Как добраться до Лиссабона на самолёте
В Лиссабоне 1 аэропорт ✈️, поэтому выбора особого у вас нет 😊 и если вы собираетесь лететь именно на самолёте, то это единственный способ добраться до своего отеля и аэропорт «Lisbon Portela Airport» вам не избежать
Список аэропортов Лиссабона
- Лиссабон LISLisbon Portela Airport
Самые дешёвые билеты в Лиссабон из разных городов
Здесь указаны билеты которые находили пользователи за последние 48 часов, а это значит, что цена могла уже изменитья в любую сторону. Рекомендуем проверять каждую цену, а так же поискать на соседние даты
Обратный билет через
–нед.
|Вылет
|Город вылета
|Цена
|Время в пути и пересадки
|08.11.2020
|из 🇫🇷Марселя
|1 165
|2ч 20м
|14.10.2020
|из 🇬🇧Лондона
|1 170
|2ч 50м
|02.11.2020
|из 🇮🇹Милана
|1 222
|2ч 45м
|23.10.2020
|из 🇳🇱Эйндховена
|1 294
|3ч
|29.11.2020
|из 🇱🇺Люксембурга
|1 362
|2ч 45м
|09.11.2020
|из 🇮🇪Дублина
|1 362
|2ч 50м
|02.12.2020
|из 🇫🇷Парижа
|1 388
|2ч 30м
|26.10.2020
|из 🇵🇱Кракова
|1 467
|4ч
|05.12.2020
|из 🇩🇪Берлина
|1 639
|3ч 35м
|13.11.2020
|из 🇦🇹Вены
|1 643
|3ч 40м
|04.11.2020
|из 🇭🇺Будапешта
|1 746
|3ч 50м
|15.11.2020
|из 🇨🇭Цюриха
|1 821
|2ч 50м
|28.10.2020
|из 🇵🇱Вроцлава
|1 899
|19ч (⇵1)
|10.11.2020
|из 🇧🇪Брюсселя
|1 911
|2ч 50м
|18.10.2020
|из 🇵🇱Варшавы
|1 920
|26ч 45м (⇵1)
|29.10.2020
|из 🇮🇹Рима
|1 941
|3ч 5м
|26.10.2020
|из 🇪🇸Мадрида
|1 958
|9ч 40м (⇵1)
|20.04.2021
|из 🇮🇹Болоньи
|1 983
|3ч
|14.10.2020
|из 🇨🇿Праги
|1 993
|14ч 55м (⇵1)
|20.10.2020
|из 🇮🇹Венеции
|1 999
|30ч 45м (⇵2)
|15.11.2020
|из 🇵🇹Порту
|1 999
|28ч 50м (⇵1)
|20.10.2020
|из 🇪🇸Барселоны
|1 999
|25ч 10м (⇵1)
|20.12.2020
|из 🇺🇦Львова
|2 051
|4ч 30м
|28.10.2020
|из 🇬🇷Афин
|2 076
|22ч 45м (⇵1)
|21.11.2020
|из 🇪🇸Пальмы-де-Мальйорки
|2 089
|9ч 20м (⇵1)
|16.11.2020
|из 🇬🇧Эдинбурга
|2 201
|3ч 10м
|04.02.2021
|из 🇷🇴Бухареста
|2 215
|14ч 35м (⇵1)
|17.11.2020
|из 🇵🇹Мадейры
|2 224
|1ч 45м
|03.11.2020
|из 🇨🇭Женевы
|2 234
|2ч 35м
|24.10.2020
|из 🇵🇱Гданьска
|2 254
|28ч 10м (⇵1)
|16.10.2020
|из 🇱🇹Вильнюса
|2 280
|15ч 40м (⇵1)
|14.12.2020
|из 🇺🇦Киева
|2 372
|5ч 5м
|17.10.2020
|из 🇱🇻Риги
|2 378
|23ч (⇵1)
|07.12.2020
|из 🇵🇹Фару
|2 378
|16ч 15м (⇵1)
|28.01.2021
|из 🇬🇧Манчестера
|2 393
|2ч 45м
|14.10.2020
|из 🇩🇰Копенгагена
