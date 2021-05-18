Полезная информация о Фахардо
Что нужно знать о Фахардо: 🌇 расположение на карте, сколько у них сейчас время и какой часовой пояс, население города, как пишется по-английски, а так же в какой стране находится
Местное время в Фахардо
14:3236
18 мая 2021
Разница с вами:
|Страна
|Пуэрто-Рико
|Название города
|Фахардо
|По-английски
|Fajardo
|Столица региона
|Фахардо является столицей региона
|Население города
|34 068 чел.
|Аэропорт
|Diego Jimenez Torres FAJ (гражданских аэропортов нет)
|Часовой пояс
|America/Puerto_Rico
|Средняя высота
|16 м. от уровня моря