Места силы, древние курганы, горные тропы, необычные сибирские блюда, заповедники «Хакасский» и «Саяно- Шушенский». Вы увидите одну из самых мощных в мире гидроэлектростанций, совершите путешествие на теплоходе по Саяно-Шушенскому водохранилищу, увидите, как ведут себя животные в естественной среде обитания, и, конечно, полюбуетесь фантастическими ландшафтами. Кроме того, вас ждут ночевки в хакасских юртах и незабываемые экскурсии с потрясающими панорамами. Возможно проведение тура по индивидуальному запросу в период с мая по октябрь при группе 7 человек.

Посетим самый крупный хакасский музей, где исследовано более двух тысяч памятников археологии

Возможно, нам удастся увидеть стада сибирских горных козлов, медведя или марала

Посетим Салбыкский курган, сооружение этого грандиозного памятника относится к V-VI вв. до н.э.

Программа тура по дням

1 день Прибытие в Абакан. Оглахты. Салбыкская долина. Сундуки. Юрты.

Ранний прилет в Абакан. Трансфер до участка заповедника «Хакасский» «Оглахты». Визит-центр и экскурсионная тропа к горе Сорок Зубьев познакомят посетителей с выдающимися археологическими открытиями, сделанными на территории Оглахтинского горного массива, стилями наскального искусства Хакасии, а также наиболее яркими событиями древней истории хакасской земли. Посещение Салбыкского кургана, это самый большой из 56 курганов так называемой «Долины Царей». Сооружение этого грандиозного памятника относится к V-VI вв. до н.э. Обед в кафе. Трансфер до памятника природы «Сундуки» – скальных отвесов, которые, по мнению археологов, служили древним жителям этих мест Обсерваторией и астрологическим святилищем. Осмотр наскальных рисунков, петроглифов, которым более двух тысяч лет. Панорама хакасской степи, древних курганов. Трансфер до лагеря в селе Ефремкино. Ужин, ночлег в хакасских юртах. Общее время пути 8 часов, 350 км.

2 день Тропа Предков

Ранний подъем. Завтрак. Треккинговый маршрут «Тропа Предков» (4 км, большой перепад высот!). Путь пролегает по скальному массиву Тогыз-Аз и берегу реки Белый Июс. Тогыз-Аз с хакасского переводится как «девять ртов». На тропе множество гротов, которые действительно похожи на открытые рты. Считается, что массив является культовым комплексом, из-за чего его еще называют «тропой шаманов». Пещера Шамана. Возвращение в Ефремкино. Ужин, отдых.

3 день Улуг Хуртуях Тас

Ранний подъем. Завтрак. Поездка к Улуг Хуртуях тас. В переводе с хакасского языка название «Улуг Хуртуях Тас» буквально переводится как Большая Каменная Баба, но по смыслу ближе Глубокоуважаемая Каменная Бабушка/Жена, также ее называют Матерью всех матерей или же даже Чревом Земли. Обед. Трансфер до села Казановка. Ужин, ночлег в юртах. Общее время пути порядка 5 часов, 330 км.

4 день Археологический музей под открытым небом. Сафроновский курган

Подъем. Завтрак. Посещение самого крупного хакасского музея под открытым небом «Казановка», здесь исследовано более двух тысяч памятников археологии. Экскурсия по хакасскому аалу. Обед. Выезд на Сафроновский курган (1,5 часа пути, 80 км). Экскурсия по величественным каменным мегалитам, украшенным петроглифами V века до н.э. Возвращение в Казановку. Ужин, отдых.

5 день Аскиз. Позарым

Ранний подъем. Завтрак. Трансфер в село Аскиз, обед в кафе. Выезд в заказник «Позарым», территорию обитания таких красивых диких кошек, как снежный барс и манул, а также редких горных козерогов. Уникальные пейзажи точно не оставят вас равнодушными. Самостоятельная экскурсия в экспозиционном зале визит-центра познакомит вас с биоразнообразием, историей возникновения заказника «Позарым». Ужин, ночлег в хостеле визит-центра заказника. Общее время пути примерно 6 часов, 280 км.

6 день Треккинг по вершинам хребта

Ранний подъем. Легкий завтрак. Треккинговый маршрут по живописным вершинам хребта заказника «Позарым» на границе двух республик Хакасии и Тывы (13 км). Средняя высота вершин 2500 метров над уровнем моря, с них открываются незабываемые виды на пики заказника, горные озера и пограничные горные массивы республики Тыва. Обед. Отдых, ночлег.

7 день Джойская сосновка. Саяно-Шушенское водохранилище

Ранний подъем. Завтрак. Трансфер до залива «Джойская Сосновка» (330 км, 7 часов пути). По пути следования вы узнаете об истории создания национального парка «Шушенский бор» и кластерах парка. Вы увидите Саяно-Шушенскую ГЭС им. П.С. Непорожнего. Залив Джойская Сосновка. Погрузка на теплоход. Путешествие по Саяно-Шушенскому водохранилищу до северного кордона Голая. Возможны встречи с краснокнижной птицей – скопой, гнездящейся по берегам водохранилища. Фотосессии без остановок. Пребывание на кордоне Голая, представляющим собой дебаркадер, расположенный на воде. Вы познакомитесь с кордоном, историей его создания, водо- и электроснабжением кордона при помощи мини-ГЭС. Ужин, вечерняя досуговая программа в кают-компании: презентации о заповеднике, фото, видео с фотоловушек. Ужин, ночевка в 2-х и 3-х-местных кубриках плавбазы.

8 день Кордон Кургол. Тропа следопыта

Ранний подъем. Завтрак. Путешествие по Саяно-Шушенскому водохранилищу по маршруту «кордон Голая – кордон Кургол» (6 часов пути). На протяжении всего путешествия маршрут проходит по узкому каньону, в котором расположено водохранилище, поэтому берега находятся относительно близко. Во время пути с борта теплохода можно наблюдать палитру ландшафтов от тайги и горной тундры до горных степей. Возможно, вам удастся увидеть стада сибирских горных козлов по берегам водохранилища. Вероятны также наблюдения медведя, марала по берегам. Эти места – северная граница ареала снежного барса – редчайшего представителя семейства кошачьих. Обед. Знакомство с кордоном Кургол. Пешая экскурсия по «Тропе следопыта» (3 часа пути). Здесь вы окажетесь на интерактивной экскурсии о следах жизнедеятельности животных и растений долины реки. Пройдя по экологической тропе в долине р. Кургол, вы познакомитесь с основами следопытства и узнаете, как определить по следам, кто обитает в этом районе, какие у зверей повадки и образ жизни. Вы будете выходить на оборудованные смотровые площадки, откуда получаются фантастические фотографии. Ужин. Отдых, ночлег.

9 день Возвращение по Саяно-Шушенскому водохранилищу

Ранний подъем. Завтрак. Посадка на теплоход. Путешествие по водохранилищу по маршруту «кордон «Кургол» – залив р. Джойская Сосновка» (в пути 10-12 часов). Обед, ужин на теплоходе. Наблюдение за животными с борта катера, фотоохота. Эколого-просветительская игра – бродилка «Заповедано» – настольный вариант. Возвращение с кордона «Кургол» на пристань «Джойская Сосновка». Трансфер до отеля г. Абакан. Ужин, отдых.

10 день Отъезд