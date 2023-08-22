Путешествие по Саянскому Кольцу. Этнотур
Групповой тур в Абакане

Путешествие по Саянскому Кольцу

5
3 отзыва
Сибирь для многих до сих пор остается землей загадочной и недоступной. По большей части – из-за недостатка информации.

Путешествие по Саянскому Кольцу приоткроет завесу этой тайны, а всё, что вы увидите, без сомнения, надолго останется в памяти.

Вы познакомитесь с бытом сибиряков прошлых столетий, с современным укладом их жизни, ощутите гостеприимство местных жителей, узнаете, насколько многонациональна и богата культурными традициями эта бескрайняя земля.

Без сомнений просторы Сибири не оставят вас равнодушными! Путешествие по Саянскому Кольцу – это уникальная возможность прикоснуться к природе и культуре трех совершенно разных регионов: Красноярского края, Тувы и Хакасии.
Путешествие по Саянскому Кольцу. Этнотур
Путешествие по Саянскому Кольцу. Этнотур
Путешествие по Саянскому Кольцу. Этнотур
Ближайшие даты:
8
мая
20
июн
3
окт

Что вас ожидает:

Самая мощная ГЭС России
Самая мощная ГЭС России
Осмотрим Саяно-Шушенскую ГЭС, посетим форелевое хозяйство, где у нас будет возможность купить свежую или копченую рыбу
Фантастическое горловое пение
Фантастическое горловое пение
Услышим удивительную способность тувинцев издавать одновременно два-три музыкальных звука разной высоты
День в тайге
День в тайге
Тайга дает другое ощущение времени и чувство единения с природой, которое еще не раз захочется пережить
Русская баня
Русская баня
Нас ждет парилка с вениками из хвойных веток и березы, ледяная купель в таежной реке и вкус травяного чая
Древние наскальные рисунки
Древние наскальные рисунки
Увидим рисунки, изображающие священные ритуалы, могильные курганы или каменные изваяния, которым до сих пор поклоняются местные жители

Программа тура по дням

1 день

Абакан - Минусинск - Шушенское

Прибытие в город Абакан, столицу Хакасии.

В 09:00 встреча в аэропорту Абакана, после этого возможна встреча на железнодорожном вокзале.

Обзорная экскурсия по Абакану.

В Хакасском национальном краеведческом музее вы увидите уникальную коллекцию каменных изваяний – отголосков древнейших культов и верований.

Считается, что многие из этих изваяний до сих пор не утратили свою силу.

После обеда группа отправляется в старинный сибирский город Минусинск, время в пути 30 минут.

Вы совершите пешую прогулку по центру города, увидите старинные купеческие особняки, зайдете на рынок, где можно купить знаменитые минусинские помидоры.

Благодаря климату в Минусинске настоящий фруктово-овощной рай.

Самый большой помидор весом почти 2 кг вырастил местный житель в 2010 году.

Посещение музея декабристов.

Наружный осмотр Саяно-Шушенской ГЭС, самой мощной в России.

Посещение форелевого хозяйства, где будет возможность купить свежую или копченую рыбу.

Прибытие в село Шушенское.

Эту ночь вам предстоит провести в архитектурно-этнографическом комплексе музея-заповедника «Шушенское», он сохранил обычаи и традиции сибирской деревни конца XIX века.

Гостевые дома воссозданы по образцам крестьянских усадеб, реально существовавших на юге Красноярского края и в Приангарье.

Реалии крестьянского быта удачно сочетаются здесь с современным комфортом проживания.

Ужин с традиционными блюдами русской кухни.

Вечером за дополнительную плату возможно посещение бани.

Размещение в гостевых домах музея-заповедника «Шушенское».

Обед в кафе, ужин в гостевых домах.

Километраж – 250 км в день.

Абакан - Минусинск - ШушенскоеАбакан - Минусинск - ШушенскоеАбакан - Минусинск - ШушенскоеАбакан - Минусинск - Шушенское
2 день

По пути в Туву

После завтрака вас ждет экскурсия по государственному этнографическому музею-заповеднику «Шушенское».

История музея неразрывно связана с именем В. И. Ленина, который жил в Шушенском в ссылке в 1897-1900 гг.

Вас ждет посещение настоящей сибирской деревни рубежа ХIX-XX веков.

Этот уголок старины расположен на берегу реки Шушь, недалеко от ее впадения в Енисей.

