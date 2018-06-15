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По популярности
Авторский тур
7 дней
Треккинг налегке по тропам парка «Ергаки» с проживанием в гостинице
Увидеть «жемчужину Сибири» с лазурными озёрами среди кедров, каменным городом и дикой тайгой
Абакан, аэропорт/ж. - д. вокзал, 11:00-11:30
7 июля
14 июля
21 июля
28 июля
53 400₽ за человека
скидка
10%
Авторский тур
8 дней
Сокровища природного парка «Ергаки»: треккинг с рюкзаками и проживанием в палатках
Увидеть дикие места Сибири, пожить у горных озёр, подняться на вершины, послушать тишину и природу
г. АБАКАН.Ж. - д. вокзал, 8:00
29 июня
2900026 100₽ за человека
скидка
10%
Авторский тур
3 дня
Таёжные водопады парка «Ергаки»: треккинг налегке с проживанием в палатках
Сбежать от цивилизации на 3 дня в край сибирских кедров, пихт, гор и покрытых мхом скал
г. АБАКАН.Ж. - д. вокзал, 8:00
29 июня
27 июля
2500022 500₽ за человека
Авторский тур
12 дней
Продвинутый поход в Ергаки: отвесные скалы и водопады
Покорите непростые тропы Ергаков, где каждый шаг открывает виды на величественные гранитные пики и кристально чистые озера
Абакан
15 июня
18 авг
30 000₽ за человека
Авторский тур
8 дней
В сердце Западных Саян: фантастический поход в «Ергаки», Абакан
Готовы ли вы к приключению в сердце Сибири? Вас ждут впечатляющие скалы, чистейшие озёра и величественные водопады парка «Ергаки»
Абакан, 10:00
30 июня
12 июля
24 июля
25 июля
22 000₽ за человека
Авторский тур
7 дней
Сибирские Альпы: поход в «Ергаки» - уникальное приключение в Абакане
Погрузитесь в мир неповторимой красоты Ергаков, где каждый шаг открывает виды, оставляющие в душе неизгладимые впечатления
Абакан, стоянка около АДМ (Абаканский дворец молод...
24 июня
1 июля
8 июля
15 июля
38 000₽ за человека
Авторский тур
3 дня
Заповедная земля Сибири: уникальный поход по Ергакам
Откройте для себя красоту сибирской природы в уникальном походе по парку «Ергаки». Завораживающие пейзажи и чистый воздух ждут вас
Абакан, ж. - д. вокзал, 07:00
21 июня
28 июня
5 июля
12 июля
19 000₽ за человека
Авторский тур
7 дней
Сказочные Саяны: треккинг в природном парке «Ергаки» в Абакане
Приглашаем на незабываемое приключение по живописным тропам Ергаков, где каждый шаг открывает великолепие природы Саян
Абакан, ж. - д. вокзал, аэропорт, утро
7 июля
14 июля
21 июля
28 июля
53 400₽ за человека
Авторский тур
5 дней
Туда, где высятся Саяны: тур-знакомство с Хакасией
Побывать на Саяно-Шушенской ГЭС, познакомиться с традициями хакасов и полюбоваться Енисеем
Аэропорт Абакана, 09:00 (по местному времени).Ж. -...
4 мая
17 июня
6 июля
15 июля
38 700₽ за человека
Авторский тур
2 дня
Тур на 2 дня - Ивановские озера
Заберем в пределах города Абакана
3 мая
4 мая
5 мая
6 мая
от 35 000₽ за всё до 3 чел.
