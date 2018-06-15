Авторские туры в Абакане

Туры по городам России
1 чел.
По популярности
Треккинг налегке по тропам парка «Ергаки» с проживанием в гостинице
🚶 Пешая
Авторский тур
7 дней
Треккинг налегке по тропам парка «Ергаки» с проживанием в гостинице
Увидеть «жемчужину Сибири» с лазурными озёрами среди кедров, каменным городом и дикой тайгой
Абакан, аэропорт/ж. - д. вокзал, 11:00-11:30
7 июля
14 июля
21 июля
28 июля
53 400 за человека
Сокровища природного парка «Ергаки»: треккинг с рюкзаками и проживанием в палатках
🚶 Пешая
скидка
10%
Авторский тур
8 дней
Сокровища природного парка «Ергаки»: треккинг с рюкзаками и проживанием в палатках
Увидеть дикие места Сибири, пожить у горных озёр, подняться на вершины, послушать тишину и природу
г. АБАКАН.Ж. - д. вокзал, 8:00
29 июня
2900026 100 за человека
Таёжные водопады парка «Ергаки»: треккинг налегке с проживанием в палатках
🚶 Пешая
скидка
10%
Авторский тур
3 дня
Таёжные водопады парка «Ергаки»: треккинг налегке с проживанием в палатках
Сбежать от цивилизации на 3 дня в край сибирских кедров, пихт, гор и покрытых мхом скал
г. АБАКАН.Ж. - д. вокзал, 8:00
29 июня
27 июля
2500022 500 за человека
Продвинутый поход в «Ергаки»: гигантские скалы, обрывы и водопады
🚶 Пешая
Авторский тур
12 дней
Продвинутый поход в Ергаки: отвесные скалы и водопады
Покорите непростые тропы Ергаков, где каждый шаг открывает виды на величественные гранитные пики и кристально чистые озера
Абакан
15 июня
18 авг
30 000 за человека
В сердце Западных Саян: фантастический поход в «Ергаки»
🚶 Пешая
Авторский тур
8 дней
В сердце Западных Саян: фантастический поход в «Ергаки», Абакан
Готовы ли вы к приключению в сердце Сибири? Вас ждут впечатляющие скалы, чистейшие озёра и величественные водопады парка «Ергаки»
Абакан, 10:00
30 июня
12 июля
24 июля
25 июля
22 000 за человека
Сибирские Альпы: поход в «Ергаки»
🚶 Пешая
Авторский тур
7 дней
Сибирские Альпы: поход в «Ергаки» - уникальное приключение в Абакане
Погрузитесь в мир неповторимой красоты Ергаков, где каждый шаг открывает виды, оставляющие в душе неизгладимые впечатления
Абакан, стоянка около АДМ (Абаканский дворец молод...
24 июня
1 июля
8 июля
15 июля
38 000 за человека
Заповедная земля Сибири: поход по природному парку «Ергаки»
🚶 Пешая
Авторский тур
3 дня
Заповедная земля Сибири: уникальный поход по Ергакам
Откройте для себя красоту сибирской природы в уникальном походе по парку «Ергаки». Завораживающие пейзажи и чистый воздух ждут вас
Абакан, ж. - д. вокзал, 07:00
21 июня
28 июня
5 июля
12 июля
19 000 за человека
Сказочные Саяны: треккинг в природном парке «Ергаки»
🚶 Пешая
Авторский тур
7 дней
Сказочные Саяны: треккинг в природном парке «Ергаки» в Абакане
Приглашаем на незабываемое приключение по живописным тропам Ергаков, где каждый шаг открывает великолепие природы Саян
Абакан, ж. - д. вокзал, аэропорт, утро
7 июля
14 июля
21 июля
28 июля
53 400 за человека
Туда, где высятся Саяны: тур-знакомство с Хакасией
Авторский тур
5 дней
Туда, где высятся Саяны: тур-знакомство с Хакасией
Побывать на Саяно-Шушенской ГЭС, познакомиться с традициями хакасов и полюбоваться Енисеем
Аэропорт Абакана, 09:00 (по местному времени).Ж. -...
4 мая
17 июня
6 июля
15 июля
38 700 за человека
Тур на 2 дня - Ивановские озера
Авторский тур
2 дня
Тур на 2 дня - Ивановские озера
Заберем в пределах города Абакана
3 мая
4 мая
5 мая
6 мая
от 35 000 за всё до 3 чел.
