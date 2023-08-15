1 день

Трансфер до Ергаков

Трансфер из Красноярска или Абакана до Ергаков на заказном транспорте.

Подъем в кемпинг на озере Светлом.

В этот день нам предстоит пройти около 7 км по горно-таежной тропе.

Переход займет примерно 3-4 часа.

Общественный груз (палатки, костровое и т. д.) уже будет вас ждать в кемпинге.

Еду тоже нести не придется!

Таким образом, ваши рюкзаки будут максимально облегчены!

По желанию сегодня возможна обзорная экскурсия на гору Видовка, с которой открывается потрясающий вид на пики Звездный и Птица, озеро Золотарное и озеро Светлое.

Пройдем мимо скал Слоники, напоминающих заколдованный город с округлыми домами, башнями и арками.

Сложный день завершим ужином, перетекающим в вечер знакомств.