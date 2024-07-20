Программа тура по дням
Город Абакан - природный парк «Ергаки». Ойский перевал, озеро Ойское
11:00-11:30 по местному времени (московское время + 4 часа) сбор группы в аэропорту и на ж/д вокзале г. Абакан.
Переезд на микроавтобусе в природный парк «Ергаки» (около 3,5-4 часов).
Поселение на базе отдыха.
После размещения, идем гулять по территории турбазы и посмотрим на озеро Ойское.
Активная часть тура: 4,5 км пешком.
Треккинг на озеро Уютное, Висячий камень, скала Орешек, озеро Каровое (Малое Буйбинское), перевал Художников
Треккинг в Ергаки продолжается, сегодня идем к Висячему камню, который по праву считается одной из самых интересных достопримечательностей этих мест.
Висячий камень – это огромная глыба, которая нависает над пропастью и всем своим весом опирается на маленькую площадку размерами 1,5 х 1,5 метра!
Камень располагается на покатой скале, касаясь ее лишь незначительной частью своей поверхности. Визуально этот огромный камень, весом в четыреста тонн, кажется совершенно неустойчивым и создается впечатление, что он вот-вот соскользнет в пропасть. Но не тут-то было! Для всех туристов остается загадкой, как же камень все-таки держится:))
Попытаемся потолкать Висячий камень! А потом просто посидим в этом прекрасном месте и полюбуемся с высоты на озеро Радужное.
Идем дальше!
Активный тур в Ергаки не даст Вам долго сидеть на одном месте! Спускаемся к Каровому озеру. В конце июня – начале июля в озере еще можно застать белоснежные льдинки. Несомненно, они добавляют красоты этому водоему. Особая удача – сфотографировать льдины в озере и золотистые рододендроны, которые обычно цветут здесь в начале июля.
Обходим Каровое озеро, и идем на перевал Художников. Подъем на перевал несложный, зато какой вид открывается оттуда!!! С перевала заглянем в новую долину, издалека увидим пик Птица, озеро Художников и скалу Парабола.
Активная часть тура в Ергаки: 19,8 км, перепад высот 1340-1820 м, продолжительность треккинга 8-9 часов.
Ойский перевал, смотровая площадка на волшебные Ергаки
Сегодня отправляемся на треккинг на ближайший горный хребет и Ойский перевал.
Поднявшись на перевал, с высоты посмотрим на темно-синее Ойское озеро. И идем дальше! Поднявшись еще немного выше, выходим на потрясающую смотровую площадку на весь Природный парк Ергаки. Вершины будут вырастать у нас на глазах!
К этому моменту Вы уже смело сможете разглядеть вдалеке Спящего Саяна, скалу Орешек, пики Звездный и Птица.
На этой роскошной смотровой мы пообедаем и отправимся в обратный путь.
Активная часть тура в Ергаки: 14,2 км, перепад высот 1440-1790 м, продолжительность треккинга 6-7 часов.
Каменный город
Сегодня отправляемся в горы, знакомиться с местными Легендами!
Когда-то, давным-давно, в этих краях жило могущественное и процветающее племя Саян. Спокойно жили они в своих долинах и ничего не омрачало их счастья. Пока не настали тёмные времена, и не вторгся враг на мирные земли.
Тогда вождь увёл своих подданных в горы, и построил новый город, в самом сердце тайги, среди высоких и неприступных скал.
И сейчас в этих местах всё ещё стоят каменные башни и загадочные горницы. А вход в город охраняют три суровых стража.
Вместе с инструктором мы поедем этот город, пройдём через огромные каменные ворота и попытаемся узнать тайны великого Каменного города!
Активная часть тура: 5,8 км пешком, перепад высот 1430-1600 м, продолжительность треккинга 6-7 часов.
Водопад Жемчужина Саян, озеро Радужное, Спящий Саян, треккинг на смотровую площадку над озером Лазурное
Сегодня идем любоваться на прекрасный водопад Жемчужина Саян! На солнце он играет и красуется своими каскадами.
Затем пройдем возле озера Радужное – это живописный, лесной водоем, над которым красуется уже привычный Висячий камень и скала Орешек.
Идем дальше! По каменной тропе выходим на плато, которое ведет к Спящему Саяну.
Парк Ергаки широко известен своими огромными камнями, которые напоминают фигуры людей или сказочных животных. Одна из самых известных каменных фигур – Спящий Саян. Это огромная горная гряда, которая похожа на человека, лежащего на спине. Отчетливо видно его лицо, каменные волосы и сложенные на груди руки. Местные жители верят, что Спящий Саян – это добрый и мудрый богатырь, охраняющий местные сокровища. Если вдруг Ергакам будет грозить опасность, тот он тут же проснется и встанет на защиту этих мест.