Легенды Хакасии + Ергаки
Авторский тур
2.5 дня
Групповой тур Легенды Хакасии + Ергаки: путешествие к местам силы
Вас ждет уникальное путешествие по местам силы Хакасии и загадочным Ергакам. Откройте для себя волшебство древних традиций и природы
Абакан, железнодорожный вокзал
2 мая
3 мая
4 мая
5 мая
52 000 за человека
Ергаки - жемчужина Саян (7 дней)
Авторский тур
6 дней
Ергаки - жемчужина Саян: незабываемое 7-дневное приключение
Погрузитесь в мир неповторимых ландшафтов Ергаков, где каждый день - это новое открытие. Приключение, полное красоты и вдохновения, ждет вас
Стоянка Абаканского Дворца молодежи
2 мая
3 мая
4 мая
5 мая
48 000 за человека
Треккинг в парк Ергаки - жемчужина Сибири
Авторский тур
7 дней
Треккинг в парк Ергаки: впечатляющее приключение по Саянам
Погрузитесь в мир природной красоты и неповторимых пейзажей западных Саян во время увлекательного треккинга в парк Ергаки
г. Абакан (ж/д вокзал, аэропорт)
7 июля
14 июля
21 июля
28 июля
53 400 за человека
Ергаки. Жемчужина Саян
🚶 Пешая
Авторский тур
7 дней
3 отзыва
Ергаки. Жемчужина Саян
г. Абакан
1 июля
35 000 за человека
Снежное ожерелье Саян
🚌 На автобусе
Авторский тур
8 дней
3 отзыва
Снежное ожерелье Саян
г. Красноярск
20 фев
1 мар
15 мар
1 апр
238 000 за человека
Саянская мозаика. Комфорт-тур
🚌 На автобусе
Авторский тур
7 дней
3 отзыва
Саянская мозаика. Комфорт-тур
Россия, Республика Хакасия, Абакан
10 июня
24 июня
1 июля
8 июля
от 70 000 за человека
Тува и горы. Тур комфорт
🚶 Пешая
🚌 На автобусе
Авторский тур
8 дней
3 отзыва
Тува и горы. Тур комфорт
Россия, Республика Хакасия, Абакан
27 июня
11 июля
25 июля
8 авг
от 69 000 за человека
Хакасия - Тыва. Тур комфорт
🚌 На автобусе
Авторский тур
8 дней
3 отзыва
Хакасия - Тыва. Тур комфорт
Россия, Республика Хакасия, Абакан
30 мая
6 июня
20 июня
27 июня
от 75 000 за человека
Восемь приключений в Хакасии
🚌 На автобусе
Авторский тур
8 дней
3 отзыва
Восемь приключений в Хакасии
Россия, Республика Хакасия, Абакан
23 мая
30 мая
13 июня
20 июня
от 61 000 за человека
Ивановские озера
🚌 На автобусе
Авторский тур
8 дней
3 отзыва
Ивановские озера
Россия, Республика Хакасия, Абакан
20 июня
11 июля
25 июля
8 авг
от 75 000 за человека
Ергаки. Зуб Дракона
🚶 Пешая
Авторский тур
8 дней
3 отзыва
Ергаки. Зуб Дракона
Республика Хакасия, Абакан
15 июня
22 июня
29 июня
6 июля
24 900 за человека
Сибирские каникулы
🚌 На автобусе
Авторский тур
8 дней
3 отзыва
Сибирские каникулы
Россия, Республика Хакасия, Абакан
30 мая
6 июня
20 июня
27 июня
от 75 000 за человека
Ергаки без рюкзаков. Тур на 8 дней
🚶 Пешая
Авторский тур
8 дней
3 отзыва
Ергаки без рюкзаков. Тур на 8 дней
г. Абакан
15 июня
22 июня
29 июня
6 июля
35 000 за человека
Дорогой кочевников XXI века
🚌 На автобусе
Авторский тур
9 дней
3 отзыва
Дорогой кочевников XXI века
г. Красноярск
Завтра
8 мая
15 мая
22 мая
от 245 000 за человека
Путешествие по Саянскому Кольцу. Этнотур
🚌 На автобусе
Авторский тур
7 дней
3 отзыва
Путешествие по Саянскому Кольцу. Этнотур
г. Абакан
8 мая
20 июня
3 окт
100 000 за человека
Все Ергаки налегке за 8 дней
🚶 Пешая
Авторский тур
8 дней
1 отзыв
Все Ергаки налегке за 8 дней
г. Красноярск / г. Абакан
25 мая
1 июня
8 июня
15 июня
от 50 000 за человека
Треккинг в Ергаки. Тур на 7 дней
🚶 Пешая
скидка
5%
Авторский тур
7 дней
3 отзыва
Треккинг в Ергаки. Тур на 7 дней
Республика Хакасия, Абакан
7 июля
14 июля
21 июля
28 июля
5340050 730 за человека
Хакасия - Тыва. Осенне-зимний тур комфорт
🚌 На автобусе
Авторский тур
7 дней
3 отзыва
Хакасия - Тыва. Осенне-зимний тур комфорт
Россия, Республика Хакасия, Абакан
7 янв
21 янв
4 фев
18 фев
70 000 за человека