Многочисленные памятники сельского зодчества разместились на площади 7 га: крестьянские дома, торговая лавка, тюрьма, кабак, всего около 200 деревянных построек.

Это удивительное по атмосфере место, от которого захватывает дух даже у закоренелых скептиков.

Вы посетите трактир, побываете в настоящей купеческой лавке и познакомитесь с мастерством ремесленников.

Обед в музее.

После обеда вы отправитесь через горы Западного Саяна, наблюдая завораживающие пейзажи.

Вам предстоит встреча с хозяином этих мест – Спящим Саяном.

Его, если присмотреться, можно увидеть в очертаниях гор: он лежит на спине, сложив руки на груди.

Дорога до Тувы проходит вдоль известного природного парка «Ергаки».

Ближе к вечеру группа приезжает в Туву.

Это удивительно, но как только автобус пересекает границу республики, даже пейзаж резко меняется.

Кажется, что попадаешь на другую планету и в другое время.

На большей части территории Тувы почти нет признаков современной цивилизации, на сотни километров тянутся степи, прерываемые развалами гор с острыми гребнями.

Группа размещается в гостинице «Буян-Бадыргы» в Кызыле.

Размещение в гостинице «Буян-Бадыргы» 3*

Завтрак в гостевых домах, обед-пикник, ужин в кафе.

Километраж – 350 км в день.

По пути в ТувуПо пути в ТувуПо пути в ТувуПо пути в Туву
3 день

Кызыл

В этот день вас ждет экскурсия по Кызылу – столице Тувы.

Вы посетите географический центр Азии, который символично расположен недалеко от места слияния двух рек – Бий-Хем (Большой Енисей) и Каа-Хем (Малый Енисей).

Дальше начинается знаменитый, пересекающий всю Сибирь с юга на север - Великий Енисей.

Визит в буддийский монастырь.

Посещение Национального музея Тувы (экскурсия по экспозиции «золото скифов»).

Экскурсия посвящена знаменитому кургану Аржаан-2, раскопки которого были проведены в 2000-2003 гг. специалистами Эрмитажа в сотрудничестве с Немецким археологическим институтом.

Сокровища, найденные в кургане (всего более 20 кг золотых изделий), стали настоящей сенсацией в археологическом мире.

Посещение шаманского общества, где можно будет задать вопросы, узнать секреты шаманизма.

Обед в ресторане города.

Свободное время в городе, посещение сувенирных магазинов, минерального источника в окрестностях Кызыла.

В «Центре развития тувинской традиционной культуры и ремесел» гостей ждет знакомство с исполнителями традиционного тувинского горлового пения «хоомей».

Горловое пение – фантастическая способность тувинцев и некоторых других народностей Сибири издавать одновременно два-три музыкальных звука разной высоты и при этом тянуть их в течение 25-30 секунд, не переводя дыхание.

Если слушать, закрыв глаза, то не верится, что эти звуки издает человек, а не музыкальный инструмент.

Ужин с блюдами национальной кухни.

Размещение в гостинице «Буян-Бадыргы» 3*.

Завтрак в гостинице, обед и ужин в кафе.

Километраж – 3 км в день.

КызылКызылКызылКызыл
4 день

Дорогой кочевников

В этот день группа пересекает Туву с востока на запад, пройдя дорогой древних кочевников.

До обеда остановка у захватывающей дух горы Хайыракан, одного из самых почитаемых мест в Туве.

В 1992 году она была выбрана как энергетически сильное место и освящена Далай-Ламой XIV.

Как минимум раз в год местные шаманы приезжают сюда, чтобы зарядиться энергией, укрепить и очистить дух.

Обед-пикник.

Прогулки, отдых.

По дороге вы увидите центр буддийской культуры Тувы – восстановленный монастырь Устуу-Хурээ.

Храм стал венцом буддийского строительства в Туве.

Подобного ему не было не только в Туве, но и на территории всего бывшего Союза.

В 1930 г. после принятия специального постановления Устуу-Хурээ был закрыт, а в 1937 г. – разрушен.

В 1999 году правительство России, признавая историческую и архитектурную ценность уникального храма Устуу-Хурээ, приняло решение об его восстановлении.

В июле 2012 г. во время празднования одноименного музыкального фестиваля монастырь Устуу-Хурээ был официально открыт.

На Саянском перевале, на высоте 2214 метров над уровнем моря, начинается Хакасия.

Следующие два дня вы проведете на турбазе «Снежный барс» в окружении гор и сказочной кедровой тайги.

