Полезная информация об Агуадилье
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Местное время в Агуадилье
15:5024
18 мая 2021
Разница с вами:
|Страна
|Пуэрто-Рико
|Название города
|Агуадилья
|По-английски
|Aguadilla
|Столица региона
|Агуадилья является столицей региона
|Население города
|16 073 чел.
|Аэропорт
|Боринкен BQN
|Часовой пояс
|America/Puerto_Rico
|Средняя высота
|7 м. от уровня моря
Где находится Агуадилья на карте
Агуадилья