Авторский тур
2.5 дня
Групповой тур Легенды Хакасии + Ергаки: путешествие к местам силы
Вас ждет уникальное путешествие по местам силы Хакасии и загадочным Ергакам. Откройте для себя волшебство древних традиций и природы
Абакан, железнодорожный вокзал
2 мая
3 мая
4 мая
5 мая
52 000₽ за человека
Авторский тур
6 дней
Ергаки - жемчужина Саян: незабываемое 7-дневное приключение
Погрузитесь в мир неповторимых ландшафтов Ергаков, где каждый день - это новое открытие. Приключение, полное красоты и вдохновения, ждет вас
Стоянка Абаканского Дворца молодежи
2 мая
3 мая
4 мая
5 мая
48 000₽ за человека
Авторский тур
7 дней
Треккинг в парк Ергаки: впечатляющее приключение по Саянам
Погрузитесь в мир природной красоты и неповторимых пейзажей западных Саян во время увлекательного треккинга в парк Ергаки
г. Абакан (ж/д вокзал, аэропорт)
7 июля
14 июля
21 июля
28 июля
53 400₽ за человека
Авторский тур
7 дней
Ергаки. Жемчужина Саян
г. Абакан
1 июля
35 000₽ за человека
Авторский тур
8 дней
Снежное ожерелье Саян
г. Красноярск
20 фев
1 мар
15 мар
1 апр
238 000₽ за человека
Авторский тур
7 дней
Саянская мозаика. Комфорт-тур
Россия, Республика Хакасия, Абакан
10 июня
24 июня
1 июля
8 июля
от 70 000₽ за человека
Авторский тур
8 дней
Тува и горы. Тур комфорт
Россия, Республика Хакасия, Абакан
27 июня
11 июля
25 июля
8 авг
от 69 000₽ за человека
Авторский тур
8 дней
Хакасия - Тыва. Тур комфорт
Россия, Республика Хакасия, Абакан
30 мая
6 июня
20 июня
27 июня
от 75 000₽ за человека
Авторский тур
8 дней
Восемь приключений в Хакасии
Россия, Республика Хакасия, Абакан
23 мая
30 мая
13 июня
20 июня
от 61 000₽ за человека
Авторский тур
8 дней
Ивановские озера
Россия, Республика Хакасия, Абакан
20 июня
11 июля
25 июля
8 авг
от 75 000₽ за человека
Авторский тур
8 дней
Ергаки. Зуб Дракона
Республика Хакасия, Абакан
15 июня
22 июня
29 июня
6 июля
24 900₽ за человека
Авторский тур
8 дней
Сибирские каникулы
Россия, Республика Хакасия, Абакан
30 мая
6 июня
20 июня
27 июня
от 75 000₽ за человека
Авторский тур
8 дней
Ергаки без рюкзаков. Тур на 8 дней
г. Абакан
15 июня
22 июня
29 июня
6 июля
35 000₽ за человека
Авторский тур
9 дней
Дорогой кочевников XXI века
г. Красноярск
Завтра
8 мая
15 мая
22 мая
от 245 000₽ за человека
Авторский тур
7 дней
8 мая
20 июня
3 окт
100 000₽ за человека
Авторский тур
8 дней
Все Ергаки налегке за 8 дней
г. Красноярск / г. Абакан
25 мая
1 июня
8 июня
15 июня
от 50 000₽ за человека
скидка
5%
Авторский тур
7 дней
Треккинг в Ергаки. Тур на 7 дней
Республика Хакасия, Абакан
7 июля
14 июля
21 июля
28 июля
5340050 730₽ за человека
Авторский тур
7 дней
Хакасия - Тыва. Осенне-зимний тур комфорт
Россия, Республика Хакасия, Абакан
7 янв
21 янв
4 фев
18 фев
70 000₽ за человека
Авторский тур
7 дней
Сакральная Хакасия. Осенне-зимний тур
Россия, Республика Хакасия, Абакан
7 янв
21 янв
4 фев
18 фев
от 57 000₽ за человека
Авторский тур
4 дня
Саянская мозаика. Комфорт-тур на 4 дня
Россия, Республика Хакасия, Абакан
10 июня
24 июня
1 июля
8 июля
60 000₽ за человека
Авторский тур
8 дней
Сибирские каникулы. Тур на 8 дней
Россия, Республика Хакасия, Абакан
6 июня
20 июня
27 июня
4 июля
110 000₽ за человека
Авторский тур
4 дня
Пешеходный тур в Ергаки на 4 дня
Россия, Республика Хакасия, Абакан
27 июня
11 июля
25 июля
8 авг
от 37 000₽ за человека
Последние отзывы на туры
- ННаталья21 марта 2024Отдельная благодарность организаторам - чуть с задержкой пребывала на поезде, по программе трансфер уходил раньше, но меня любезно подождали, что было очень приятно! Все прошло очень хорошо как на момент приобретения путевки, так и на момент пребывания в туре. Каникулы удались на 100%, спасибо за организацию!