После ужина вы познакомитесь с инструкторами «Снежного барса» – удивительными людьми, влюбленными в природу, тайгу, знающими все окрестные тропинки, разбирающимися в целебных свойствах трав.

Остаток вечера вас ждут песни под гитару и душевные разговоры до поздней ночи.

Размещение в деревянных домиках из кедра с печным отоплением.

Размещение на турбазе «Снежный барс».

Завтрак в гостинице, обед ланч-боксы, ужин на турбазе.

Километраж – 440 км в день.

5 день

День в тайге

День в тайге удивит тишиной, о которой вы давно забыли в городе.

После завтрака пешая прогулка на подвесной мостик Любви (2 км в одну сторону, 2,5 часа).

Подвесной мост проходит через высокогорную реку Большой Он.

Река стремительно, преодолевая пороги и перекаты, течет среди вековой кедровой тайги.

Осенью можно будет заняться собирательством грибов, ягод, кедровых шишек и лечебных трав.

Тайга настолько щедра, что грибы и ягоды искать не придется, всё растет буквально под ногами.

Сибирский кедр – уникальное дерево.

Те кедры, в окружении которых вы окажетесь, пережили не одно столетие, прокормили десятки, если не сотни поколений таежных обитателей.

Тайга дает другое ощущение времени и чувство единения с природой, которое еще не раз захочется пережить.

Чистый таежный воздух оздоравливает, но истинная панацея от всех хворей – русская баня.

Вечером вас ждет парилка с вениками из хвойных веток и березы, ледяная купель в таежной реке и вкус травяного чая.

Размещение на турбазе «Снежный Барс».

Завтрак, обед и ужин на турбазе.

Километраж – 4 км пешком.

День в тайгеДень в тайгеДень в тайгеДень в тайге
6 день

Музей-заповедник «Казановка»

После завтрака вы прощаетесь со «Снежным барсом» и отправляетесь в самое сердце Хакасии – деревню Казановку.

Древняя земля Хакасии по степени концентрации памятников археологии опережает всю Сибирь, если не всю Россию.

Здесь прямо у дороги можно увидеть наскальные рисунки, изображающие священные ритуалы, могильные курганы или каменные изваяния, которым до сих пор поклоняются местные жители.

По дороге вас ждет посещение стелы Хуртуях тас – «каменная мать», как любят называть ее местные жители.

К обеду прибытие в долину Кюг, в переводе с хакасского – наслаждение.

В тишине хакасской долины можно поистине отдохнуть душой, а благоухание прекрасных ирисов придаст вам новых сил.

Обед с блюдами хакасской национальной кухни.

Экскурсия по Хакасскому государственному археологическому музею-заповеднику «Казановка».

Заповедник возник 15 лет назад по инициативе историка, археолога и просто неравнодушного, искренне любящего Хакасию человека Леонида Еремина.

«Казановка» – образец того, как нужно относиться к историческому и культурному наследию, это бренд, востребованный учеными и туристами со всего мира.

Вам покажут наскальные рисунки, которым 3-5 тысяч лет, научат копировать их на бумагу, и эти редчайшие сувениры вы сможете забрать домой.

Кроме того, вы узнаете назначение таинственных вертикальных камней, торчащих из земли по всей территории Хакасии.

Отправление в Абакан, столицу Хакасии.

После ужина заселение в гостиницу «Чалпан».

Размещение в гостинице «Чалпан» 3*.

Завтрак на турбазе, обед в заповеднике, ужин в кафе.

Километраж – 370 км в день.

Музей-заповедник «Казановка»Музей-заповедник «Казановка»Музей-заповедник «Казановка»Музей-заповедник «Казановка»
7 день

Окончание тура

Завтрак.

Окончание тура, вылет утренним рейсом из Абакана в Москву.

Трансфер в аэропорт за дополнительную плату.

Проживание

Тур предусматривает 2-хместное размещение:

  • в гостинице в гостевых домах музея «Шушенское» (1 ночь);
  • в гостинице «Буян-Бадыргы» 3* (2 ночи);
  • на турбазе «Снежный барс» (2 ночи);
  • в гостинице «Чалпан» 3* (1 ночь).

Дополнительно оплачивается одноместное размещение – 15 000 руб. /чел.

