Пешеходный тур в Ергаки на 4 дня

Приглашаем вас в активный тур в горы Ергаки. Вас ждут ежедневные пешеходные экскурсии. Увидите Висячий камень, озеро Светлое, Каменный город. В туре предусмотрено трехразовое питание и комфортное проживание в природном парке.
5
3 отзыва
Пешеходный тур в Ергаки на 4 дня
Пешеходный тур в Ергаки на 4 дня
Пешеходный тур в Ергаки на 4 дня
Ближайшие даты:
Время начала: 10:00

Программа тура по дням

1 день

Встреча в Абакане, Природный парк Ергаки

Рекомендуем ранние рейсы S7.

Встреча гостей.

Выезд в Природный парк «Ергаки».

Один из самых удивительных уголков природы Сибири. Живописные горно-таежные ландшафты, необычайные по своей красоте и многогранности.

Остановка на знаменитом таежном рынке Танзыбей. Таежные целебные сборы, фито-чай, настойки и масла из хвои. Мази и целебные снадобья.

Заселение на базу отдыха, обед в кафе.

Свободное время.

Ужин на базе.

Общее расстояние около 230 км. Время в пути ок. 4-х часов. Дорога комфортная-асфальт, частично горный серпантин.

Рекомендация гостю:

  • на территории базы Ергаки нет магазина;
  • купальные принадлежности на случай пользования услугами СПА зоны (доплата).
  • сотовая связь и интернет: только Теле2. Иного подключения нет!
Встреча в Абакане, Природный парк ЕргакиВстреча в Абакане, Природный парк ЕргакиВстреча в Абакане, Природный парк ЕргакиВстреча в Абакане, Природный парк Ергаки
2 день

Каменный город

Завтрак в кафе.

Выезд на пешеходный маршрут «Каменный город».

Это фантастическое собрание каменных изваяний.

Очертание скал напоминают крепостные стены и башни, фигуры людей, птиц и животных.

Это настоящая жемчужина Саян, которую, несомненно, стоит посетить. Маленький аналог природного заповедника Столбы в г. Красноярск.

До начала маршрута туристов забрасывают на технике повышенной проходимости.

Необычайно живописное место.

Природное место силы и притяжения.

Ланч на природе (туристам выдаются ланчи и они самостоятельно несут их в своих рюкзаках).

Возвращение на базу отдыха.

Ужин на базе.

Общее расстояние около 40 км.

Примечания: до начала тропы в Каменный город туристов доставляют на технике повышенной проходимости ГАЗ/УАЗ – около 17 км.

Пешеходная тропа частично оборудована перилами, маркирована, есть туалеты.

Рекомендации гостю: удобная треккинговая обувь, легкая непромокаемая куртка, дождевик, рюкзак, личная аптечка.

Каменный городКаменный городКаменный городКаменный город
3 день

Озеро «Светлое»

Завтрак.

Выезд на маршрут до озера «Светлое».

Озеро «Светлое» считается самым красивым в Ергаках.

Водная гладь озера находится в «стакане» окружающих гор, вода в озере совершенно неподвижна и напоминает поверхность зеркала, где отражаются даже самые мелкие детали природного пейзажа.

Великолепные виды и фотоснимки.

Ланч на природе.

Возвращение на базу отдыха.

Ужин в кафе.

Туристам выдаются ланчи и они самостоятельно несут их в своих рюкзаках.

Рекомендация гостю: удобная треккинговая обувь (пара запасной на случай дождя), легкая непромокаемая куртка, дождевик, рюкзак, личная аптечка.

Озеро «Светлое»Озеро «Светлое»Озеро «Светлое»Озеро «Светлое»
4 день

Висячий камень. Завершение программы

Завтрак в кафе.

Выезд на пешеходную экскурсию «Висячий камень».

Он является самым знаменитым висячим камнем в России, каменная глыба весом почти 600 тонн, длиной 17 метров, которая застыла над пропастью в природном парке Ергаки.

Висячий Камень считается чудом природы.

Трекинг до Висячего камня 14 км.

Тропа оборудована, маркирована, частично есть перила, есть места для отдыха.

Поход доступен для лиц с хорошей физической подготовкой.

Ланч на природе.

Позднее возвращение в Абакан после 18:00, поэтому туристам рекомендуем брать доп. ночь до и после тура.

Туристам выдаются ланчи и они самостоятельно несут их в своих рюкзаках.

Поход доступен для лиц с хорошей физической подготовкой.

Рекомендация гостю: удобная треккинговая обувь, легкая непромокаемая куртка, дождевик, рюкзак на лямках, личная аптечка.

*Возможно изменение порядка проведения экскурсий, а также замена их на равноценные в связи с плохими погодными условиями или иными форс-мажорными обстоятельствами.

