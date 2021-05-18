Полезная информация о Понсе

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Местное время в Понсе
14:3249
18 мая 2021
Разница с вами:
СтранаПуэрто-Рико
Название городаПонсе
По-английскиPonce
Столица регионаПонсе является столицей региона
Население города152 634 чел.
АэропортПонсе PSE
Часовой поясAmerica/Puerto_Rico
Средняя высота16 м. от уровня моря

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