Варианты проживания

Гостевые дома этнографического музея «Шушенское»

1 ночь

Это возможность переночевать в типично сибирских деревянных домах, воссозданных по образцу XIX века, но в то же время предоставляющих гостям полный комфорт, привычный современному городскому жителю. Администрация музея открыла продажу мест в своих гостевых домах летом 2013 г., но уже за это короткое время наши клиенты успели полюбить колоритные комфортные домики, располагающиеся совсем рядом с музеем, а также настоящую сибирскую кухню, которой потчуют гостей. Музейный комплекс располагает 5 большими деревянными домами, каждый из которых уникален по-своему, каждый имеет свою легенду и внутреннее убранство.

В каждом доме от 2 до 4 комнат, приспособленных для двухместного проживания (по 2 односпальные кровати). Каждая из комнат имеет собственную ванную комнату с полным санузлом (душевая кабина, современная сантехника, предметы индивидуальной гигиены, халаты, полотенца, тапочки). Также в каждой комнате установлен кондиционер, в каждом доме есть холодильник, розетки. Дополнительные услуги: WiFi (бесплатно), сибирская баня, фотографирование в национальных костюмах, тематические экскурсии.

Гостевые дома этнографического музея «Шушенское»Гостевые дома этнографического музея «Шушенское»Гостевые дома этнографического музея «Шушенское»

Гостиница «Буян-Бадыргы» 3

2 ночи

Относительно новая гостиница в Кызыле, запущена в эксплуатацию в июле 2006 года, гостиница может принять 63 человек. Все номера гостиницы оборудованы телевизорами и холодильниками. Вместимость: 37 номеров Расположение: гостиница расположена на окраине города К услугам отдыхающих: кафе, конференц-зал на 116 человек.

Туристическая база «Снежный барс»

2 ночи

База расположена в окружении живописных гор Западного Саяна, в самом сердце дружелюбной сибирской тайги на берегу чистейшей горной реки Стоктыш на высоте 1250 метров над уровнем моря. Изюминка базы – русская баня с парной на берегу горной реки и настоящая тайга, окружающая базу со всех сторон.

Размещение туристов осуществляется в деревянных домиках на 1-2 человека, кровати односпальные, двуспальные и двухъярусные в зависимости от номера домика. В каждом доме есть жаркая кирпичная печка, комната гигиены с биотуалетом и умывальником. Обратите внимание, база находится глубоко в тайге, электроснабжение от генератора, поэтому в некоторых домиках нет розеток личного пользования (во избежание перегруза сети и пожаров).

На территории базы главный корпус, холл с мягкой мебелью, камином, баром, бильярдом, кафе на 30 человек, спортивная площадка с волейбольной сеткой. Есть летний душ, а также русская банька.

Гостиница «Чалпан»

1 ночь

Небольшой уютный, современный отель, выстроенный в типично хакасском стиле. Удобное расположение в центре города и внимание к каждому постояльцу. В каждом номере пол с подогревом, холодильник, кабельное телевидение, телефон, мини-бар, посуда, чайник, халат,тапки, полотенце, шампунь. мыло, фен, зубной набор. Wi-Fi на всей территории отеля. Размещение в номерах с двумя раздельными кроватями или одной двуспальной. Одноместное размещение в номерах с двуспальной кроватью.

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Ответы на вопросы

Что входит
  • Транспортные услуги (микроавтобус, автобус)
  • 2-х местное размещение в гостинице в гостевых домах музея "Шушенское" (1 ночь), в гостинице "Буян-Бадыргы" 3* (2 ночи), на турбазе "Снежный барс" (2 ночи), в гостинице "Чалпан" 3* (1 ночь)
  • Полный пансион (включая минеральную воду, кофе, чай, местные напитки)
  • Услуги гида
  • Экскурсии
  • Входные билеты в музеи
  • Страховка от несчастного случая
Что не входит
  • Авиа - или ж/ билеты до Абакана и обратно
  • Поднос багажа
  • Трансфер в аэропорт
  • Дополнительные услуги на местах размещения
  • Спиртные напитки
  • Страховка от клещевого энцефалита (рекомендуется для тура в мае)
Место начала и завершения?
г. Абакан
Список личных вещей, которые нужно взять с собой

Одежда для путешествия должна быть, в первую очередь, удобной.

Пожалуйста, возьмите с собой то, что вы обычно надеваете для пеших прогулок и отдыха.

