Заповедники Сибири: Саянские тропы

Места силы, древние курганы, горные тропы, необычные сибирские блюда, заповедники "Хакасский" и "Саяно - Шушенский"

5
2 отзыва
Места силы, древние курганы, горные тропы, необычные сибирские блюда, заповедники «Хакасский» и «Саяно- Шушенский».

Вы увидите одну из самых мощных в мире гидроэлектростанций, совершите путешествие на теплоходе по Саяно-Шушенскому водохранилищу, увидите, как ведут себя животные в естественной среде обитания, и, конечно, полюбуетесь фантастическими ландшафтами. Кроме того, вас ждут ночевки в хакасских юртах и незабываемые экскурсии с потрясающими панорамами. Возможно проведение тура по индивидуальному запросу в период с мая по октябрь при группе 7 человек.
Заповедники Сибири: Саянские тропы
Заповедники Сибири: Саянские тропы
Заповедники Сибири: Саянские тропы
Заповедники Сибири: Саянские тропы
Заповедники Сибири: Саянские тропы
Заповедники Сибири: Саянские тропы
Заповедники Сибири: Саянские тропы
Заповедники Сибири: Саянские тропы
Заповедники Сибири: Саянские тропы
Заповедники Сибири: Саянские тропы
Заповедники Сибири: Саянские тропы
Ближайшие даты:
25
июн

Что вас ожидает 🤩

Долина Царей
Долина Царей
Посетим Салбыкский курган, сооружение этого грандиозного памятника относится к V-VI вв. до н.э.
Пещера Шамана
Пещера Шамана
Совершим бодрящий трекинг по скальному массиву Тогыз-Аз
Обитатели Сибири
Обитатели Сибири
Возможно, нам удастся увидеть стада сибирских горных козлов, медведя или марала
Музей под открытым небом "Казановка"
Музей под открытым небом "Казановка"
Посетим самый крупный хакасский музей, где исследовано более двух тысяч памятников археологии

Программа тура по дням

1 день
Прибытие в Абакан. Оглахты. Салбыкская долина. Сундуки. Юрты.

Ранний прилет в Абакан.

Трансфер до участка заповедника «Хакасский» «Оглахты».

Визит-центр и экскурсионная тропа к горе Сорок Зубьев познакомят посетителей с выдающимися археологическими открытиями, сделанными на территории Оглахтинского горного массива, стилями наскального искусства Хакасии, а также наиболее яркими событиями древней истории хакасской земли.

Посещение Салбыкского кургана, это самый большой из 56 курганов так называемой «Долины Царей».

Сооружение этого грандиозного памятника относится к V-VI вв. до н.э.

Обед в кафе.

Трансфер до памятника природы «Сундуки» – скальных отвесов, которые, по мнению археологов, служили древним жителям этих мест Обсерваторией и астрологическим святилищем.

Осмотр наскальных рисунков, петроглифов, которым более двух тысяч лет.

Панорама хакасской степи, древних курганов.

Трансфер до лагеря в селе Ефремкино.

Ужин, ночлег в хакасских юртах.

Общее время пути 8 часов, 350 км.

Прибытие в Абакан. Оглахты. Салбыкская долина. Сундуки. Юрты.Прибытие в Абакан. Оглахты. Салбыкская долина. Сундуки. Юрты.Прибытие в Абакан. Оглахты. Салбыкская долина. Сундуки. Юрты.Прибытие в Абакан. Оглахты. Салбыкская долина. Сундуки. Юрты.
2 день
Тропа Предков

Ранний подъем.

Завтрак.

Треккинговый маршрут «Тропа Предков» (4 км, большой перепад высот!).

Путь пролегает по скальному массиву Тогыз-Аз и берегу реки Белый Июс.

Тогыз-Аз с хакасского переводится как «девять ртов».

На тропе множество гротов, которые действительно похожи на открытые рты.

Считается, что массив является культовым комплексом, из-за чего его еще называют «тропой шаманов».

Пещера Шамана.

Возвращение в Ефремкино.

Ужин, отдых.

Тропа ПредковТропа ПредковТропа ПредковТропа Предков
3 день
Улуг Хуртуях Тас

Ранний подъем.

Завтрак.

Поездка к Улуг Хуртуях тас.

В переводе с хакасского языка название «Улуг Хуртуях Тас» буквально переводится как Большая Каменная Баба, но по смыслу ближе Глубокоуважаемая Каменная Бабушка/Жена, также ее называют Матерью всех матерей или же даже Чревом Земли.

Обед.

Трансфер до села Казановка.

Ужин, ночлег в юртах.

Общее время пути порядка 5 часов, 330 км.