Сегодня идем к каменному богатырю, чтобы воочию полюбоваться на это чудо природы. По пути встретятся туры – пирамидки из камней, по которым туристы ориентируются в пути. Пройдя за каменными волосами Саяна, выйдем на прекрасную смотровую площадку. Отсюда открывается вид на Каменный замок, Мать Саяна, скалу Кит и на Лазурное озеро, которое находится в лесной зоне, в окружении темных кедров.
Активная часть тура: 17,8 км, перепад высот 1340-1710-1480-1710-1340 м, продолжительность треккинга 7-8 часов.
Озеро Светлое, пик Птица и пик Звездный
Озеро Светлое – одно из главных сокровищ природного парка Ергаки. Это одно из самых крупных озер этих мест, его длина около 2 км. Озеро украшает густой, кедровый лес. С берега озера открывается потрясающий вид на пик Птица и пик Звёздный – главные вершины этих мест.
Пик Птица невероятно живописный! Эта гора напоминают гигантскую птицу, которая распустила перья и прячет под ними своих птенцов. Рядом находится пик Звездный – высшая точка Ергак, 2265 м.
Активная часть тура: 14,4 км, перепад высот 1100-1510 м, продолжительность 7-8 часов.
Завершение программы
Возвращение в г. Абакан.
С утра прощаемся с горным краем Ергаки, тур завершен.
Переезд на микроавтобусе в г. Абакан.
13:00-14:00 по местному времени (московское время + 4 часа) – прибытие в аэропорт и на жд вокзал г. Абакан, отъезд домой.
В зависимости от погодных условий, физического состояния участников и других факторов, маршрут может быть изменен.
Проживание
Тур предполагает проживание на базе отдыха «Ергаки».
Стоимость тура на 1 человека в руб: 53 400 руб.
Двух-, трехместные номера стандарт, удобства в номере, полотенце выдают, фен можно попросить у администратора, кулер в коридоре. Wi-Fi нет, в гостинице можно купить сим-карту Теле2 с пакетом интернета на 10 Гб (стоимость 485 руб.).
При необходимости доплата за одноместное размещение в номере гостиницы: 13 000 руб. за весь период отдыха.
Двухразовое питание:
- Готовые завтраки (день 2-7) подаются в гостинице по комплексному меню (меню не индивидуальное!).
- Обед (день 2-6) в виде сухого пайка в горах (колбаса, сыр, чай, печенье, шоколад, сладости).
Варианты проживания
База отдыха
База «Ергаки» расположена в природном парке Сибири. Это место подойдёт для активных, любящих приключения и путешествия, людей. Нескучный досуг гарантирован каждому гостю.
Для расселения отдыхающих имеются разнообразные варианты жилья: одноэтажные и двухэтажные гостиничные корпуса, отдельно стоящие деревянные домики, современный отель «FreeRide». Апартаменты могут разместить от двух до восьми человек в одном номере. Одновременно гостевой дом может принять более двухсот гостей.
На территории базы есть вместительная парковка, беседки для пикника, мангалы. Доступен высокоскоростной интернет.
В зимний сезон к услугам любителей активного отдыха горнолыжные трассы Сибирского парка, на границе Красноярского края и Тувы. В летнее время отдыхающим предлагаются туристические маршруты и восхождения на вершины и перевалы. В пунктах проката имеется необходимый спортивный инвентарь.
Банный комплекс приглашает на оздоровительные процедуры. Для этого имеется 4 бани, фитобочки и японская баня Фаруко.
Взрослые могут оставить своих детей в детской комнате «Ергуша» под присмотром опытного воспитателя.
База специализируется на проведении корпоративных вечеринок, детских праздников, свадеб и других мероприятий. Персонал поможет в организации и проведении любого торжества на высшем уровне.
По заказу гостей организовываются всевозможные экскурсионные маршруты: велосипедные прогулки, сплавы по горным рекам, пешие маршруты в сопровождении инструктора.
Питание гостей осуществляется в кафе ресторанного типа. Завтраки включены в стоимость проживания в номере. Для приготовления еды на огне имеются мангалы и шампура.
Для гостей работает СПА – салон с кедровыми бочками и массажным кабинетом.
«Ергаки» предоставляет сервис высокого европейского уровня. Администрация заботиться о комфортном проживании и приятном досуге своих постояльцев.
База отдыха находится в Красноярском крае, рядом с озером Ойское, в горах Западного Саяна, на высоте 1510 метров.
