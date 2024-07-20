Треккинг в Ергаки. Тур на 7 дней

Ергаки – это место необычайной силы и красоты! На небольшой территории здесь собраны величественные горные хребты с отвесными скалами, кристально чистые горные озера, великолепные водопады и роскошные кедры в дикой
читать дальше

тайге.

В ходе треккинга по западным Саянам мы посетим места, ставшие визитными карточками парка Ергаки: Радужное и Каровое озеро, скалу Птица.

Увидим доброго каменного богатыря Спящего Саяна, вместе будем толкать необычный Висячий камень, полюбуемся на Мраморный водопад и будем восхищаться изюминкой Саян – огненными, оранжевыми цветами, которые называются жарки.

Треккинг в Саянах хорош тем, что здесь нет больших перепадов высот, но почти на всех маршрутах большой километраж. В движении мы находимся почти весь день, поэтому данный тур рекомендуем для любителей много ходить.

5
3 отзыва
Треккинг в Ергаки. Тур на 7 дней
Треккинг в Ергаки. Тур на 7 дней
Треккинг в Ергаки. Тур на 7 дней
Ближайшие даты:
Время начала: 10:00

Программа тура по дням

1 день

Город Абакан - природный парк «Ергаки». Ойский перевал, озеро Ойское

11:00-11:30 по местному времени (московское время + 4 часа) сбор группы в аэропорту и на ж/д вокзале г. Абакан.

Переезд на микроавтобусе в природный парк «Ергаки» (около 3,5-4 часов).

Поселение на базе отдыха.

После размещения, идем гулять по территории турбазы и посмотрим на озеро Ойское.

Активная часть тура: 4,5 км пешком.

Город Абакан - природный парк «Ергаки». Ойский перевал, озеро ОйскоеГород Абакан - природный парк «Ергаки». Ойский перевал, озеро ОйскоеГород Абакан - природный парк «Ергаки». Ойский перевал, озеро ОйскоеГород Абакан - природный парк «Ергаки». Ойский перевал, озеро ОйскоеГород Абакан - природный парк «Ергаки». Ойский перевал, озеро Ойское
2 день

Треккинг на озеро Уютное, Висячий камень, скала Орешек, озеро Каровое (Малое Буйбинское), перевал Художников

Треккинг в Ергаки продолжается, сегодня идем к Висячему камню, который по праву считается одной из самых интересных достопримечательностей этих мест.

Висячий камень – это огромная глыба, которая нависает над пропастью и всем своим весом опирается на маленькую площадку размерами 1,5 х 1,5 метра!

Камень располагается на покатой скале, касаясь ее лишь незначительной частью своей поверхности. Визуально этот огромный камень, весом в четыреста тонн, кажется совершенно неустойчивым и создается впечатление, что он вот-вот соскользнет в пропасть. Но не тут-то было! Для всех туристов остается загадкой, как же камень все-таки держится:))

Попытаемся потолкать Висячий камень! А потом просто посидим в этом прекрасном месте и полюбуемся с высоты на озеро Радужное.

Идем дальше!

Активный тур в Ергаки не даст Вам долго сидеть на одном месте! Спускаемся к Каровому озеру. В конце июня – начале июля в озере еще можно застать белоснежные льдинки. Несомненно, они добавляют красоты этому водоему. Особая удача – сфотографировать льдины в озере и золотистые рододендроны, которые обычно цветут здесь в начале июля.

Обходим Каровое озеро, и идем на перевал Художников. Подъем на перевал несложный, зато какой вид открывается оттуда!!! С перевала заглянем в новую долину, издалека увидим пик Птица, озеро Художников и скалу Парабола.

Активная часть тура в Ергаки: 19,8 км, перепад высот 1340-1820 м, продолжительность треккинга 8-9 часов.

Треккинг на озеро Уютное, Висячий камень, скала Орешек, озеро Каровое (Малое Буйбинское), перевал ХудожниковТреккинг на озеро Уютное, Висячий камень, скала Орешек, озеро Каровое (Малое Буйбинское), перевал ХудожниковТреккинг на озеро Уютное, Висячий камень, скала Орешек, озеро Каровое (Малое Буйбинское), перевал ХудожниковТреккинг на озеро Уютное, Висячий камень, скала Орешек, озеро Каровое (Малое Буйбинское), перевал ХудожниковТреккинг на озеро Уютное, Висячий камень, скала Орешек, озеро Каровое (Малое Буйбинское), перевал Художников
3 день

Ойский перевал, смотровая площадка на волшебные Ергаки

Сегодня отправляемся на треккинг на ближайший горный хребет и Ойский перевал.

