Программа тура по дням
Встреча в Абакане, Природный парк Ергаки
Рекомендуем ранние рейсы S7.
Встреча гостей.
Выезд в Природный парк «Ергаки».
Один из самых удивительных уголков природы Сибири. Живописные горно-таежные ландшафты, необычайные по своей красоте и многогранности.
Остановка на знаменитом таежном рынке Танзыбей. Таежные целебные сборы, фито-чай, настойки и масла из хвои. Мази и целебные снадобья.
Заселение на базу отдыха, обед в кафе.
Свободное время.
Ужин на базе.
Общее расстояние около 230 км. Время в пути ок. 4-х часов. Дорога комфортная-асфальт, частично горный серпантин.
Рекомендация гостю:
- на территории базы Ергаки нет магазина;
- купальные принадлежности на случай пользования услугами СПА зоны (доплата).
- сотовая связь и интернет: только Теле2. Иного подключения нет!
Каменный город
Завтрак в кафе.
Выезд на пешеходный маршрут «Каменный город».
Это фантастическое собрание каменных изваяний.
Очертание скал напоминают крепостные стены и башни, фигуры людей, птиц и животных.
Это настоящая жемчужина Саян, которую, несомненно, стоит посетить. Маленький аналог природного заповедника Столбы в г. Красноярск.
До начала маршрута туристов забрасывают на технике повышенной проходимости.
Необычайно живописное место.
Природное место силы и притяжения.
Ланч на природе (туристам выдаются ланчи и они самостоятельно несут их в своих рюкзаках).
Возвращение на базу отдыха.
Ужин на базе.
Общее расстояние около 40 км.
Примечания: до начала тропы в Каменный город туристов доставляют на технике повышенной проходимости ГАЗ/УАЗ – около 17 км.
Пешеходная тропа частично оборудована перилами, маркирована, есть туалеты.
Рекомендации гостю: удобная треккинговая обувь, легкая непромокаемая куртка, дождевик, рюкзак, личная аптечка.
Озеро «Светлое»
Завтрак.
Выезд на маршрут до озера «Светлое».
Озеро «Светлое» считается самым красивым в Ергаках.
Водная гладь озера находится в «стакане» окружающих гор, вода в озере совершенно неподвижна и напоминает поверхность зеркала, где отражаются даже самые мелкие детали природного пейзажа.
Великолепные виды и фотоснимки.
Ланч на природе.
Возвращение на базу отдыха.
Ужин в кафе.
Туристам выдаются ланчи и они самостоятельно несут их в своих рюкзаках.
Рекомендация гостю: удобная треккинговая обувь (пара запасной на случай дождя), легкая непромокаемая куртка, дождевик, рюкзак, личная аптечка.
Висячий камень. Завершение программы
Завтрак в кафе.
Выезд на пешеходную экскурсию «Висячий камень».
Он является самым знаменитым висячим камнем в России, каменная глыба весом почти 600 тонн, длиной 17 метров, которая застыла над пропастью в природном парке Ергаки.
Висячий Камень считается чудом природы.
Трекинг до Висячего камня 14 км.
Тропа оборудована, маркирована, частично есть перила, есть места для отдыха.
Поход доступен для лиц с хорошей физической подготовкой.
Ланч на природе.
Позднее возвращение в Абакан после 18:00, поэтому туристам рекомендуем брать доп. ночь до и после тура.
Туристам выдаются ланчи и они самостоятельно несут их в своих рюкзаках.
Поход доступен для лиц с хорошей физической подготовкой.
Рекомендация гостю: удобная треккинговая обувь, легкая непромокаемая куртка, дождевик, рюкзак на лямках, личная аптечка.
*Возможно изменение порядка проведения экскурсий, а также замена их на равноценные в связи с плохими погодными условиями или иными форс-мажорными обстоятельствами.
Проживание
Тур предусматривает проживание на базе отдыха «Ергаки» (3 ночи).
Стоимость тура:
- Двухместное размещение — 37 000 рублей с человека.
- Одноместное размещение — 42 000 рублей с человека.
Варианты проживания
Б/о «Ергаки»
База отдыха «Ергаки» находится на территории природного парка Ергаки в красивейшем месте Западного Саяна, на высоте 1510 метров в окружении живописных гор, в Ермаковском районе Красноярского края, недалеко от границы с Хакасией. База отдыха работает круглый год и единовременно готова принять до 240 человек.
База отдыха "Ергаки" - это активный отдых и проживание в красивейшем месте Саян. Всё для любителей походов, горных лыж, сноубордов и даже снегоходов! Гостиницы и отдельные домики. Прокат снаряжения и услуги обучения. Кафе, кальян-бар и шикарная кедровая баня.
На базе нет сети WiFi, работает только связь Теле-2.
Выберите удобную дату из расписания
Ответы на вопросы
Что включено
- Транспортные услуги
- Услуги гида
- Проживание
- Питание трехразовое по программе
- Входные билеты
- Групповая транспортная страховка
Что не входит в цену
- Авиа - или ж/д билеты до г. Абакан и обратно
- Питание, не указанное в программе тура
- Личные расходы
- Индивидуальный трансфер
- Доп. ночи
- Дополнительные экскурсии по желанию
Место начала и завершения?
Список личных вещей, которые нужно взять с собой
Рекомендуем взять с собой:
- Удобная треккинговая обувь, пара запасной на случай дождливой погоды.
- Легкая непромокаемая куртка, дождевик.
- Рюкзак на лямках.
- Личная аптечка.
Входят ли билеты на самолет в стоимость тура?
Авиа- и ж/д билеты не входят в стоимость тура. Вы можете приобрести их самостоятельно или обратиться за помощью к нам.
Входит ли страховка в стоимость тура?
Групповая транспортная страховка в программу тура включена. Индивидуальная медицинская страховка, страховка от невыезда и др. приобретается отдельно по желанию.
Важная информация
На территории базы Ергаки нет магазина.
Купальные принадлежности на случай пользования услугами СПА зоны (доплата).
Сотовая связь и интернет: только Теле2. Иного подключения нет!
Окончание тура после 18:00, поэтому туристам рекомендуем брать доп. ночь до и после тура.