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Летим в Лиссабон

Как добраться до Лиссабона на самолёте

В Лиссабоне 1 аэропорт ✈️, поэтому выбора особого у вас нет 😊 и если вы собираетесь лететь именно на самолёте, то это единственный способ добраться до своего отеля и аэропорт «Lisbon Portela Airport» вам не избежать

Список аэропортов Лиссабона

  1. Лиссабон LIS
    Lisbon Portela Airport

Самые дешёвые билеты в Лиссабон из разных городов

Здесь указаны билеты которые находили пользователи за последние 48 часов, а это значит, что цена могла уже изменитья в любую сторону. Рекомендуем проверять каждую цену, а так же поискать на соседние даты
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ВылетГород вылетаЦенаВремя в пути и пересадки
08.11.2020из 🇫🇷Марселя1 1652ч 20м
14.10.2020из 🇬🇧Лондона1 1702ч 50м
02.11.2020из 🇮🇹Милана1 2222ч 45м
23.10.2020из 🇳🇱Эйндховена1 294
29.11.2020из 🇱🇺Люксембурга1 3622ч 45м
09.11.2020из 🇮🇪Дублина1 3622ч 50м
02.12.2020из 🇫🇷Парижа1 3882ч 30м
26.10.2020из 🇵🇱Кракова1 467
05.12.2020из 🇩🇪Берлина1 6393ч 35м
13.11.2020из 🇦🇹Вены1 6433ч 40м
04.11.2020из 🇭🇺Будапешта1 7463ч 50м
15.11.2020из 🇨🇭Цюриха1 8212ч 50м
28.10.2020из 🇵🇱Вроцлава1 89919ч (⇵1)
10.11.2020из 🇧🇪Брюсселя1 9112ч 50м
18.10.2020из 🇵🇱Варшавы1 92026ч 45м (⇵1)
29.10.2020из 🇮🇹Рима1 9413ч 5м
26.10.2020из 🇪🇸Мадрида1 9589ч 40м (⇵1)
20.04.2021из 🇮🇹Болоньи1 983
14.10.2020из 🇨🇿Праги1 99314ч 55м (⇵1)
20.10.2020из 🇮🇹Венеции1 99930ч 45м (⇵2)
15.11.2020из 🇵🇹Порту1 99928ч 50м (⇵1)
20.10.2020из 🇪🇸Барселоны1 99925ч 10м (⇵1)
20.12.2020из 🇺🇦Львова2 0514ч 30м
28.10.2020из 🇬🇷Афин2 07622ч 45м (⇵1)
21.11.2020из 🇪🇸Пальмы-де-Мальйорки2 0899ч 20м (⇵1)
16.11.2020из 🇬🇧Эдинбурга2 2013ч 10м
04.02.2021из 🇷🇴Бухареста2 21514ч 35м (⇵1)
17.11.2020из 🇵🇹Мадейры2 2241ч 45м
03.11.2020из 🇨🇭Женевы2 2342ч 35м
24.10.2020из 🇵🇱Гданьска2 25428ч 10м (⇵1)
16.10.2020из 🇱🇹Вильнюса2 28015ч 40м (⇵1)
14.12.2020из 🇺🇦Киева2 3725ч 5м
17.10.2020из 🇱🇻Риги2 37823ч (⇵1)
07.12.2020из 🇵🇹Фару2 37816ч 15м (⇵1)
28.01.2021из 🇬🇧Манчестера2 3932ч 45м
14.10.2020из 🇩🇰Копенгагена2 441 (⇵1)
15.10.2020из 🇪🇸Ибицы2 45326ч 55м (⇵1)
01.11.2020из 🇫🇷Бордо2 45818ч 50м (⇵1)
26.10.2020из 🇪🇪Таллина2 48623ч 30м (⇵1)
30.09.2021из 🇵🇹Понты-Делгады2 5382ч 15м
29.10.2020из 🇲🇹Валлетты2 54323ч 55м (⇵1)
25.10.2020из 🇺🇦Одессы2 56428ч 40м (⇵1)
24.10.2020из 🇩🇪Франкфурта-на-Майне2 65044ч 30м (⇵2)
03.11.2020из 🇳🇴Осло2 70233ч 25м (⇵2)
16.10.2020из 🇫🇷Нанта2 72521ч 35м (⇵1)
18.12.2020из 🇩🇪Меммингена2 8153ч 5м
31.12.2020из 🇪🇸Малаги2 82023ч 50м (⇵1)
31.10.2020из 🇮🇹Неаполя2 85641ч 45м (⇵2)
26.11.2020из 🇪🇸Тенерифе2 8869ч 10м (⇵1)
16.10.2020из 🇵🇱Катовице2 90612ч 10м (⇵1)
03.11.2020из 🇺🇦Харькова2 91224ч 5м (⇵1)
10.11.2020из 🇬🇷Салоников2 96220ч 25м (⇵1)
31.01.2021из 🇷🇺Санкт-Петербурга2 99516ч 5м (⇵1)
24.10.2020из 🇳🇱Амстердама2 99824ч 30м (⇵1)