Поднявшись на перевал, с высоты посмотрим на темно-синее Ойское озеро. И идем дальше! Поднявшись еще немного выше, выходим на потрясающую смотровую площадку на весь Природный парк Ергаки. Вершины будут вырастать у нас на глазах!

К этому моменту Вы уже смело сможете разглядеть вдалеке Спящего Саяна, скалу Орешек, пики Звездный и Птица.

На этой роскошной смотровой мы пообедаем и отправимся в обратный путь.

Активная часть тура в Ергаки: 14,2 км, перепад высот 1440-1790 м, продолжительность треккинга 6-7 часов.

Ойский перевал, смотровая площадка на волшебные ЕргакиОйский перевал, смотровая площадка на волшебные ЕргакиОйский перевал, смотровая площадка на волшебные ЕргакиОйский перевал, смотровая площадка на волшебные ЕргакиОйский перевал, смотровая площадка на волшебные ЕргакиОйский перевал, смотровая площадка на волшебные ЕргакиОйский перевал, смотровая площадка на волшебные Ергаки
4 день

Каменный город

Сегодня отправляемся в горы, знакомиться с местными Легендами!

Когда-то, давным-давно, в этих краях жило могущественное и процветающее племя Саян. Спокойно жили они в своих долинах и ничего не омрачало их счастья. Пока не настали тёмные времена, и не вторгся враг на мирные земли.

Тогда вождь увёл своих подданных в горы, и построил новый город, в самом сердце тайги, среди высоких и неприступных скал.

И сейчас в этих местах всё ещё стоят каменные башни и загадочные горницы. А вход в город охраняют три суровых стража.

Вместе с инструктором мы поедем этот город, пройдём через огромные каменные ворота и попытаемся узнать тайны великого Каменного города!

Активная часть тура: 5,8 км пешком, перепад высот 1430-1600 м, продолжительность треккинга 6-7 часов.

Каменный городКаменный городКаменный городКаменный городКаменный город
5 день

Водопад Жемчужина Саян, озеро Радужное, Спящий Саян, треккинг на смотровую площадку над озером Лазурное

Сегодня идем любоваться на прекрасный водопад Жемчужина Саян! На солнце он играет и красуется своими каскадами.

Затем пройдем возле озера Радужное – это живописный, лесной водоем, над которым красуется уже привычный Висячий камень и скала Орешек.

Идем дальше! По каменной тропе выходим на плато, которое ведет к Спящему Саяну.

Парк Ергаки широко известен своими огромными камнями, которые напоминают фигуры людей или сказочных животных. Одна из самых известных каменных фигур – Спящий Саян. Это огромная горная гряда, которая похожа на человека, лежащего на спине. Отчетливо видно его лицо, каменные волосы и сложенные на груди руки. Местные жители верят, что Спящий Саян – это добрый и мудрый богатырь, охраняющий местные сокровища. Если вдруг Ергакам будет грозить опасность, тот он тут же проснется и встанет на защиту этих мест.

Сегодня идем к каменному богатырю, чтобы воочию полюбоваться на это чудо природы. По пути встретятся туры – пирамидки из камней, по которым туристы ориентируются в пути. Пройдя за каменными волосами Саяна, выйдем на прекрасную смотровую площадку. Отсюда открывается вид на Каменный замок, Мать Саяна, скалу Кит и на Лазурное озеро, которое находится в лесной зоне, в окружении темных кедров.

Активная часть тура: 17,8 км, перепад высот 1340-1710-1480-1710-1340 м, продолжительность треккинга 7-8 часов.