Сакральная Хакасия. Осенне-зимний тур
🚌 На автобусе
Авторский тур
7 дней
3 отзыва
Сакральная Хакасия. Осенне-зимний тур
Россия, Республика Хакасия, Абакан
7 янв
21 янв
4 фев
18 фев
от 57 000 за человека
Саянская мозаика. Комфорт-тур на 4 дня
🚌 На автобусе
Авторский тур
4 дня
3 отзыва
Саянская мозаика. Комфорт-тур на 4 дня
Россия, Республика Хакасия, Абакан
10 июня
24 июня
1 июля
8 июля
60 000 за человека
Сибирские каникулы. Тур на 8 дней
🚌 На автобусе
Авторский тур
8 дней
3 отзыва
Сибирские каникулы. Тур на 8 дней
Россия, Республика Хакасия, Абакан
6 июня
20 июня
27 июня
4 июля
110 000 за человека
Пешеходный тур в Ергаки на 4 дня
🚶 Пешая
Авторский тур
4 дня
3 отзыва
Пешеходный тур в Ергаки на 4 дня
Россия, Республика Хакасия, Абакан
27 июня
11 июля
25 июля
8 авг
от 37 000 за человека

Последние отзывы на туры

  • Н
    Наталья
    21 марта 2024
    Треккинг в Ергаки. Тур на 7 дней
    Отдельная благодарность организаторам - чуть с задержкой пребывала на поезде, по программе трансфер уходил раньше, но меня любезно подождали, что было очень приятно! Все прошло очень хорошо как на момент приобретения путевки, так и на момент пребывания в туре. Каникулы удались на 100%, спасибо за организацию!
    Отдельная благодарность организаторам - чуть с задержкой пребывала на поезде, по программе трансфер уходил раньше, ноОтдельная благодарность организаторам - чуть с задержкой пребывала на поезде, по программе трансфер уходил раньше, ноОтдельная благодарность организаторам - чуть с задержкой пребывала на поезде, по программе трансфер уходил раньше, ноОтдельная благодарность организаторам - чуть с задержкой пребывала на поезде, по программе трансфер уходил раньше, ноОтдельная благодарность организаторам - чуть с задержкой пребывала на поезде, по программе трансфер уходил раньше, ноОтдельная благодарность организаторам - чуть с задержкой пребывала на поезде, по программе трансфер уходил раньше, но
  • И
    Иван
    19 марта 2024
    Треккинг в Ергаки. Тур на 7 дней
    Первый раз брал горнолыжный тур и не разу не пожалел, все было организованно хорошо, все вовремя и по расписанию. Отличный гид, Ляля, все разрулит, организаторские способности профессионала, всегда на связи и рядом на склоне. Интересно рассказывает и всегда в отличном настроении. Трансфер на комфортных автобусах Мерседес.
  • Д
    Данетта
    5 марта 2024
    Треккинг в Ергаки. Тур на 7 дней
    Организатор все сделал чтобы нам было хорошо!
    Организатор все сделал чтобы нам было хорошо!Организатор все сделал чтобы нам было хорошо!
  • А
    Алла
    27 февраля 2024
    Ергаки. Жемчужина Саян
    Ответственный, надёжный, весёлый интересный собеседник.
    Ответственный, надёжный, весёлый интересный собеседникОтветственный, надёжный, весёлый интересный собеседникОтветственный, надёжный, весёлый интересный собеседникОтветственный, надёжный, весёлый интересный собеседникОтветственный, надёжный, весёлый интересный собеседникОтветственный, надёжный, весёлый интересный собеседникОтветственный, надёжный, весёлый интересный собеседникОтветственный, надёжный, весёлый интересный собеседникОтветственный, надёжный, весёлый интересный собеседникОтветственный, надёжный, весёлый интересный собеседник
  • Е
    Елена
    13 февраля 2024
    Саянская мозаика. Комфорт-тур на 4 дня
    Организация тура безупречна. Прекрасные отели, трансфер, питание в ресторанах национальной и традиционной кухни. Отдельное спасибо водителю- гиду Андрею Анатольевичу за безопасную езду и огромное количество информации, которой он часами делился с нами. Безусловно рекомендую съездить в этот тур. Зима придаёт туру особый колорит.