Улуг Хуртуях ТасУлуг Хуртуях ТасУлуг Хуртуях ТасУлуг Хуртуях Тас
4 день
Археологический музей под открытым небом. Сафроновский курган

Подъем.

Завтрак.

Посещение самого крупного хакасского музея под открытым небом «Казановка», здесь исследовано более двух тысяч памятников археологии.

Экскурсия по хакасскому аалу.

Обед.

Выезд на Сафроновский курган (1,5 часа пути, 80 км).

Экскурсия по величественным каменным мегалитам, украшенным петроглифами V века до н.э.

Возвращение в Казановку.

Ужин, отдых.

Археологический музей под открытым небом. Сафроновский курганАрхеологический музей под открытым небом. Сафроновский курганАрхеологический музей под открытым небом. Сафроновский курган
5 день
Аскиз. Позарым

Ранний подъем.

Завтрак.

Трансфер в село Аскиз, обед в кафе.

Выезд в заказник «Позарым», территорию обитания таких красивых диких кошек, как снежный барс и манул, а также редких горных козерогов.

Уникальные пейзажи точно не оставят вас равнодушными.

Самостоятельная экскурсия в экспозиционном зале визит-центра познакомит вас с биоразнообразием, историей возникновения заказника «Позарым».

Ужин, ночлег в хостеле визит-центра заказника.

Общее время пути примерно 6 часов, 280 км.

6 день
Треккинг по вершинам хребта

Ранний подъем.

Легкий завтрак.

Треккинговый маршрут по живописным вершинам хребта заказника «Позарым» на границе двух республик Хакасии и Тывы (13 км).

Средняя высота вершин 2500 метров над уровнем моря, с них открываются незабываемые виды на пики заказника, горные озера и пограничные горные массивы республики Тыва.

Обед.

Отдых, ночлег.

Треккинг по вершинам хребтаТреккинг по вершинам хребтаТреккинг по вершинам хребта
7 день
Джойская сосновка. Саяно-Шушенское водохранилище

Ранний подъем.

Завтрак.

Трансфер до залива «Джойская Сосновка» (330 км, 7 часов пути).

По пути следования вы узнаете об истории создания национального парка «Шушенский бор» и кластерах парка.

Вы увидите Саяно-Шушенскую ГЭС им. П.С. Непорожнего.

Залив Джойская Сосновка.

Погрузка на теплоход.

Путешествие по Саяно-Шушенскому водохранилищу до северного кордона Голая.

Возможны встречи с краснокнижной птицей – скопой, гнездящейся по берегам водохранилища.

Фотосессии без остановок.

Пребывание на кордоне Голая, представляющим собой дебаркадер, расположенный на воде.

Вы познакомитесь с кордоном, историей его создания, водо- и электроснабжением кордона при помощи мини-ГЭС.

Ужин, вечерняя досуговая программа в кают-компании: презентации о заповеднике, фото, видео с фотоловушек.

Ужин, ночевка в 2-х и 3-х-местных кубриках плавбазы.

Джойская сосновка. Саяно-Шушенское водохранилищеДжойская сосновка. Саяно-Шушенское водохранилищеДжойская сосновка. Саяно-Шушенское водохранилище
8 день
Кордон Кургол. Тропа следопыта

Ранний подъем.

Завтрак.

Путешествие по Саяно-Шушенскому водохранилищу по маршруту «кордон Голая – кордон Кургол» (6 часов пути).

На протяжении всего путешествия маршрут проходит по узкому каньону, в котором расположено водохранилище, поэтому берега находятся относительно близко.

Во время пути с борта теплохода можно наблюдать палитру ландшафтов от тайги и горной тундры до горных степей.

Возможно, вам удастся увидеть стада сибирских горных козлов по берегам водохранилища.

Вероятны также наблюдения медведя, марала по берегам.

Эти места – северная граница ареала снежного барса – редчайшего представителя семейства кошачьих.

Обед.

Знакомство с кордоном Кургол.

Пешая экскурсия по «Тропе следопыта» (3 часа пути).

Здесь вы окажетесь на интерактивной экскурсии о следах жизнедеятельности животных и растений долины реки.

Пройдя по экологической тропе в долине р. Кургол, вы познакомитесь с основами следопытства и узнаете, как определить по следам, кто обитает в этом районе, какие у зверей повадки и образ жизни.

Вы будете выходить на оборудованные смотровые площадки, откуда получаются фантастические фотографии.

Ужин.

Отдых, ночлег.

Кордон Кургол. Тропа следопытаКордон Кургол. Тропа следопытаКордон Кургол. Тропа следопыта
9 день
Возвращение по Саяно-Шушенскому водохранилищу

Ранний подъем.