Водопад Жемчужина Саян, озеро Радужное, Спящий Саян, треккинг на смотровую площадку над озером ЛазурноеВодопад Жемчужина Саян, озеро Радужное, Спящий Саян, треккинг на смотровую площадку над озером ЛазурноеВодопад Жемчужина Саян, озеро Радужное, Спящий Саян, треккинг на смотровую площадку над озером ЛазурноеВодопад Жемчужина Саян, озеро Радужное, Спящий Саян, треккинг на смотровую площадку над озером Лазурное
6 день

Озеро Светлое, пик Птица и пик Звездный

Озеро Светлое – одно из главных сокровищ природного парка Ергаки. Это одно из самых крупных озер этих мест, его длина около 2 км. Озеро украшает густой, кедровый лес. С берега озера открывается потрясающий вид на пик Птица и пик Звёздный – главные вершины этих мест.

Пик Птица невероятно живописный! Эта гора напоминают гигантскую птицу, которая распустила перья и прячет под ними своих птенцов. Рядом находится пик Звездный – высшая точка Ергак, 2265 м.

Активная часть тура: 14,4 км, перепад высот 1100-1510 м, продолжительность 7-8 часов.

Озеро Светлое, пик Птица и пик ЗвездныйОзеро Светлое, пик Птица и пик ЗвездныйОзеро Светлое, пик Птица и пик ЗвездныйОзеро Светлое, пик Птица и пик ЗвездныйОзеро Светлое, пик Птица и пик Звездный
7 день

Завершение программы

Возвращение в г. Абакан.

С утра прощаемся с горным краем Ергаки, тур завершен.

Переезд на микроавтобусе в г. Абакан.

13:00-14:00 по местному времени (московское время + 4 часа) – прибытие в аэропорт и на жд вокзал г. Абакан, отъезд домой.

В зависимости от погодных условий, физического состояния участников и других факторов, маршрут может быть изменен.

Проживание

Тур предполагает проживание на базе отдыха «Ергаки».

Стоимость тура на 1 человека в руб: 53 400 руб.

Двух-, трехместные номера стандарт, удобства в номере, полотенце выдают, фен можно попросить у администратора, кулер в коридоре. Wi-Fi нет, в гостинице можно купить сим-карту Теле2 с пакетом интернета на 10 Гб (стоимость 485 руб.).

При необходимости доплата за одноместное размещение в номере гостиницы: 13 000 руб. за весь период отдыха.

Двухразовое питание:

  • Готовые завтраки (день 2-7) подаются в гостинице по комплексному меню (меню не индивидуальное!).
  • Обед (день 2-6) в виде сухого пайка в горах (колбаса, сыр, чай, печенье, шоколад, сладости).

Варианты проживания

База отдыха

6 ночей

База «Ергаки» расположена в природном парке Сибири. Это место подойдёт для активных, любящих приключения и путешествия, людей. Нескучный досуг гарантирован каждому гостю.

Для расселения отдыхающих имеются разнообразные варианты жилья: одноэтажные и двухэтажные гостиничные корпуса, отдельно стоящие деревянные домики, современный отель «FreeRide». Апартаменты могут разместить от двух до восьми человек в одном номере. Одновременно гостевой дом может принять более двухсот гостей.

На территории базы есть вместительная парковка, беседки для пикника, мангалы. Доступен высокоскоростной интернет.

В зимний сезон к услугам любителей активного отдыха горнолыжные трассы Сибирского парка, на границе Красноярского края и Тувы. В летнее время отдыхающим предлагаются туристические маршруты и восхождения на вершины и перевалы. В пунктах проката имеется необходимый спортивный инвентарь.

Банный комплекс приглашает на оздоровительные процедуры. Для этого имеется 4 бани, фитобочки и японская баня Фаруко.

Взрослые могут оставить своих детей в детской комнате «Ергуша» под присмотром опытного воспитателя.

База специализируется на проведении корпоративных вечеринок, детских праздников, свадеб и других мероприятий. Персонал поможет в организации и проведении любого торжества на высшем уровне.

По заказу гостей организовываются всевозможные экскурсионные маршруты: велосипедные прогулки, сплавы по горным рекам, пешие маршруты в сопровождении инструктора.

Питание гостей осуществляется в кафе ресторанного типа. Завтраки включены в стоимость проживания в номере. Для приготовления еды на огне имеются мангалы и шампура.

Для гостей работает СПА – салон с кедровыми бочками и массажным кабинетом.

«Ергаки» предоставляет сервис высокого европейского уровня. Администрация заботиться о комфортном проживании и приятном досуге своих постояльцев.