|2 441
|7ч (⇵1)
|15.10.2020
|из 🇪🇸Ибицы
|2 453
|26ч 55м (⇵1)
|01.11.2020
|из 🇫🇷Бордо
|2 458
|18ч 50м (⇵1)
|26.10.2020
|из 🇪🇪Таллина
|2 486
|23ч 30м (⇵1)
|30.09.2021
|из 🇵🇹Понты-Делгады
|2 538
|2ч 15м
|29.10.2020
|из 🇲🇹Валлетты
|2 543
|23ч 55м (⇵1)
|25.10.2020
|из 🇺🇦Одессы
|2 564
|28ч 40м (⇵1)
|24.10.2020
|из 🇩🇪Франкфурта-на-Майне
|2 650
|44ч 30м (⇵2)
|03.11.2020
|из 🇳🇴Осло
|2 702
|33ч 25м (⇵2)
|16.10.2020
|из 🇫🇷Нанта
|2 725
|21ч 35м (⇵1)
|18.12.2020
|из 🇩🇪Меммингена
|2 815
|3ч 5м
|31.12.2020
|из 🇪🇸Малаги
|2 820
|23ч 50м (⇵1)
|31.10.2020
|из 🇮🇹Неаполя
|2 856
|41ч 45м (⇵2)
|26.11.2020
|из 🇪🇸Тенерифе
|2 886
|9ч 10м (⇵1)
|16.10.2020
|из 🇵🇱Катовице
|2 906
|12ч 10м (⇵1)
|03.11.2020
|из 🇺🇦Харькова
|2 912
|24ч 5м (⇵1)
|10.11.2020
|из 🇬🇷Салоников
|2 962
|20ч 25м (⇵1)
|31.01.2021
|из 🇷🇺Санкт-Петербурга
|2 995
|16ч 5м (⇵1)
|24.10.2020
|из 🇳🇱Амстердама
|2 998
|24ч 30м (⇵1)
|15.10.2020
|из 🇩🇪Гамбурга
|2 998
|21ч 45м (⇵1)
|19.10.2020
|из 🇩🇪Кёльна
|3 001
|50ч 30м (⇵2)
|16.10.2020
|из 🇫🇷Ниццы
|3 006
|14ч 50м (⇵1)
|16.10.2020
|из 🇩🇪Дюссельдорфа
|3 062
|18ч 35м (⇵1)
|23.12.2020
|из 🇧🇬Софии
|3 084
|24ч 30м (⇵1)
|16.12.2020
|из 🇪🇸Валенсии
|3 126
|25ч 45м (⇵1)
|09.11.2020
|из 🇮🇹Кальяри
|3 195
|22ч 55м (⇵1)
|26.10.2020
|из 🇸🇪Стокгольм
|3 207
|54ч 30м (⇵2)
|04.11.2020
|из 🇮🇱Тель-Авива
|3 273
|9ч 20м (⇵1)
|15.11.2020
|из 🇬🇧Бирмингема
|3 306
|12ч 35м (⇵1)
|07.11.2020
|из 🇲🇦Касабланки
|3 306
|1ч 50м
|14.10.2020
|из 🇸🇪Гётеборга
|3 343
|36ч 40м (⇵2)
|16.10.2020
|из 🇫🇷Тулузы
|3 361
|15ч 35м (⇵1)
|27.10.2020
|из 🇹🇷Стамбула
|3 438
|11ч 15м (⇵1)
|13.01.2021
|из 🇷🇺Москвы
|3 501
|8ч 50м (⇵1)
|18.10.2020
|из 🇮🇹Палермо
|3 533
|18ч 45м (⇵2)
|22.10.2020
|из 🇪🇸Сантьяго-де-Компостелы
|3 536
|22ч 15м (⇵2)
|11.11.2020
|из 🇩🇪Карлсруэ
|3 642
|27ч 5м (⇵2)
|17.10.2020
|из 🇮🇹Триеста
|3 817
|36ч 45м (⇵2)
|05.05.2021
|из 🇪🇸Аликанте
|3 818
|11ч 20м (⇵1)
|06.07.2021
|из 🇫🇮Хельсинки
|3 838
|32ч 20м (⇵2)
|14.11.2020
|из 🇫🇷Лиона
|3 907
|36ч 5м (⇵2)
|20.11.2020
|из 🇲🇩Кишинёва
|3 909
|15ч 25м (⇵1)
|07.11.2020
|из 🇩🇪Бремена
|4 052
|42ч 15м (⇵2)
|23.10.2020
|из 🇷🇴Яссы
|4 099
|32ч 30м (⇵2)
|12.05.2021
|из 🇪🇸Севильи
|4 154
|1ч
|17.10.2020
|из 🇭🇷Сплита
|4 271
|21ч 40м (⇵1)
|08.11.2020
|из 🇷🇺Воронежа
