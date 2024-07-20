2 день

Треккинг на озеро Уютное, Висячий камень, скала Орешек, озеро Каровое (Малое Буйбинское), перевал Художников

Треккинг в Ергаки продолжается, сегодня идем к Висячему камню, который по праву считается одной из самых интересных достопримечательностей этих мест.

Висячий камень – это огромная глыба, которая нависает над пропастью и всем своим весом опирается на маленькую площадку размерами 1,5 х 1,5 метра!

Камень располагается на покатой скале, касаясь ее лишь незначительной частью своей поверхности. Визуально этот огромный камень, весом в четыреста тонн, кажется совершенно неустойчивым и создается впечатление, что он вот-вот соскользнет в пропасть. Но не тут-то было! Для всех туристов остается загадкой, как же камень все-таки держится:))

Попытаемся потолкать Висячий камень! А потом просто посидим в этом прекрасном месте и полюбуемся с высоты на озеро Радужное.

Идем дальше!

Активный тур в Ергаки не даст Вам долго сидеть на одном месте! Спускаемся к Каровому озеру. В конце июня – начале июля в озере еще можно застать белоснежные льдинки. Несомненно, они добавляют красоты этому водоему. Особая удача – сфотографировать льдины в озере и золотистые рододендроны, которые обычно цветут здесь в начале июля.

Обходим Каровое озеро, и идем на перевал Художников. Подъем на перевал несложный, зато какой вид открывается оттуда!!! С перевала заглянем в новую долину, издалека увидим пик Птица, озеро Художников и скалу Парабола.

Активная часть тура в Ергаки: 19,8 км, перепад высот 1340-1820 м, продолжительность треккинга 8-9 часов.