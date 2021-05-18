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Полезная информация об Агуадилье

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Местное время в Агуадилье
15:5024
18 мая 2021
Разница с вами:
СтранаПуэрто-Рико
Название городаАгуадилья
По-английскиAguadilla
Столица регионаАгуадилья является столицей региона
Население города16 073 чел.
АэропортБоринкен BQN
Часовой поясAmerica/Puerto_Rico
Средняя высота7 м. от уровня моря

Где находится Агуадилья на карте

Агуадилья фото города
Агуадилья

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