Висячий камень. Завершение программыВисячий камень. Завершение программыВисячий камень. Завершение программыВисячий камень. Завершение программы

Проживание

Тур предусматривает проживание на базе отдыха «Ергаки» (3 ночи).

Стоимость тура:

  • Двухместное размещение — 37 000 рублей с человека.
  • Одноместное размещение — 42 000 рублей с человека.

Варианты проживания

Б/о «Ергаки»

3 ночи

База отдыха «Ергаки» находится на территории природного парка Ергаки в красивейшем месте Западного Саяна, на высоте 1510 метров в окружении живописных гор, в Ермаковском районе Красноярского края, недалеко от границы с Хакасией. База отдыха работает круглый год и единовременно готова принять до 240 человек.

База отдыха "Ергаки" - это активный отдых и проживание в красивейшем месте Саян. Всё для любителей походов, горных лыж, сноубордов и даже снегоходов! Гостиницы и отдельные домики. Прокат снаряжения и услуги обучения. Кафе, кальян-бар и шикарная кедровая баня.

На базе нет сети WiFi, работает только связь Теле-2.

Б/о «Ергаки»Б/о «Ергаки»Б/о «Ергаки»Б/о «Ергаки»Б/о «Ергаки»Б/о «Ергаки»

Выберите удобную дату из расписания

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Ответы на вопросы

Что включено
  • Транспортные услуги
  • Услуги гида
  • Проживание
  • Питание трехразовое по программе
  • Входные билеты
  • Групповая транспортная страховка
Что не входит в цену
  • Авиа - или ж/д билеты до г. Абакан и обратно
  • Питание, не указанное в программе тура
  • Личные расходы
  • Индивидуальный трансфер
  • Доп. ночи
  • Дополнительные экскурсии по желанию
Место начала и завершения?
Россия, Республика Хакасия, Абакан
Список личных вещей, которые нужно взять с собой

Рекомендуем взять с собой:

  • Удобная треккинговая обувь, пара запасной на случай дождливой погоды.
  • Легкая непромокаемая куртка, дождевик.
  • Рюкзак на лямках.
  • Личная аптечка.
Входят ли билеты на самолет в стоимость тура?

Авиа- и ж/д билеты не входят в стоимость тура. Вы можете приобрести их самостоятельно или обратиться за помощью к нам.

Входит ли страховка в стоимость тура?

Групповая транспортная страховка в программу тура включена. Индивидуальная медицинская страховка, страховка от невыезда и др. приобретается отдельно по желанию.

Важная информация

На территории базы Ергаки нет магазина.

Купальные принадлежности на случай пользования услугами СПА зоны (доплата).

Сотовая связь и интернет: только Теле2. Иного подключения нет!

Окончание тура после 18:00, поэтому туристам рекомендуем брать доп. ночь до и после тура.

Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 4 дней
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповой тур, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 20 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
В большинстве случаев вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии. Но если это касается билетов, то оплата нужна полностью.

Отзывы и рейтинг

5
Основано на 3 отзывах
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
5
3
4
3
2
1
Л
7 авг 2024
Импонирует чёткая организация тура на всём его протяжении, удобное расположение гостиницы в центре города, оперативное решение возникающих вопросов.
Г
2 авг 2024
Организация тура великолепная. С момента приземления в Абакане и до возвращения в аэропорт на обратный рейс все было спланировано великолепно. Огромное спасибо гиду Виталию и водителю Александру за интересную информацию и безопасную езду. Отдельно благодарю за “Мадрид”, потрясающее место с великолепной кухней и замечательным персоналом! Обязательно буду рекомендовать тур друзьям и знакомым!
Организация тура великолепная. С момента приземления в Абакане и до возвращения в аэропорт на обратный рейсОрганизация тура великолепная. С момента приземления в Абакане и до возвращения в аэропорт на обратный рейсОрганизация тура великолепная. С момента приземления в Абакане и до возвращения в аэропорт на обратный рейсОрганизация тура великолепная. С момента приземления в Абакане и до возвращения в аэропорт на обратный рейсОрганизация тура великолепная. С момента приземления в Абакане и до возвращения в аэропорт на обратный рейсОрганизация тура великолепная. С момента приземления в Абакане и до возвращения в аэропорт на обратный рейсОрганизация тура великолепная. С момента приземления в Абакане и до возвращения в аэропорт на обратный рейсОрганизация тура великолепная. С момента приземления в Абакане и до возвращения в аэропорт на обратный рейс
Н
9 июн 2024
Очень хорошая организация как самих экскурсий, так и разнообразного питания в течение всей поездки. Спасибо!

Тур входит в следующие категории Абакана

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