    Организация тура безупречна. Прекрасные отели, трансфер, питание в ресторанах национальной и традиционной кухни. Отдельное спасибо водителю-Организация тура безупречна. Прекрасные отели, трансфер, питание в ресторанах национальной и традиционной кухни. Отдельное спасибо водителю-Организация тура безупречна. Прекрасные отели, трансфер, питание в ресторанах национальной и традиционной кухни. Отдельное спасибо водителю-Организация тура безупречна. Прекрасные отели, трансфер, питание в ресторанах национальной и традиционной кухни. Отдельное спасибо водителю-Организация тура безупречна. Прекрасные отели, трансфер, питание в ресторанах национальной и традиционной кухни. Отдельное спасибо водителю-Организация тура безупречна. Прекрасные отели, трансфер, питание в ресторанах национальной и традиционной кухни. Отдельное спасибо водителю-Организация тура безупречна. Прекрасные отели, трансфер, питание в ресторанах национальной и традиционной кухни. Отдельное спасибо водителю-Организация тура безупречна. Прекрасные отели, трансфер, питание в ресторанах национальной и традиционной кухни. Отдельное спасибо водителю-Организация тура безупречна. Прекрасные отели, трансфер, питание в ресторанах национальной и традиционной кухни. Отдельное спасибо водителю-Организация тура безупречна. Прекрасные отели, трансфер, питание в ресторанах национальной и традиционной кухни. Отдельное спасибо водителю-
  • Д
    Дмитрий
    22 января 2024
    Ергаки. Жемчужина Саян
    Инструкторы Илья и Даша - очень удачно дополняют друг друга. Благодаря им наш быт и досуг были не забываемыми. Из пожеланий - чуть больше праздничной атмосферы в месте проживания, тех же гирлянд(например, бумажных), свечей/фонариков, игрушек/снежинок. Чуть меньше экономии на фейерверке/бенгальских свечах. И чуть более подготовленный автотранспорт, хотя бы с "резиной" по сезону.
    Инструкторы Илья и Даша - очень удачно дополняют друг друга. Благодаря им наш быт и досуг были не забываемымиИнструкторы Илья и Даша - очень удачно дополняют друг друга. Благодаря им наш быт и досуг были не забываемымиИнструкторы Илья и Даша - очень удачно дополняют друг друга. Благодаря им наш быт и досуг были не забываемымиИнструкторы Илья и Даша - очень удачно дополняют друг друга. Благодаря им наш быт и досуг были не забываемымиИнструкторы Илья и Даша - очень удачно дополняют друг друга. Благодаря им наш быт и досуг были не забываемымиИнструкторы Илья и Даша - очень удачно дополняют друг друга. Благодаря им наш быт и досуг были не забываемымиИнструкторы Илья и Даша - очень удачно дополняют друг друга. Благодаря им наш быт и досуг были не забываемымиИнструкторы Илья и Даша - очень удачно дополняют друг друга. Благодаря им наш быт и досуг были не забываемымиИнструкторы Илья и Даша - очень удачно дополняют друг друга. Благодаря им наш быт и досуг были не забываемымиИнструкторы Илья и Даша - очень удачно дополняют друг друга. Благодаря им наш быт и досуг были не забываемыми
  • Д
    Дмитрий
    22 января 2024
    Ергаки. Жемчужина Саян
    Замечательный гид Екатерина, который знает всё и про всех, не менее замечательный инструктор Александра, обеспечившая всю логистику и быт - огромное им спасибо за всё. А вот водителя Альберта, сэкономившего на "зимней" резине, и который не стал ремонтировать печку, из-за чего отменилась последняя часть маршрута(Ныроб и по дороге к нему Покча, Вильгорт), мне похвалить не за что.
