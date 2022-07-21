Встреча гостей. Завтрак в кафе города.
Выезд на экскурсионную программу: Смотровая площадка Саяно-Шушенсой ГЭС.
Обед в ресторане эко-комплекса «Изербельский ключ» на берегу реки Енисей. Сибирская кухня из местных продуктов.
Подъем на фуникулере в горы на смотровую площадку «Черемуховый лог».
Панорамная площадка «Мраморные горы».
Заселение в отель «Гладенькая».
Свободное время.
Ужин.
Завтрак в отеле.
Выезд на программу в пос. Шушенское.
Это старинное сибирское село, уникальный музей деревянного зодчества под открытым небом. На территории русской деревни представлены многочисленные памятники зодчества: крестьянские усадьбы, здание волостного правления с тюрьмой, сельская лавка, кабак, кузница.
В крестьянских домах, на усадьбах воссозданы условия жизни и быта сибиряков рубежа XIX-XX веков.
Обед (русская кухня) в комплексе «Новая деревня».
Возвращение в отель «Гладенькая».
Ужин.
Завтрак в отеле.
Выезд на экскурсионную программу: посещение музея «Улуг Хуртуях Тас».
В Хакасии священное место для местных жителей и место паломничества для приезжих. Все верят в волшебную силу исцеления и оберега этого божества. В музее демонстрируют традиции и быт хакасского народа.
Музей под открытым небом «Казановка». Известный и популярный музей Хакасии. На территории музея собрано большое количество памятников ушедших цивилизаций, наскальных рисунков. Здесь же находится место силы поклонения - камень Ах Тас.
Национальный обед в юрте.
Возвращение в отель «Гладенькая».
Ужин.
Завтрак в отеле.
Выезд на активную программу: природный объект показа, ставший местной достопримечательностью — «Висячий камень».
Он является самым знаменитым висячим камнем в России, каменная глыба весом почти 600 тонн, длиной 17 метров, которая застыла над пропастью. Территория парка «Ергаки» составляет 150 тысяч гектаров.
На его территории кроме Висячего камня можно увидеть живописные ландшафты, древние 500-летние кедры, озера ледникового периода и несколько гряд горного массива, которые приобрели причудливые формы.
Висячий Камень считается чудом природы! Дорога необычайна живописна: горный серпантин обрамляют скальные утесы и альпийские луга с редкой таежной растительностью. Поход доступен для лиц любого возраста.
Возвращение в отель «Гладенькая».
Ужин.
Свободный день в отеле. Огромная территория отеля позволяет гостям насладиться природой на берегу горного ручья, прокатиться на велосипеде по таежным тропам, взять в аренду квадроцикл, самостоятельно организовать пикник на природе у костра или дополнительно посетить экскурсии (доплата*).
Питание завтрак, обед, ужин.
* Для желающих — гастрономический день (посещение четырех деревень) — 2000 рублей.
Завтрак в отеле. Освобождение номеров.
Выезд на экскурсионную программу: Оглахты - музей заповедник, является достоянием Республики и гордостью заповедника Хакасский.
Оглахтинский горный массив — скопление нескольких сотен курганов и тысяч наскальных рисунков, а также культовых мест, фортификационных сооружений, каменоломней.
Обед в кафе г. Абакан.
Возвращение в отель г. Абакан.
Ужин.
Завтрак. Свободное время в городе.
По желанию гостей дополнительный выезд на экскурсию* (доплата):
Обед (ланч-бокс).
Ужин.
Завтрак. Проводы группы, трансфер в аэропорт.
Так же гости смогут продлить свое пребывание в Хакасии. В Хакасии много отелей, домов отдыха, баз на озерах, туристических комплексов, по запросу мы подберем для вас выгодные и удобные варианты.
По запросу — продление гостиницы.
По желанию — гостей дополнительный выезд на экскурсию* (доплата):
Тур предусматривает проживание в отеле "Гладенькая" (г. Саяногорск) 5 ночей, а также в отелях г. Абакан на выбор: Абакан 4*/Азия 4* (2 ночи).
Стоимость тура в зависимости от отеля и типа размещения:
|Отель
|Размещение
|Стоимость
|Абакан 4*
|Одноместное (стандарт SNGL)
|60 000 рублей/чел.
|Двухместное (Стандарт двухместный DBL/TWIN)
|114 000 рублей за двоих
|Азия 4*
|Одноместное (стандарт SNGL)
|65 000 рублей/чел.
|Двухместное (Стандарт двухместный DBL/TWIN)
|119 000 рублей за двоих
Авиа- и ж/д билеты не входят в стоимость тура. Вы можете приобрести их самостоятельно или обратиться за помощью к нам.
Страховка в программу тура включена.
Возможно изменение порядка проведения экскурсий, а также замена их на равноценные, в связи с плохими погодными условиями или иными форс-мажорными обстоятельствами.
Трансфер из аэропорта и в аэропорт включен в стоимость тура.
При необходимости — увозим на ж/д вокзал.