|4 796
|47ч 35м (⇵2)
|17.10.2020
|из 🇮🇸Рейкьявика
|4 913
|30ч 50м (⇵1)
|01.10.2021
|из 🇭🇷Загреба
|5 015
|3ч 25м
|11.11.2020
|из 🇩🇪Штутгарта
|5 190
|16ч 25м (⇵1)
|02.12.2020
|из 🇷🇺Краснодара
|5 303
|31ч 50м (⇵2)
|07.06.2021
|из 🇲🇦Марракеша
|5 420
|27ч 10м (⇵1)
|05.05.2021
|из 🇺🇦Запорожье
|5 725
|8ч 5м (⇵1)
|31.10.2020
|из 🇮🇹Вероны
|5 756
|45ч 20м (⇵2)
|23.12.2020
|из 🇸🇮Любляны
|5 825
|12ч 20м (⇵1)
|06.11.2020
|из 🇮🇹Ольбии
|5 825
|23ч 50м (⇵2)
|22.11.2020
|из 🇷🇺Екатеринбурга
|5 847
|39ч 15м (⇵2)
|15.11.2020
|из 🇷🇺Минеральных Вод
|5 947
|38ч 30м (⇵2)
|12.11.2020
|из 🇹🇷Антальи
|5 995
|35ч 20м (⇵2)
|29.10.2020
|из 🇩🇪Мюнхена
|6 018
|18ч 15м (⇵1)
|09.12.2020
|из 🇷🇺Перми
|6 091
|42ч 35м (⇵2)
|17.12.2020
|из 🇷🇺Астрахани
|6 561
|32ч 50м (⇵2)
|31.10.2020
|из 🇧🇾Минска
|6 673
|44ч 55м (⇵2)
|18.12.2020
|из 🇷🇺Казани
|6 860
|26ч 15м (⇵2)
|13.09.2021
|из 🇬🇷Санторини
|7 014
|25ч 40м (⇵1)
* Время вылета и возврата указано по Московскому часовому поясу. Проверяйте актуальность цен, так как они могут быстро меняться в любую сторону
Самые популярные направления из Лиссабона
А тут мы постарались показать самые популярные направления из аэропорта Лиссабона, но по низкой цене! Чаще всего находятся билеты туда-обратно, одни из частых городов куда летают самолёты, это Дели, Мадейра, Киев, Стамбул и Краснодар
- 13.12.202021.12.2020
- 18.12.202010.01.2021
- 17.10.202024.10.2020
- 12.01.202103.02.2021
Узнайте сколько стоят билеты в конкретном месяце
Выберите конкретный месяц для вашего перелёта, далее сравните цены по датам. Если цены нет, значит на данное число давно не было поиска среди пользователей и вам необходимо нажать на дату, чтобы найти цену. Так же вы можете выбрать количество дней пребывания или же выбрать направление только в одну сторону
Авиакомпании которые летают из аэропортов Лиссабона
Лиссабон – обзор столицы Португалии, что посмотреть, чем заняться, факты
Португальская столица Лиссабон — является самым древним городом Европы. Туристы едут себя, чтобы увидеть красивые достопримечательности, например, Квартал Байша или Парк Наций. Попробовать португальскую кухню, посетить национальные праздники и фестивали. В общем, чтобы прикоснуться к целой древней цивилизации