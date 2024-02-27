Очень выразительными и неповторимыми формами горных вершин, цирков, гребней и отдельных пиков и останцов.
А ещё добавьте сюда настоящую тайгу с кедрами, пихтами и елями, множество горных озёр с чистейшей водой. Вот и получается, что Ергаки это одно из мест, которое обязательно нужно посетить.
июл
Программа тура по дням
визит центр Ергаки - озеро Светлое
Встреча у ж/д вокзала в городе Абакан в 7:00 утра.
Пересаживаемся на автобус и едем 230 км до природного парка Ергаки.
Отсюда начнем свой путь по экотропе до туристической стоянки «Озеро Светлое».
Переход в 6 км (с рюкзаками!) займет около 2 часов.
Тут мы поставим наш лагерь.
После обеда отправимся на обзорную экскурсию вокруг озера «Светлое», одно из самых крупных высокогорных озер парка Ергаки.
Вечером нас ждёт знакомство и невероятная красота саянского неба.
Автобус: 230 км. Пешком: 6 км с рюкзаками, 8 км налегке. Питание: обед, ужин.
Озеро Светлое - водопад Тушканчик - озеро Мраморное - водопад Тушканчик - озеро Светлое
Сегодня мы отправимся по «мраморному» пути.
Нам посчастливится увидеть водопад Мраморный (Тушканчик), одноименное озеро расположенное в живописной долине между пиками Птица, Молодежный и Учителей.
И вернёмся до нашей стоянки, тем же путем.
Пешком: 12 км налегке. Питание: завтрак, обед, ужин.
озеро Светлое - перевал Птица - пик Птица (2152м) - перевал Птица - озеро Светлое
Сегодня мы поднимемся на самую высокую точку нашего путешествия и восхитимся прекрасным видом пика Птица (2152 м) до которого мы дойдем через перевал Птица (1А).
Побываем непосредственной близости пика Звездный (2265 м), самой высокой точкой парка Ергаки.
И вернёмся до нашей стоянки, тем же путем.
Пешком: 9 км налегке. Питание: завтрак, обед, ужин.
Озеро Светлое - перевал Тушканчик - Перекресток - Висячий камень - Перекресток
Сегодня у нас смена лагеря.
После завтрака, мы соберем палатки и покинем уже привычную нам стоянку на озере Светлое.
И выдвинемся с рюкзаками в сторону Висячего Камня, через перевал Тушканчик до туристической стоянки Перекресток, в долине реки Нижняя Буйба.
После установки лагеря, отправимся на обзорную экскурсию до знаменитого Висячего камня.
Когда видишь это многотонную махину, невольно удивляешься природному балансу и гармонии.
Кажется, что каменная глыба вот-вот потеряет хрупкое равновесие и скатится в пропасть.
Пешком: 9 км с рюкзаками, 5 км налегке. Питание: завтрак, обед, ужин.
Перекресток - перевал Художников (1А) - оз. Художников - водопад Горных Духов - оз. Горных Духов - оз. Художников - перевал Художников (1А) - Перекресток
Сегодня очень насыщенный день.
За 12 км пешей экскурсии мы увидим одну из самых красивейших жемчужин – о. Художников.
Сидя под раскинувшимся кедром на острове посреди озера, хочется творить.
Рядом с этим местом находится не менее знаменитое озеро Горных духов.
Местные старожилы поговаривают, что назвали озеро так из-за того, что каждую полную луну из его вод выходит прекрасная Алико и долго ходит по берегу — ищет своего спасителя, который своим пением околдовал горных духов и мог вылечить любой недуг.
Пешком: 12 км налегке. Питание: завтрак, обед, ужин.
Перекресток - Оз. Радужное - перевал Красноярцев - перевал Спящий Саян - перевал Промежуточный (1а) - Перекресток - база отдыха
Сегодня мы дойдем до легендарного перевала, который будоражит фантазию и дышит легендами — Спящий Саян (1670 м).
Путь наш лежит через озеро Радужное, которое станет ещё одной достопримечательностью сегодняшнего пути.
Вернемся через перевал Промежуточный, мимо скалы Орешек.
Соберем лагерь и совершим небольшой переход до базы отдыха, где разместимся и сходим в жаркую баньку (доп. плата).
Пешком: 8 км налегке. Питание: завтрак, обед.
Отъезд
В этот день мы прощаемся с парком.
Грузимся в автобус, который довезет нас до города Абакан.
По дороге делимся впечатлениями и немного грустим, потому что мы так быстро привыкли друг к другу за эти семь дней.
Примерное прибытие на ЖД вокзал до 18-00.