  • cветлых тонов рубашка с длинными рукавами и легкие брюки, которые смогут защитить ваши ноги от колючей травы в степях Тувы;
  • шорты, футболки светлых тонов;
  • теплый свитер или флисовая куртка, термобелье, перчатки, шапка в мае и в сентябре;
  • носки х/б 2-3 пары; шерстяные носки в мае, конце августа и в сентябре;
  • непродуваемая и непромокаемая куртка/дождевик;
  • 2 пары обуви: пара легкой спортивной обуви (лучше закрытого типа) и пара непромокаемой обуви. Если вы едете в путешествие в мае, во второй половине августа и сентябре, советуем взять резиновые сапоги или хорошие треккинговые ботинки с высоким голенищем, они понадобятся вам для походов по тайге на турбазе "Снежный Барс";
  • шляпа или кепка для защиты головы от солнца;
  • солнцезащитные очки;
  • солнцезащитный крем (в Туве и Хакасии высокая солнечная активность);
  • купальник (он может понадобиться вам в бане);
  • фонарик, он понадобится вам в вечернее время на турбазах и в юрточных комплексах;
  • предметы личной гигиены;
  • договор, подтверждающий приобретение тура;
  • полис ОМС;
  • страховка от клещевого энцефалита в случае ее наличия;
  • индивидуальные лекарства, при наличии хронических заболеваний;
  • наличные деньги (на сувениры, приемы у шамана, камлание, сладости, спиртные напитки, прочие личные расходы).

Дорожная сумка, рюкзак или чемодан: что выбрать для путешествия, решать вам, подходят все варианты. Вам не придется переносить свой багаж на большие расстояния.

Входят ли билеты на самолет в стоимость тура?

Авиа- и ж/д билеты не входят в стоимость тура. Вы можете приобрести их самостоятельно или обратиться за помощью к нам.

Какие скидки есть в туре?

Детям от 12 до 16 лет предоставляется скидка 5%.

Какие особенности размещения в туре?

РАЗМЕЩЕНИЕ В ТУРЕ

Сравнительная таблицаКроватиУдобства личного пользованияУдобства общего пользованияОтоплениеРозеткиWiFi, сотовая связь
Гостевые дома «Шушенское»

Деревянные дома с отдельными комнатами,

2 Раздельные

Душевая кабина, туалет, халат, тапочки, косметический набор, полотенца + Электрические обогреватели++

Гостиница

«Буян-Бадыргы»

Отдельные номера 2 Раздельные или двуспальная кроватьВанна, туалет, косметический набор,полотенца + Централизованное++
Турбаза «Снежный Барс»Отдельные деревянные дома на 1-2 человека,
2 раздельные, 1 двуспальная или 1 двухъярусная кровать		Биотуалет и умывальник, полотенцаЛетний душ на территории, баня (1 раз бесплатно)+ Печное--
Гостиница «Чалпан»

Отдельные номера

2 Раздельные или 1 двуспальная кровать

Ванна, туалет, косметический набор, полотенца + Централизованное++
Как организовано питание?

На протяжении всего тура вы будете обеспечены трехразовым горячим питанием. В гостиницах и на пикниках будет предложено горячее питание, кофе, чай. Алкогольные напитки не входят в стоимость. Мы также учитываем по возможности пожелания людей, соблюдающих диету, вегетарианцев. Для этого вам необходимо заполнить анкету, указав ваши пожелания, и заблаговременно отправить ее нам. В случае если вы не указали особые пожелания к питанию, вам будет предоставлено стандартное европейское питание с элементами блюд национальной кухни. Изменение меню во время тура возможно только за дополнительную плату.

Национальные блюда русской, тувинской и хакасской кухни являются неотъемлемой частью нашей программы. Традиционными блюдами русской кухни считаются блины, жареные и печеные пироги, пельмени, соленые огурцы, винегрет, щи, морсы и многое другое. Основной пищей хакасам служат зимой мясные, летом – молочные блюда. Также в большом почете у хакасов хлеб. Распространены супы (угре) и бульоны (мун) с отварным мясом. Наиболее популярными являются крупяной суп (чарба угре) и ячменный (коче угре). Основу питания тувинцев составляют мясные и молочные продукты. По существу, они едят только мясо, все остальное является добавлением к нему. Особой популярностью пользуются блюда, представляющие собой сочетание мяса и муки. Это суп с мясом и лапшой (узкен быдаа), пельмени паровые (боозы) и обычные (манчы), беляши (хуужууры), фарш с тестом (тырткан) и т. д. Кроме этого, на столе у тувинцев можно увидеть молочную водку — арага, которую гонят из кислого молока, боорзаки — кусочки теста, зажаренные в кипящем масле, и лепешки, представляющие собой самостоятельное кушанье, соктаан далган (толченый ячмень). А также кровяную колбасу, зеленый чай с молоком, в него добавляют либо соль, либо масло, иногда то и другое вместе. Роль молочных продуктов, также, как мясных, очень велика в рационе тувинцев. Они выработали различные способы приготовления продуктов из молока: сыра (быштак), масла (саржаг), сливок (ореме), кумыса (хымыс), кефира (тарак), простокваши (хойтпак), сушеного творога твердой (курут) и рассыпчатой (ааржы) консистенции и др.