База отдыха находится в Красноярском крае, рядом с озером Ойское, в горах Западного Саяна, на высоте 1510 метров.

База отдыхаБаза отдыхаБаза отдыхаБаза отдыхаБаза отдыхаБаза отдыхаБаза отдыхаБаза отдыхаБаза отдыхаБаза отдыхаБаза отдыхаБаза отдыха

Выберите удобную дату из расписания

Выбрать дату

Ответы на вопросы

Что включено
  • Автотранспортные переезды по маршруту
  • Проживание в природном парке Ергаки на базе отдыха «Ергаки»
  • Двухразовое питание
  • Групповая аптечка
  • Регистрация в МЧС
  • Услуги инструктора-проводника
Что не входит в цену
  • Авиа и ж/д билеты до г. Абакан и обратно
  • Обед во время трансфера в 1-й день, ужины
  • При необходимости доплата за одноместное размещение в номере гостиницы: 13 000 руб. за весь период отдыха
  • Страховка
  • Личные расходы
Место начала и завершения?
Республика Хакасия, Абакан
Список личных вещей, которые нужно взять с собой

Список снаряжения:

  • кепка / панамка;
  • куртка. Температура воздуха рано утром и поздно вечером +8… +12С;
  • флиска. Рекомендуем брать 2 флиски: одна – для ходьбы на маршруте (достаточно быстро она приобретает походный запах), вторая чистая и свежая флиска – для ходьбы в гостинице;
  • футболка;
  • легкая рубашка с длинным рукавом. Рубашка защитит от обгорания руки и шею;
  • бафф защищает шею от обгорания, можно использовать как головной убор;
  • ходовые брюки;
  • нижнее белье;
  • носки;
  • треккинговая обувь по щиколотку и выше;
  • шлепки (для ходьбы в гостинице);
  • купальник;
  • для девушек по желанию: платье для фотосессии на фоне гор;
  • непромокаемая одежда или дождевик от середины бедра и ниже;
  • треккинговые палки. Палки значительно снижают нагрузку на колени. Физически крепким и здоровым туристам мы рекомендуем иметь с собой палки. Туристам, у которых есть проблемы с коленями, суставами и лишним весом, треккинговые палки иметь ОБЯЗАТЕЛЬНО;
  • паспорт / свидетельство о рождении ребенка. Обязательно иметь оригинал документов (не копию);
  • фотоаппарат / видеокамера и зарядное;
  • туалетные принадлежности (зубная щетка, зубная паста, мыло, шампунь, бритва);
  • расческа;
  • солнцезащитные очки;
  • термос 0,5-0,75 л.;
  • пластиковая бутылка 0,5 л (для питьевой воды на маршруте);
  • туалетная бумага (пригодится днём, на маршруте);
  • спрей от насекомых. На маршруте могут быть слепни;
  • кружка, ложка, тарелка. Тарелка пригодится, чтобы во время обеда положить в нее нарезанные и мелкие продукты (овощи, сыр, оливки и тд). Кружка и тарелка должны быть не бьющимися;
  • влажные салфетки;
  • нитка, иголка;
  • рюкзак для прогулок (объем 20-25 литров). В рюкзаке находятся личные вещи туриста (флиска, дождевик, бутылка с водой и т. д.), а также общественные продукты на обед, которые выдает инструктор (вес продуктов 400-600 грамм);
  • подпопник;
  • сушилки для обуви;
  • солнцезащитный крем, гигиеническая помада;
  • индивидуальная аптечка. Обязательно: эластичный бинт, пластырь;
  • наличные деньги;
  • шапка, перчатки.
Входят ли билеты стоимость тура?

Авиа- и ж/д билеты не входят в стоимость тура. Вы можете приобрести их самостоятельно или обратиться за помощью к нам.

Включена ли страховка в стоимость тура?

Медицинская страховка не входит в стоимость тура. По желанию Вы можете оформить страховку на сайте Большой Страны без комиссии напрямую у страховых компаний.

Общая информация по маршруту

Тип отдыха: треккинг налегке.

Проживание: турбаза.

Питание: двухразовое.

Маршрут проходит на высоте: 1430-1820м.

Протяженность маршрута: 78,6 км.

Ограничение по возрасту: от 14 до 60 лет.

