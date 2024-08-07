4 день

Висячий камень. Завершение программы

Завтрак в кафе.

Выезд на пешеходную экскурсию «Висячий камень».

Он является самым знаменитым висячим камнем в России, каменная глыба весом почти 600 тонн, длиной 17 метров, которая застыла над пропастью в природном парке Ергаки.

Висячий Камень считается чудом природы.

Трекинг до Висячего камня 14 км.

Тропа оборудована, маркирована, частично есть перила, есть места для отдыха.

Поход доступен для лиц с хорошей физической подготовкой.

Ланч на природе.

Позднее возвращение в Абакан после 18:00, поэтому туристам рекомендуем брать доп. ночь до и после тура.

Туристам выдаются ланчи и они самостоятельно несут их в своих рюкзаках.

Поход доступен для лиц с хорошей физической подготовкой.

Рекомендация гостю: удобная треккинговая обувь, легкая непромокаемая куртка, дождевик, рюкзак на лямках, личная аптечка.

*Возможно изменение порядка проведения экскурсий, а также замена их на равноценные в связи с плохими погодными условиями или иными форс-мажорными обстоятельствами.