- ИИван19 марта 2024Первый раз брал горнолыжный тур и не разу не пожалел, все было организованно хорошо, все вовремя и по расписанию. Отличный гид, Ляля, все разрулит, организаторские способности профессионала, всегда на связи и рядом на склоне. Интересно рассказывает и всегда в отличном настроении. Трансфер на комфортных автобусах Мерседес.
- ДДанетта5 марта 2024Организатор все сделал чтобы нам было хорошо!
- ААлла27 февраля 2024Ответственный, надёжный, весёлый интересный собеседник.
- ЕЕлена13 февраля 2024Организация тура безупречна. Прекрасные отели, трансфер, питание в ресторанах национальной и традиционной кухни. Отдельное спасибо водителю- гиду Андрею Анатольевичу за безопасную езду и огромное количество информации, которой он часами делился с нами. Безусловно рекомендую съездить в этот тур. Зима придаёт туру особый колорит.
- ДДмитрий22 января 2024Инструкторы Илья и Даша - очень удачно дополняют друг друга. Благодаря им наш быт и досуг были не забываемыми. Из пожеланий - чуть больше праздничной атмосферы в месте проживания, тех же гирлянд(например, бумажных), свечей/фонариков, игрушек/снежинок. Чуть меньше экономии на фейерверке/бенгальских свечах. И чуть более подготовленный автотранспорт, хотя бы с "резиной" по сезону.
- ДДмитрий22 января 2024Замечательный гид Екатерина, который знает всё и про всех, не менее замечательный инструктор Александра, обеспечившая всю логистику и быт - огромное им спасибо за всё. А вот водителя Альберта, сэкономившего на "зимней" резине, и который не стал ремонтировать печку, из-за чего отменилась последняя часть маршрута(Ныроб и по дороге к нему Покча, Вильгорт), мне похвалить не за что.
- ННадежда13 сентября 2023Экскурсионный тур от Хакасии до ЕргакВпечатления яркие, запоминающиеся. Я волновалась по поводу мошки и комаров, но все нормально. Конец августа- самое благодатное время для путешествия! Маршрут умеренно сложный: присутствие в нашей команде туристов дамы 84 лет очень настраивал на позитив и оптимизм в преодолении незначительных трудностей. К поездке однозначно рекомендую!
- ММарина8 сентября 2023Экскурсионный тур от Хакасии до ЕргакОрганизатор принимающая сторона. Наш гид Анна Николаевна- отдельное СПАСИБО! Все организовано на отлично. Масса информации. Благодаря Анне Николаевне в группе сложились прекрасные отношения. Всей нашей группе - спасибо!
- ААндрей30 августа 2023Экскурсионный тур от Хакасии до ЕргакВсё хорошо, только мелкие вещи - один шофер в Норильске был на мой взгляд не очень здоров для выполнения своей работы, ну и стоимость каюты Люкс на теплоходе была очень высокой, но это больше про отсутствие конкуренции в регионе. Основная сопровождающая до Красноярска Наталья была замечательная, от того в самом Красноярске организация поездок вокруг казалась уже не на отлично, а на хорошо.
Ответы на вопросы от путешественников по Абакану
Самые популярные туры в Абакане
В апреле 2024 мы рекомендуем 👍 заказать 5 самых интересных туров 😍 из 32
- Треккинг налегке по тропам парка «Ергаки» с проживанием в гостинице
- Сокровища природного парка «Ергаки»: треккинг с рюкзаками и проживанием в палатках
- Таёжные водопады парка «Ергаки»: треккинг налегке с проживанием в палатках
- Продвинутый поход в «Ергаки»: гигантские скалы, обрывы и водопады
- В сердце Западных Саян: фантастический поход в «Ергаки»
Что посмотреть в Абакане
4 самых популярных достопримечательности которые можно посетить в апреле:
Сколько стоит тур в Абакане в апреле 2024
Сейчас в Абакане можно забронировать 32 тура от 19 000 ₽ до 245 000 ₽ со скидкой до 10%. Туристы уже оставили гидам 55 отзывов, а общая оценка за организацию составляет 4.97 из 5
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