15.10.2020из 🇩🇪Гамбурга2 99821ч 45м (⇵1)
19.10.2020из 🇩🇪Кёльна3 00150ч 30м (⇵2)
16.10.2020из 🇫🇷Ниццы3 00614ч 50м (⇵1)
16.10.2020из 🇩🇪Дюссельдорфа3 06218ч 35м (⇵1)
23.12.2020из 🇧🇬Софии3 08424ч 30м (⇵1)
16.12.2020из 🇪🇸Валенсии3 12625ч 45м (⇵1)
09.11.2020из 🇮🇹Кальяри3 19522ч 55м (⇵1)
26.10.2020из 🇸🇪Стокгольм3 20754ч 30м (⇵2)
04.11.2020из 🇮🇱Тель-Авива3 2739ч 20м (⇵1)
15.11.2020из 🇬🇧Бирмингема3 30612ч 35м (⇵1)
07.11.2020из 🇲🇦Касабланки3 3061ч 50м
14.10.2020из 🇸🇪Гётеборга3 34336ч 40м (⇵2)
16.10.2020из 🇫🇷Тулузы3 36115ч 35м (⇵1)
27.10.2020из 🇹🇷Стамбула3 43811ч 15м (⇵1)
13.01.2021из 🇷🇺Москвы3 5018ч 50м (⇵1)
18.10.2020из 🇮🇹Палермо3 53318ч 45м (⇵2)
22.10.2020из 🇪🇸Сантьяго-де-Компостелы3 53622ч 15м (⇵2)
11.11.2020из 🇩🇪Карлсруэ3 64227ч 5м (⇵2)
17.10.2020из 🇮🇹Триеста3 81736ч 45м (⇵2)
05.05.2021из 🇪🇸Аликанте3 81811ч 20м (⇵1)
06.07.2021из 🇫🇮Хельсинки3 83832ч 20м (⇵2)
14.11.2020из 🇫🇷Лиона3 90736ч 5м (⇵2)
20.11.2020из 🇲🇩Кишинёва3 90915ч 25м (⇵1)
07.11.2020из 🇩🇪Бремена4 05242ч 15м (⇵2)
23.10.2020из 🇷🇴Яссы4 09932ч 30м (⇵2)
12.05.2021из 🇪🇸Севильи4 154
17.10.2020из 🇭🇷Сплита4 27121ч 40м (⇵1)
08.11.2020из 🇷🇺Воронежа4 79647ч 35м (⇵2)
17.10.2020из 🇮🇸Рейкьявика4 91330ч 50м (⇵1)
01.10.2021из 🇭🇷Загреба5 0153ч 25м
11.11.2020из 🇩🇪Штутгарта5 19016ч 25м (⇵1)
02.12.2020из 🇷🇺Краснодара5 30331ч 50м (⇵2)
07.06.2021из 🇲🇦Марракеша5 42027ч 10м (⇵1)
05.05.2021из 🇺🇦Запорожье5 7258ч 5м (⇵1)
31.10.2020из 🇮🇹Вероны5 75645ч 20м (⇵2)
23.12.2020из 🇸🇮Любляны5 82512ч 20м (⇵1)
06.11.2020из 🇮🇹Ольбии5 82523ч 50м (⇵2)
22.11.2020из 🇷🇺Екатеринбурга5 84739ч 15м (⇵2)
15.11.2020из 🇷🇺Минеральных Вод5 94738ч 30м (⇵2)
12.11.2020из 🇹🇷Антальи5 99535ч 20м (⇵2)
29.10.2020из 🇩🇪Мюнхена6 01818ч 15м (⇵1)
09.12.2020из 🇷🇺Перми6 09142ч 35м (⇵2)
17.12.2020из 🇷🇺Астрахани6 56132ч 50м (⇵2)
31.10.2020из 🇧🇾Минска6 67344ч 55м (⇵2)
18.12.2020из 🇷🇺Казани6 86026ч 15м (⇵2)
13.09.2021из 🇬🇷Санторини7 01425ч 40м (⇵1)
* Время вылета и возврата указано по Московскому часовому поясу. Проверяйте актуальность цен, так как они могут быстро меняться в любую сторону
А тут мы постарались показать самые популярные направления из аэропорта Лиссабона, но по низкой цене! Чаще всего находятся билеты туда-обратно, одни из частых городов куда летают самолёты, это Дели, Мадейра, Киев, Стамбул и Краснодар

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Авиакомпании которые летают из аэропортов Лиссабона

Лиссабон
Лиссабон – обзор столицы Португалии, что посмотреть, чем заняться, факты
Португальская столица Лиссабон — является самым древним городом Европы. Туристы едут себя, чтобы увидеть красивые достопримечательности, например, Квартал Байша или Парк Наций. Попробовать португальскую кухню, посетить национальные праздники и фестивали. В общем, чтобы прикоснуться к целой древней цивилизации