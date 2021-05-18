Полезная информация о Фахардо

Что нужно знать о Фахардо: 🌇 расположение на карте, сколько у них сейчас время и какой часовой пояс, население города, как пишется по-английски, а так же в какой стране находится
Местное время в Фахардо
14:3236
18 мая 2021
Разница с вами:
СтранаПуэрто-Рико
Название городаФахардо
По-английскиFajardo
Столица регионаФахардо является столицей региона
Население города34 068 чел.
АэропортDiego Jimenez Torres FAJ (гражданских аэропортов нет)
Часовой поясAmerica/Puerto_Rico
Средняя высота16 м. от уровня моря

Где находится Фахардо на карте