Автобус: 230 км. Питание: завтрак.
Проживание
Тур предусматривает проживание в трехместных палатках и на базе отдыха в последнюю ночь.
Варианты проживания
Палатка
проживание в 3-х местных палатках
База отдыха
последняя ночь — на базе отдыха (3-4-5 местные номера, душ и туалет в номере).
Выберите удобную дату из расписания
Ответы на вопросы
Что включено
- Трансфер Абакан - национальный парк «Ергаки» - Абакан
- Проживание на базе отдыха в последнюю ночь
- Питание на маршруте
- Завтрак на базе отдыха
- Нахождение на территории национального парка Ергаки
- Работа инструкторов
- Аренда группового снаряжения (палатки, тенты, газовые горелки, газовые баллоны)
- Групповая аптечка, средства связи и навигации
- Консультации по подбору одежды, покупке билетов
- Фирменный бафф
Что не входит в цену
- Авиа - и ж/д билеты до г. Абакан и обратно
- Питание в дороге
- Страховка от несчастного случая
- Ужин и баня на базе отдыха
Место начала и завершения?
Список личных вещей, которые нужно взять с собой
1. Снаряжение:
- спальный мешок (комфорт +5);
- коврик туристический;
- палки треккинговые;
- рюкзак 70–90 л;
- накидка на рюкзак от дождя;
- хоба (сидушка, она же подпопник);
- гермо пакеты для вещей.
2. Одежда и обувь:
- ботинки треккинговые (голеностоп фиксирован, толстая подошва);
- сандалии (с фиксированной пяткой);
- куртка ветро- и влагозащитная;
- штаны ветро- и влагозащитные;
- дождевик (лучше мембрана, бюджетный одноразовый вариант – полиэтиленовый);
- куртка или жилетка утепленная;
- бафф, панама/кепка;
- кофта утепленная (флисовая);
- футболка либо рубашка с длинным рукавом;
- 1–2 футболки (лучше синтетические);
- носки треккинговые (2 пары, синтетические) + обычные носки;
- штаны ходовые легкие, можно ещё шорты;
- комплект термобелья влагоотводящего;
- купальные принадлежности.
3. Что взять еще:
- 1 литр сухарей (можно уложить в тетрапак из под сока на 1 л.)
- тарелка, ложка, кружка (не керамические), нож, спички
- аптечка личная, в случае хронических заболеваний (общественная аптечка со стандартным набором лекарств будет у инструктора) + эластичный бинт, стерильный бинт – 2 шт., перекись водорода, пластырь рулонный на тканевой основе широкий
- средства личной гигиены (зубная паста, щетка, мыло, туалетная бумага, принадлежности для девочек и пр.)
- термос (0,5 – 1 литр)
- бутылка для воды или гидратор
- очки солнцезащитные, не пропускающие ультрафиолет
- крем от загара SPF 20-30
- помада гигиеническая
- фонарик (лучше налобный) + зап. комплект батареек
4. Документы:
- паспорт;
- полис страхования от н/с;
- деньги на сувениры и дополнительные расходы.
5. Дополнительно:
- фотоаппарат (видеокамера);
- набор ниток с иголкой;
- веревка 5 м диаметром 5 мм (для просушки одежды, ремонта).
Входят ли билеты на самолет в стоимость тура?
Авиа- и ж/д билеты не входят в стоимость тура.
Вы можете приобрести их самостоятельно или обратиться за помощью к нам.
Оформляете ли вы страховку от несчастного случая?
Страховка от несчастного случая не входит в стоимость тура. Дополнительную страховку для путешествия Вы можете приобрести на сайте Большой Страны без комиссии напрямую у страховых компаний.
Когда и сколько длится?
Кто ещё будет вместе со мной?
Нужно оплачивать всё сразу?
Отзывы и рейтинг
Из пожеланий - чуть больше праздничной атмосферы в месте проживания, тех же гирлянд(например, бумажных), свечей/фонариков, игрушек/снежинок. Чуть меньше экономии на фейерверке/бенгальских свечах. И чуть более подготовленный автотранспорт, хотя бы с "резиной" по сезону.
Спасибо за обратную связь, рады, что путешествие Вам в целом понравилось. Нам жаль, что произошла такая ситуация с организацией экскурсии по маршруту Ныроб и по дороге к нему Покча, Вильгорт. Мы передадим Ваш отзыв о работе водителя нашим коллегам в регионе. Обязательно проведём работу.
Надеемся, что несмотря на этот недочет вы обратитесь к нам в будущем для организации вашего следующего путешествия по России!