Какая будет сотовая связь?

На большей части маршрута есть сотовая связь операторов МТС, Билайн, Мегафон, Теле2, которая работает без перебоев. Сотовой связи нет на базе «Снежный барс», части Тувы и Хакасии (связь полностью отсутствует с обеда 4 дня и восстанавливается к обеду 6 дня)

Есть ли комары и клещи?

Осенью и весной комаров не много, всплески их активности в основном приурочены к длительным дождям в теплое время года, при температуре выше +15С.

Май – период активности клещей. Будьте внимательны при прогулках по траве.

Мы рекомендуем всем регулярно осматривать одежду, открытые участки тела, голову. Чаще всего клещи цепляются к ногам человека, а потом ползут вверх, присасываясь к верхней части тела, выше пояса.

В «Снежном барсе», благодаря высокогорью, клещей нет.

Вы можете оформить страховку от клещевого энцефалита, которая дает право на бесплатное извлечение присосавшегося клеща, постановку укола иммуноглобулина и исследование крови за зараженность энцефалитом.

Как организована встреча/проводы?

Групповой трансфер из аэропорта включен только на встречу и осуществляется в день начала тура. Наш гид будет встречать туристов в 09:00 в аэропорту Абакана с табличкой, на которой традиционно указываются ФИО туриста либо название компании. Телефоны гида будут переданы вам за 7 дней до тура. После этого автобус заезжает на железнодорожный вокзал Абакана за туристами, прибывшими на поезде. Если вы приехали в Абакан накануне, то местом сбора группы будет железнодорожный вокзал. Для вылетающих из Абакана утренними рейсами в 7 день тура предоставляется гостиница на 1 ночь, но трансфер в аэропорт не предусмотрен. Вы можете взять такси, стоимость не будет превышать 400 руб - от гостиницы до аэропорта. Абакан - компактный город, железнодорожный вокзал находится в центре города. Аэропорт - на окраине, в черте города.

Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 7 дней
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповой тур, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 18 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
В большинстве случаев вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии. Но если это касается билетов, то оплата нужна полностью.

Отзывы и рейтинг

5
Основано на 3 отзывах
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
5
3
4
3
2
1
С
22 авг 2023
Организован тур на высшем уровне! Все прошло четко, без накладок. У нас была проблема с рейсом, мы прилетели не утром, а вечером, так нас встретили, довезли до гостиницы. Спасибо организаторам! По питанию были учтены все наши пожелания. Особо хочется выразить благодарность гиду Инне и водителю Игорю!
Ю
21 авг 2023
Всё прекрасно. Отличная программа - насыщенная и разнообразная. К экскурсоводам и проводникам также никаких вопросов нет, всё на уровне. Какие-то мелкие шероховатости были, но совершенно незначительные.
П
15 авг 2023
Прекрасный индивидуальный тур по Красноярску и окрестностям. Водитель Олег - самый лучший гид, показал много интересных мест по пути к местам программы. Программа была насыщенная, природа шикарная! Красноярск попал в самое сердечко! Спасибо большое за организацию тура, все устроило на 100%.
Прекрасный индивидуальный тур по Красноярску и окрестностям. Водитель Олег - самый лучший гид, показал много интересныхПрекрасный индивидуальный тур по Красноярску и окрестностям. Водитель Олег - самый лучший гид, показал много интересныхПрекрасный индивидуальный тур по Красноярску и окрестностям. Водитель Олег - самый лучший гид, показал много интересныхПрекрасный индивидуальный тур по Красноярску и окрестностям. Водитель Олег - самый лучший гид, показал много интересныхПрекрасный индивидуальный тур по Красноярску и окрестностям. Водитель Олег - самый лучший гид, показал много интересныхПрекрасный индивидуальный тур по Красноярску и окрестностям. Водитель Олег - самый лучший гид, показал много интересных

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