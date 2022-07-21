Саянская мозаика. Тур комфорт

Мультиактивный тур по Сибирской глубинке с проживанием в отелях 4*, ежедневные выезды на экскурсии, поход

Мультиактивный тур по Сибирской глубинке с проживанием в отелях 4*, ежедневные выезды на экскурсии, поход в горы Ергаки, трехразовое питание, включая гастрономию Сибирской кухни, этнические хакасские поселения и роскошь сибирской тайги.
Саянская мозаика. Тур комфорт
Саянская мозаика. Тур комфорт
Саянская мозаика. Тур комфорт
Саянская мозаика. Тур комфорт
Саянская мозаика. Тур комфорт
Саянская мозаика. Тур комфорт
Саянская мозаика. Тур комфорт
Саянская мозаика. Тур комфорт
Саянская мозаика. Тур комфорт
Саянская мозаика. Тур комфорт
Саянская мозаика. Тур комфорт
Саянская мозаика. Тур комфорт
Саянская мозаика. Тур комфорт
Саянская мозаика. Тур комфорт
Саянская мозаика. Тур комфорт
Саянская мозаика. Тур комфорт
Саянская мозаика. Тур комфорт
Саянская мозаика. Тур комфорт
Саянская мозаика. Тур комфорт
Ближайшие даты:
26
июн
03
июл
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июл
17
июл
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Что вас ожидает 🤩

Висячий камень
Висячий камень
Увидим самый знаменитый висячий камень в России, который застыл над пропастью
Сибирские музеи
Сибирские музеи
Посетим самые известные музеи Республики, места силы и поклонения
Живописная Сибирская природа
Живописная Сибирская природа
Прокатимся по горному серпантину мимо альпийских лугов с редкой таежной растительностью и величественных скальных утесов

Программа тура по дням

1 день
Встреча, смотровые площадки СШГЭС, &quot;Черемуховый лог&quot; и &quot;Мраморные горы&quot;

Встреча гостей. Завтрак в кафе города.

Выезд на экскурсионную программу: Смотровая площадка Саяно-Шушенсой ГЭС.

Обед в ресторане эко-комплекса «Изербельский ключ» на берегу реки Енисей. Сибирская кухня из местных продуктов.

Подъем на фуникулере в горы на смотровую площадку «Черемуховый лог».

Панорамная площадка «Мраморные горы».

Заселение в отель «Гладенькая».

Свободное время.

Ужин.

Встреча, смотровые площадки СШГЭС, &quot;Черемуховый лог&quot; и &quot;Мраморные горы&quot;Встреча, смотровые площадки СШГЭС, &quot;Черемуховый лог&quot; и &quot;Мраморные горы&quot;Встреча, смотровые площадки СШГЭС, &quot;Черемуховый лог&quot; и &quot;Мраморные горы&quot;Встреча, смотровые площадки СШГЭС, &quot;Черемуховый лог&quot; и &quot;Мраморные горы&quot;
2 день
Поселок Шушенское

Завтрак в отеле.

Выезд на программу в пос. Шушенское.

Это старинное сибирское село, уникальный музей деревянного зодчества под открытым небом. На территории русской деревни представлены многочисленные памятники зодчества: крестьянские усадьбы, здание волостного правления с тюрьмой, сельская лавка, кабак, кузница.

В крестьянских домах, на усадьбах воссозданы условия жизни и быта сибиряков рубежа XIX-XX веков.

Обед (русская кухня) в комплексе «Новая деревня».

Возвращение в отель «Гладенькая».

Ужин.

Поселок ШушенскоеПоселок ШушенскоеПоселок ШушенскоеПоселок Шушенское
3 день
Музеи «Улуг Хуртуях Тас» и Казановка»

Завтрак в отеле.

Выезд на экскурсионную программу: посещение музея «Улуг Хуртуях Тас».

В Хакасии священное место для местных жителей и место паломничества для приезжих. Все верят в волшебную силу исцеления и оберега этого божества. В музее демонстрируют традиции и быт хакасского народа.

Музей под открытым небом «Казановка». Известный и популярный музей Хакасии. На территории музея собрано большое количество памятников ушедших цивилизаций, наскальных рисунков. Здесь же находится место силы поклонения - камень Ах Тас.

Национальный обед в юрте.

Возвращение в отель «Гладенькая».

Ужин.

Музеи «Улуг Хуртуях Тас» и Казановка»Музеи «Улуг Хуртуях Тас» и Казановка»Музеи «Улуг Хуртуях Тас» и Казановка»Музеи «Улуг Хуртуях Тас» и Казановка»
4 день
Висячий камень

Завтрак в отеле.

Выезд на активную программу: природный объект показа, ставший местной достопримечательностью «Висячий камень».

Он является самым знаменитым висячим камнем в России, каменная глыба весом почти 600 тонн, длиной 17 метров, которая застыла над пропастью. Территория парка «Ергаки» составляет 150 тысяч гектаров.

