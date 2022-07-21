Мультиактивный тур по Сибирской глубинке с проживанием в отелях 4*, ежедневные выезды на экскурсии, поход в горы Ергаки, трехразовое питание, включая гастрономию Сибирской кухни, этнические хакасские поселения и роскошь сибирской тайги.

Прокатимся по горному серпантину мимо альпийских лугов с редкой таежной растительностью и величественных скальных утесов

Увидим самый знаменитый висячий камень в России, который застыл над пропастью

Программа тура по дням

1 день Встреча, смотровые площадки СШГЭС, "Черемуховый лог" и "Мраморные горы"

Встреча гостей. Завтрак в кафе города. Выезд на экскурсионную программу: Смотровая площадка Саяно-Шушенсой ГЭС. Обед в ресторане эко-комплекса «Изербельский ключ» на берегу реки Енисей. Сибирская кухня из местных продуктов. Подъем на фуникулере в горы на смотровую площадку «Черемуховый лог». Панорамная площадка «Мраморные горы». Заселение в отель «Гладенькая». Свободное время. Ужин.

2 день Поселок Шушенское

Завтрак в отеле. Выезд на программу в пос. Шушенское. Это старинное сибирское село, уникальный музей деревянного зодчества под открытым небом. На территории русской деревни представлены многочисленные памятники зодчества: крестьянские усадьбы, здание волостного правления с тюрьмой, сельская лавка, кабак, кузница. В крестьянских домах, на усадьбах воссозданы условия жизни и быта сибиряков рубежа XIX-XX веков. Обед (русская кухня) в комплексе «Новая деревня». Возвращение в отель «Гладенькая». Ужин.

3 день Музеи «Улуг Хуртуях Тас» и Казановка»

Завтрак в отеле. Выезд на экскурсионную программу: посещение музея «Улуг Хуртуях Тас». В Хакасии священное место для местных жителей и место паломничества для приезжих. Все верят в волшебную силу исцеления и оберега этого божества. В музее демонстрируют традиции и быт хакасского народа. Музей под открытым небом «Казановка». Известный и популярный музей Хакасии. На территории музея собрано большое количество памятников ушедших цивилизаций, наскальных рисунков. Здесь же находится место силы поклонения - камень Ах Тас. Национальный обед в юрте. Возвращение в отель «Гладенькая». Ужин.

4 день Висячий камень

Завтрак в отеле. Выезд на активную программу: природный объект показа, ставший местной достопримечательностью — «Висячий камень». Он является самым знаменитым висячим камнем в России, каменная глыба весом почти 600 тонн, длиной 17 метров, которая застыла над пропастью. Территория парка «Ергаки» составляет 150 тысяч гектаров. На его территории кроме Висячего камня можно увидеть живописные ландшафты, древние 500-летние кедры, озера ледникового периода и несколько гряд горного массива, которые приобрели причудливые формы. Висячий Камень считается чудом природы! Дорога необычайна живописна: горный серпантин обрамляют скальные утесы и альпийские луга с редкой таежной растительностью. Поход доступен для лиц любого возраста. Возвращение в отель «Гладенькая». Ужин.

5 день Свободный день

Свободный день в отеле. Огромная территория отеля позволяет гостям насладиться природой на берегу горного ручья, прокатиться на велосипеде по таежным тропам, взять в аренду квадроцикл, самостоятельно организовать пикник на природе у костра или дополнительно посетить экскурсии (доплата*). Питание завтрак, обед, ужин. * Для желающих — гастрономический день (посещение четырех деревень) — 2000 рублей.

6 день Оглахты

Завтрак в отеле. Освобождение номеров. Выезд на экскурсионную программу: Оглахты - музей заповедник, является достоянием Республики и гордостью заповедника Хакасский. Оглахтинский горный массив — скопление нескольких сотен курганов и тысяч наскальных рисунков, а также культовых мест, фортификационных сооружений, каменоломней. Обед в кафе г. Абакан. Возвращение в отель г. Абакан. Ужин.

7 день Свободный день

Завтрак. Свободное время в городе. По желанию гостей дополнительный выезд на экскурсию* (доплата): «Для рожденных в СССР» — от 2500 рублей;

«Сакральная Хакасия» встреча с шаманом — от 3500 рублей;

Бородинская пещера — от 2000 рублей;

Енисейские ворота на катере — от 2300 рублей;

Салбыкский курган — от 1200 рублей;

участие в археологических раскопках — от 2300 рублей;

шоппинг гид по Абакану (сувенирные и кондитерские лавки, рынки с местными продуктами) — бесплатно. Обед (ланч-бокс). Ужин.

8 день Трансфер в аэропорт