    Замечательный гид Екатерина, который знает всё и про всех, не менее замечательный инструктор Александра, обеспечившая всюЗамечательный гид Екатерина, который знает всё и про всех, не менее замечательный инструктор Александра, обеспечившая всюЗамечательный гид Екатерина, который знает всё и про всех, не менее замечательный инструктор Александра, обеспечившая всюЗамечательный гид Екатерина, который знает всё и про всех, не менее замечательный инструктор Александра, обеспечившая всюЗамечательный гид Екатерина, который знает всё и про всех, не менее замечательный инструктор Александра, обеспечившая всюЗамечательный гид Екатерина, который знает всё и про всех, не менее замечательный инструктор Александра, обеспечившая всюЗамечательный гид Екатерина, который знает всё и про всех, не менее замечательный инструктор Александра, обеспечившая всюЗамечательный гид Екатерина, который знает всё и про всех, не менее замечательный инструктор Александра, обеспечившая всюЗамечательный гид Екатерина, который знает всё и про всех, не менее замечательный инструктор Александра, обеспечившая всюЗамечательный гид Екатерина, который знает всё и про всех, не менее замечательный инструктор Александра, обеспечившая всю
  • Н
    Надежда
    13 сентября 2023
    Экскурсионный тур от Хакасии до Ергак
    Впечатления яркие, запоминающиеся. Я волновалась по поводу мошки и комаров, но все нормально. Конец августа- самое благодатное время для путешествия! Маршрут умеренно сложный: присутствие в нашей команде туристов дамы 84 лет очень настраивал на позитив и оптимизм в преодолении незначительных трудностей. К поездке однозначно рекомендую!
    Впечатления яркие, запоминающиеся. Я волновалась по поводу мошки и комаров, но все нормально. Конец августа- самоеВпечатления яркие, запоминающиеся. Я волновалась по поводу мошки и комаров, но все нормально. Конец августа- самоеВпечатления яркие, запоминающиеся. Я волновалась по поводу мошки и комаров, но все нормально. Конец августа- самоеВпечатления яркие, запоминающиеся. Я волновалась по поводу мошки и комаров, но все нормально. Конец августа- самоеВпечатления яркие, запоминающиеся. Я волновалась по поводу мошки и комаров, но все нормально. Конец августа- самоеВпечатления яркие, запоминающиеся. Я волновалась по поводу мошки и комаров, но все нормально. Конец августа- самоеВпечатления яркие, запоминающиеся. Я волновалась по поводу мошки и комаров, но все нормально. Конец августа- самоеВпечатления яркие, запоминающиеся. Я волновалась по поводу мошки и комаров, но все нормально. Конец августа- самоеВпечатления яркие, запоминающиеся. Я волновалась по поводу мошки и комаров, но все нормально. Конец августа- самоеВпечатления яркие, запоминающиеся. Я волновалась по поводу мошки и комаров, но все нормально. Конец августа- самое
  • М
    Марина
    8 сентября 2023
    Экскурсионный тур от Хакасии до Ергак
    Организатор принимающая сторона. Наш гид Анна Николаевна- отдельное СПАСИБО! Все организовано на отлично. Масса информации. Благодаря Анне Николаевне в группе сложились прекрасные отношения. Всей нашей группе - спасибо!
  • А
    Андрей
    30 августа 2023
    Экскурсионный тур от Хакасии до Ергак
    Всё хорошо, только мелкие вещи - один шофер в Норильске был на мой взгляд не очень здоров для выполнения своей работы, ну и стоимость каюты Люкс на теплоходе была очень высокой, но это больше про отсутствие конкуренции в регионе. Основная сопровождающая до Красноярска Наталья была замечательная, от того в самом Красноярске организация поездок вокруг казалась уже не на отлично, а на хорошо.

Ответы на вопросы от путешественников по Абакану

Самые популярные туры в Абакане
В апреле 2024 мы рекомендуем 👍 заказать 5 самых интересных туров 😍 из 32
  1. Треккинг налегке по тропам парка «Ергаки» с проживанием в гостинице
  2. Сокровища природного парка «Ергаки»: треккинг с рюкзаками и проживанием в палатках
  3. Таёжные водопады парка «Ергаки»: треккинг налегке с проживанием в палатках
  4. Продвинутый поход в «Ергаки»: гигантские скалы, обрывы и водопады
  5. В сердце Западных Саян: фантастический поход в «Ергаки»
Что посмотреть в Абакане
4 самых популярных достопримечательности которые можно посетить в апреле:
  1. Саяно-Шушенская ГЭС
  2. Музей деревянного зодчества
  3. Каменный Город
  4. Долина Царей
Сколько стоит тур в Абакане в апреле 2024
Сейчас в Абакане можно забронировать 32 тура от 19 000 ₽ до 245 000 ₽ со скидкой до 10%. Туристы уже оставили гидам 55 отзывов, а общая оценка за организацию составляет 4.97 из 5
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