На его территории кроме Висячего камня можно увидеть живописные ландшафты, древние 500-летние кедры, озера ледникового периода и несколько гряд горного массива, которые приобрели причудливые формы.

Висячий Камень считается чудом природы! Дорога необычайна живописна: горный серпантин обрамляют скальные утесы и альпийские луга с редкой таежной растительностью. Поход доступен для лиц любого возраста.

Возвращение в отель «Гладенькая».

Ужин.

Висячий каменьВисячий каменьВисячий каменьВисячий камень
5 день
Свободный день

Свободный день в отеле. Огромная территория отеля позволяет гостям насладиться природой на берегу горного ручья, прокатиться на велосипеде по таежным тропам, взять в аренду квадроцикл, самостоятельно организовать пикник на природе у костра или дополнительно посетить экскурсии (доплата*).

Питание завтрак, обед, ужин.

* Для желающих —  гастрономический день (посещение четырех деревень) — 2000 рублей.

Свободный деньСвободный деньСвободный деньСвободный день
6 день
Оглахты

Завтрак в отеле. Освобождение номеров.

Выезд на экскурсионную программу: Оглахты - музей заповедник, является достоянием Республики и гордостью заповедника Хакасский.

Оглахтинский горный массив  — скопление нескольких сотен курганов и тысяч наскальных рисунков, а также культовых мест, фортификационных сооружений, каменоломней.

Обед в кафе г. Абакан.

Возвращение в отель г. Абакан.

Ужин.

ОглахтыОглахтыОглахтыОглахты
7 день
Свободный день

Завтрак. Свободное время в городе.

По желанию гостей дополнительный выезд на экскурсию* (доплата):

  • «Для рожденных в СССР» — от 2500 рублей;
  • «Сакральная Хакасия» встреча с шаманом — от 3500 рублей;
  • Бородинская пещера — от 2000 рублей;
  • Енисейские ворота на катере — от 2300 рублей;
  • Салбыкский курган — от 1200 рублей;
  • участие в археологических раскопках — от 2300 рублей;
  • шоппинг гид по Абакану (сувенирные и кондитерские лавки, рынки с местными продуктами) — бесплатно.

Обед (ланч-бокс).

Ужин.

Свободный деньСвободный деньСвободный деньСвободный день
8 день
Трансфер в аэропорт

Завтрак. Проводы группы, трансфер в аэропорт.

Так же гости смогут продлить свое пребывание в Хакасии. В Хакасии много отелей, домов отдыха, баз на озерах, туристических комплексов, по запросу мы подберем для вас выгодные и удобные варианты.

По запросу — продление гостиницы.

По желанию — гостей дополнительный выезд на экскурсию* (доплата):

  • катер по Саянскому водохранилищу — от 3500 рублей;
  • горы Ергаки в «Каменный город» — от 2800 рублей;
  • тропа предков — от 1900 рублей;
  • сундуки + озеро Шира— от 2300 рублей;
  • Енисейские ворота на катере— от 2300 рублей.

Проживание

Тур предусматривает проживание в отеле "Гладенькая" (г. Саяногорск) 5 ночей, а также в отелях г. Абакан на выбор: Абакан 4*/Азия 4* (2 ночи).

Стоимость тура в зависимости от отеля и типа размещения:

Отель Размещение Стоимость
Абакан 4* Одноместное (стандарт SNGL) 60 000 рублей/чел.
Двухместное (Стандарт двухместный DBL/TWIN) 114 000 рублей за двоих
Азия 4* Одноместное (стандарт SNGL) 65 000 рублей/чел.
Двухместное (Стандарт двухместный DBL/TWIN) 119 000 рублей за двоих

Выберите дату при бронировании

Ответы на вопросы

Что входит
  • Экскурсионное обслуживаниетранспортпитание (полный пансион)проживаниетрансфер в аэропорт и обратновходные билеты в музеимедицинская страховка
Что не входит
  • Авиа- или ж/д билеты до г. Абакан и обратно
  • Питание, не указанное в программе тура
  • Дополнительные экскурсии по желанию
Место начала и завершения?
Россия, Республика Хакасия, Абакан
Входят ли билеты на самолет в стоимость тура?

Авиа- и ж/д билеты не входят в стоимость тура. Вы можете приобрести их самостоятельно или обратиться за помощью к нам.

Входит ли страховка в стоимость тура?

Страховка в программу тура включена.

Экскурсии

Возможно изменение порядка проведения экскурсий, а также замена их на равноценные, в связи с плохими погодными условиями или иными форс-мажорными обстоятельствами.

Включен ли трансфер в стоимость тура?

Трансфер из аэропорта и в аэропорт включен в стоимость тура.
При необходимости — увозим на ж/д вокзал.

Когда и сколько длится?
Когда: Выберите дату при бронировании
Экскурсия длится около 8 дней
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповой тур, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время.
Нужно оплачивать всё сразу?
В большинстве случаев вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии. Но если это касается билетов, то оплата нужна полностью.

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