Завтрак.

Посадка на теплоход.

Путешествие по водохранилищу по маршруту «кордон «Кургол» – залив р. Джойская Сосновка» (в пути 10-12 часов).

Обед, ужин на теплоходе.

Наблюдение за животными с борта катера, фотоохота.

Эколого-просветительская игра – бродилка «Заповедано» – настольный вариант.

Возвращение с кордона «Кургол» на пристань «Джойская Сосновка».

Трансфер до отеля г. Абакан.

Ужин, отдых.

10 день
Отъезд

Ранний подъем.

Завтрак.

Трансфер в аэропорт города Абакан.

Проживание

Тур предусматривает проживание в хакасских юртах, на турбазах и в гостинице.

Выберите дату при бронировании

Ответы на вопросы

Что входит
  • Питание, указанное в программе (трехразовое)
  • Проживание, указанное в программе (двухместное размещение в гостиницах, на базе отдыха, юртах и гостевом доме по маршруту)
  • Трансферы по программе
  • Экскурсионная программа
  • Услуги гидов и инструкторов
  • Экскурсия в музей /частный музей
  • Входные билеты в музеи, парки
  • Страховка от клещевого энцефалита
  • Страховка от несчастного случая
Что не входит
  • Авиа- и ж/д билеты до г. Абакан и обратно
  • Услуги переводчика
Место начала и завершения?
г. Абакан
Список личных вещей, которые нужно взять с собой
  • документы (паспорт, полис ОМС);
  • страховку от клещевого энцефалита (в случае ее наличия);
  • наличные деньги (на сувениры, приемы у шамана, камлание и прочие личные расходы);
  • рубашку светлых тонов с длинными рукавами;
  • теплый свитер или флисовую куртку;
  • тонкое нижнее синтетическое белье, например из Polycolon;
  • носки х/б 2-3 пары; шерстяные носки (для заездов в конце августа и в сентябре);
  • резиновые сапоги или треккинговые ботинки с высоким голенищем для походов по тайге (для заездов в конце августа и в сентябре);
  • шляпа или кепка для защиты головы от солнца;
  • солнцезащитные очки;
  • солнцезащитный крем;
  • купальник;
  • индивидуальные лекарства (при необходимости);
  • утепленные брюки и куртку;
  • спортивные штаны;
  • флисовый джемпер и свитер;
  • хороший дождевик или штормовку с капюшоном;
  • хлопчатобумажные носки (3-4 пары);
  • шерстяные носки (2 пары);
  • футболки (2-3 шт);
  • банные принадлежности (купальник или плавки);
  • сланцы (для бани);
  • небольшой рюкзак для радиальных выходов;
  • фонарик с комплектом запасных батареек
  • небольшой полиуретановый коврик для сидения;
  • влажные салфетки;
  • средства личной гигиены;
  • средства от комаров и мошкары (например «Off», «Москитол», «Тайга»);
  • личную аптечку;
  • видео- и фотоаппаратуру в гермоупаковке;
  • флисовый вкладыш в спальник;
  • Спальный мешок (можно приобрести здесь/ взять в аренду).
Входят ли билеты на самолет в стоимость тура?

Авиа- и ж/д билеты не входят в стоимость тура. Вы можете приобрести их самостоятельно или обратиться за помощью к нам.

Сложный ли тур?

Этот тур достаточно не особо сложный, подходит для людей средней подготовки, но проходит на высотах более 600 метров над уровнем моря.

Когда и сколько длится?
Когда: Выберите дату при бронировании
Экскурсия длится около 10 дней
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповой тур, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время.
Нужно оплачивать всё сразу?
В большинстве случаев вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии. Но если это касается билетов, то оплата нужна полностью.

Отзывы и рейтинг

5
Основано на 2 отзывах
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
5
2
4
3
2
1
А
16 ноя 2020
Организация тура: шикарно. Не просто выезд и поход, но ещё и детальная проработка маршрута. Глубокое знание Максимом предмета экскурсии. Видно, что любит свое дело, любит тайгу. Стоянки безопасны, организованы с комфортом (насколько это возможно в тайге).
Очень интересный разносторонний рассказчик. Всегда позитивный, весёлый. При этом всегда собран, внимателен. С ним надёжно. Очень профессиональная команда.
С удовольствием ставлю всем отлично!
С
11 ноя 2020
Очень благодарны этой организации за отличную организацию на всём протяжении тура, точность в расписании, разнообразие экскурсий и профессиональных гидов, удивительные рассказы о красотах края и замечательное тёплое общение.

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