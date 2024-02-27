4 день

Озеро Светлое - перевал Тушканчик - Перекресток - Висячий камень - Перекресток

Сегодня у нас смена лагеря.

После завтрака, мы соберем палатки и покинем уже привычную нам стоянку на озере Светлое.

И выдвинемся с рюкзаками в сторону Висячего Камня, через перевал Тушканчик до туристической стоянки Перекресток, в долине реки Нижняя Буйба.

После установки лагеря, отправимся на обзорную экскурсию до знаменитого Висячего камня.

Когда видишь это многотонную махину, невольно удивляешься природному балансу и гармонии.

Кажется, что каменная глыба вот-вот потеряет хрупкое равновесие и скатится в пропасть.

Пешком: 9 км с рюкзаками, 5 км налегке. Питание: завтрак, обед, ужин.