республика
По-английскиPortugal
СтолицаЛиссабон
Статья о странеСтатья о Португалии
ГородаСписок городов
Фотографии45 фото
ВалютаЕвро
Площадь92 082 км²
Население10 341 330 чел.
Телефонный код+351
Код ISOPT
Основной домен.PT
Соседние страны🇪🇸 Испания

Подробная статья

Португалия
Португалия — всё о Португалии для туриста
Достопримечательности Португалии. Фото и описания! Главные сведения о стране: виза, города, острова, туристические места - где побывать

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ЛиссабонФару

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Порту — «северная столица» Португалии
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Порту — именно тот город, в который влюбляешься с первого взгляда, а покидая его, хочешь вернуться вновь. Предлагаю отправится на обзорную прогулку по...
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Обзорная экскурсия по северо-восточной части Мадейры
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Вы посетите Пику Алто(Pico Alto) который расположен в экологическом парке Мадейры, из лесной зоны через горные, уникальные луга мы поднимаемся на трет...
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Огни Лиссабона
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Океаническая рыбалка в Алгарве. Ловля акул
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