Полезная информация о Маягуэс
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Местное время в Маягуэс
14:3243
18 мая 2021
Разница с вами:
|Страна
|Пуэрто-Рико
|Название города
|Маягуэс
|По-английски
|Mayagueez
|Столица региона
|Маягуэс является столицей региона
|Население города
|78 647 чел.
|Аэропорт
|Маягуэс MAZ
|Часовой пояс
|America/Puerto_Rico
|Средняя высота
|27 м. от уровня моря
Где находится Маягуэс на карте
Маягуэс