Мобильная связь по маршруту: только оператор Теле2, есть мобильный интернет 3G. Стабильная связь до 09:00 и после 19:00. Во время прогулок в ущелья мобильная связь местами отсутствует.

Сведения о месте отдыха

Район путешествия: Российская Федерация, Красноярский край, Природный парк «Ергаки».

Старт маршрута: г. Абакан (ж/д вокзал, аэропорт) в 11:00 по местному времени (МСК + 4 часа).

Финиш маршрута: г. Абакан (ж/д вокзал, аэропорт) в 13:00-14:00 по местному времени (МСК + 4 часа).

Если вы приезжаете за день до начала маршрута или уезжаете позже, в г. Абакан можно остановиться в гостинице «АэроОтель» (200 метров от аэропорта). Также есть возможность снять квартиру на сутки (1400-2000 руб. /сутки), множество предложений по аренде квартир вы найдете на ресурсе «Авито».

Часовой пояс. Время отличается от московского времени на +4 часа.

Денежная единица: российский рубль.

Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 7 дней
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповой тур, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 14 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
В большинстве случаев вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии. Но если это касается билетов, то оплата нужна полностью.

Отзывы и рейтинг

5
Основано на 3 отзывах
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
5
3
4
3
2
1
Ю
20 июл 2024
Здравствуйте, товарищи!
Данный тур рекомендую однозначно всем тем, кто любит много ходить, созерцать величие гор и красоту природы, а так же терпеть не может места, в которых постоянное скопление больших масс
читать дальше

людей.
Мне понравились горы и вековые леса Западного Саяна, долгие и иногда непростые пешие переходы, понравились, быстро заволакивающие в свои объятия, туманы. Я с интересом рассматривал, везде шныряющих по своим делам, бурундуков, парящих коршунов и следы диких животных. Перечислять можно долго…
Идя пешком с рюкзаком за плечами и созерцая эту красоту, мне вспоминались строки песни Владимира Высоцкого:
"Лучше гор могут быть только горы,
На которых ещё не бывал… "

Здравствуйте, товарищи!Здравствуйте, товарищи!Здравствуйте, товарищи!
В
17 июл 2024
Привет всем, кто читает мои краткие впечатления о туре. База для отдыха выбрана удачно. Приятно, что рядом красивое большое озеро, есть баня, кафе и прочие места для посещения и отдыха
читать дальше

на свой вкус. Маршруты по тайге были разные. Нужно добавить, инструктор Роман правильно выбирал ежедневный маршрут по погоде, которая не везде способствовала легкому проходу по тайге. Рома реально оценивал ситуацию для прохождения сложных участков маршрута, исходя из возможностей участников, вовремя останавливал группу для отдыха, ну и подкармливал анекдотами для быстрого снятия усталости. Горы, озера, камни и кедры со своими переплетающимися корнями, бурундуки и птицы-все создавало тот забытый сказочный мир, куда мы всегда хотели попасть в своих мечтах.

Д
6 авг 2024
Тур очень понравился, Домбай прекрасен! Подобралась отличная группа, хотим выразить благодарность инструктору Шаронову Сергею. Ответственный, спокойный, профессионал своего дела. Спасибо большое!

Тур входит в следующие категории Абакана

ПешеходныеПопулярные местаВсе туры7-дневные турыТреккинг и походыПрирода и пейзажи

Похожие туры из Абакана

Тува и горы. Тур комфорт
Пешая
На автобусе
3 отзыва
8 дней
Тува и горы. Тур комфорт
Начало: Россия, Республика Хакасия, Абакан
5 сен в 10:00
12 сен в 10:00
от 69 000 за человека
Хакасия - Тыва. Тур комфорт
На автобусе
3 отзыва
8 дней
Хакасия - Тыва. Тур комфорт
Начало: Россия, Республика Хакасия, Абакан
22 авг в 10:00
5 сен в 10:00
от 75 000 за человека
Пешеходный тур в Ергаки на 4 дня
Пешая
3 отзыва
4 дня
Пешеходный тур в Ергаки на 4 дня
Начало: Россия, Республика Хакасия, Абакан
5 сен в 10:00
12 сен в 10:00
от 37 000 за человека
На нашем сайте есть и другие авторские туры в Абакане
Все туры из Абакана
ХорошоТам