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Ответы на вопросы
Что включено
- Автотранспортные переезды по маршруту
- Проживание в природном парке Ергаки на базе отдыха «Ергаки»
- Двухразовое питание
- Групповая аптечка
- Регистрация в МЧС
- Услуги инструктора-проводника
Что не входит в цену
- Авиа и ж/д билеты до г. Абакан и обратно
- Обед во время трансфера в 1-й день, ужины
- При необходимости доплата за одноместное размещение в номере гостиницы: 13 000 руб. за весь период отдыха
- Страховка
- Личные расходы
Место начала и завершения?
Список личных вещей, которые нужно взять с собой
Список снаряжения:
- кепка / панамка;
- куртка. Температура воздуха рано утром и поздно вечером +8… +12С;
- флиска. Рекомендуем брать 2 флиски: одна – для ходьбы на маршруте (достаточно быстро она приобретает походный запах), вторая чистая и свежая флиска – для ходьбы в гостинице;
- футболка;
- легкая рубашка с длинным рукавом. Рубашка защитит от обгорания руки и шею;
- бафф защищает шею от обгорания, можно использовать как головной убор;
- ходовые брюки;
- нижнее белье;
- носки;
- треккинговая обувь по щиколотку и выше;
- шлепки (для ходьбы в гостинице);
- купальник;
- для девушек по желанию: платье для фотосессии на фоне гор;
- непромокаемая одежда или дождевик от середины бедра и ниже;
- треккинговые палки. Палки значительно снижают нагрузку на колени. Физически крепким и здоровым туристам мы рекомендуем иметь с собой палки. Туристам, у которых есть проблемы с коленями, суставами и лишним весом, треккинговые палки иметь ОБЯЗАТЕЛЬНО;
- паспорт / свидетельство о рождении ребенка. Обязательно иметь оригинал документов (не копию);
- фотоаппарат / видеокамера и зарядное;
- туалетные принадлежности (зубная щетка, зубная паста, мыло, шампунь, бритва);
- расческа;
- солнцезащитные очки;
- термос 0,5-0,75 л.;
- пластиковая бутылка 0,5 л (для питьевой воды на маршруте);
- туалетная бумага (пригодится днём, на маршруте);
- спрей от насекомых. На маршруте могут быть слепни;
- кружка, ложка, тарелка. Тарелка пригодится, чтобы во время обеда положить в нее нарезанные и мелкие продукты (овощи, сыр, оливки и тд). Кружка и тарелка должны быть не бьющимися;
- влажные салфетки;
- нитка, иголка;
- рюкзак для прогулок (объем 20-25 литров). В рюкзаке находятся личные вещи туриста (флиска, дождевик, бутылка с водой и т. д.), а также общественные продукты на обед, которые выдает инструктор (вес продуктов 400-600 грамм);
- подпопник;
- сушилки для обуви;
- солнцезащитный крем, гигиеническая помада;
- индивидуальная аптечка. Обязательно: эластичный бинт, пластырь;
- наличные деньги;
- шапка, перчатки.
Входят ли билеты стоимость тура?
Авиа- и ж/д билеты не входят в стоимость тура. Вы можете приобрести их самостоятельно или обратиться за помощью к нам.
Включена ли страховка в стоимость тура?
Медицинская страховка не входит в стоимость тура. По желанию Вы можете оформить страховку на сайте Большой Страны без комиссии напрямую у страховых компаний.
Общая информация по маршруту
Тип отдыха: треккинг налегке.
Проживание: турбаза.
Питание: двухразовое.
Маршрут проходит на высоте: 1430-1820м.
Протяженность маршрута: 78,6 км.
Ограничение по возрасту: от 14 до 60 лет.
Мобильная связь по маршруту: только оператор Теле2, есть мобильный интернет 3G. Стабильная связь до 09:00 и после 19:00. Во время прогулок в ущелья мобильная связь местами отсутствует.
Сведения о месте отдыха
Район путешествия: Российская Федерация, Красноярский край, Природный парк «Ергаки».
Старт маршрута: г. Абакан (ж/д вокзал, аэропорт) в 11:00 по местному времени (МСК + 4 часа).
Финиш маршрута: г. Абакан (ж/д вокзал, аэропорт) в 13:00-14:00 по местному времени (МСК + 4 часа).
Если вы приезжаете за день до начала маршрута или уезжаете позже, в г. Абакан можно остановиться в гостинице «АэроОтель» (200 метров от аэропорта). Также есть возможность снять квартиру на сутки (1400-2000 руб. /сутки), множество предложений по аренде квартир вы найдете на ресурсе «Авито».
Часовой пояс. Время отличается от московского времени на +4 часа.
Денежная единица: российский рубль.
Когда и сколько длится?
Кто ещё будет вместе со мной?
Нужно оплачивать всё сразу?
Отзывы и рейтинг
Данный тур рекомендую однозначно всем тем, кто любит много ходить, созерцать величие гор и красоту природы, а так же терпеть не может места, в которых постоянное скопление больших масс