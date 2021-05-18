Полезная информация о Понсе
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Местное время в Понсе
14:3249
18 мая 2021
Разница с вами:
|Страна
|Пуэрто-Рико
|Название города
|Понсе
|По-английски
|Ponce
|Столица региона
|Понсе является столицей региона
|Население города
|152 634 чел.
|Аэропорт
|Понсе PSE
|Часовой пояс
|America/Puerto_Rico
|Средняя высота
|16 м. от уровня моря
Где находится Понсе на карте
Понсе