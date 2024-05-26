1 чел.
По популярности
Индивидуальная
11 часов
Золотое кольцо Хакасии: от Шушенского до Хуртуях-Тас за 1 день
Вас ждет путешествие по самым живописным и загадочным местам Хакасии, где каждый уголок хранит свою уникальную историю
«А наша дорога к смотровой площадке пройдет по единственному горному серпантину вдоль Енисея, среди белоснежных мраморных гор»
11 июня в 08:00
15 июня в 08:00
18 600₽ за всё до 3 чел.
Индивидуальная
7 часов
Путешествие в Долину царей и Бородинскую пещеру: история и приключения
Приглашаем вас на незабываемое путешествие по древним местам Хакасии, где каждый камень хранит истории прошлого
«Это один из уникальных памятников природы Хакасии»
Завтра в 10:30
11 июня в 08:00
15 900₽ за всё до 3 чел.
Индивидуальная
6 часов
В гости к Саянам
Погулять по горам, полюбоваться фантастическими видами и увидеть Саяно-Шушенскую ГЭС
Начало: По согласованию
«Хакасия — небольшая колоритная республика с богатой историей и фантастической природой, которую мы и отправимся исследовать»
18 июня в 08:00
1 авг в 08:00
17 400₽ за всё до 3 чел.
Индивидуальная
6 часов
Увлекательная экскурсия: Хуртуях-Тас и музей-заповедник Казановка
Погрузитесь в мир древних легенд и археологических открытий Хакасии, посетив знаменитую стелу и музей
Начало: Заберем в пределах города Абакана
«В Казановке расположены поселения, горные святилища, наскальные рисунки, оросительные системы, медные и железные рудники, а также курганы, поминальники, могильные поля древних людей»
Расписание: Ежедневно в 09.00
11 июня в 09:00
12 июня в 09:00
от 15 500₽ за всё до 3 чел.
Индивидуальная
5 часов
Путешествие по волшебной Хакасии
Невероятные курганы, археологические ценности и отмена законов физики
«Вы выясните, почему автомобиль едет в гору против всех законов физики и аэродинамики и как гора Амога раскрывает потенциал»
Завтра в 09:00
10 июня в 09:00
13 500₽ за всё до 5 чел.
Последние отзывы на экскурсии
- ИИрина26 мая 2024Очень понравилась экскурсия, Надежда отличный экскурсовод, было очень интересно, очень красивые места, очень рекомендуем всем воспользоваться услугами Надежды.
- ООльга30 апреля 2024Экскурсия очень понравилась. Узнали много интересного, получили кучу положительных эмоций. Долина царей и пещера впечатлили своей мощью и энергией. Надежда профессионал своего дела, рассказала, показала, провела с нами ритуалы, напоила вкусным чаем с вкусняшками.
- ННаталия23 апреля 2024Очень давно хотела посмотреть знаменитую Саяно-Шушенскую ГЭС и наконец, получилось прилететь в Абакан. Так как была ограничена во времени и
- ЕЕлена21 апреля 2024Брала экскурсию «Золотое кольцо Хакасии». Программа очень понравилась! Огромная благодарность Надежде. Надежда подбирает индивидуальный подход к каждому, учитывая все пожелания!
- ААндрей12 ноября 2023По Хакасии путешествуем не первый раз. В этот раз находясь в Абакане были ограничены по времени и решили обратиться к
- ВВиктория5 ноября 2023Очень понравилась экскурсия! Даже в снежной пелине это увлекательное путешествие. Организатор Надежда потрясла меня своим повествованием, знаниями, любая тема раскрывалась для меня по новому) Благодарю!
- ДДарья9 августа 2023Прекрасная организация. У нас был ранний приезд, нас встретили прямо от жд вокзала, не надо было ждать заселения в гостиницу,
- ЕЕвгения20 июля 2023Оглахты - слияние природы и историиНам очень понравилась эта экскурсия! И само место, и организация экскурсии были на высоте. Рекомендую всем!
- РРезеда23 апреля 2023У меня был всего один свободный день, впервые так далеко заехала на восток (из СПб). Это огромное везение, что нашла
- ИИнесса4 октября 2022Сакральная Хакасия. Тур комфортОрганизованно всё чётко,качественно,без збоев,продуманно и оооочень комфортно.
Ответы на вопросы от путешественников по Абакану в категории «Природа и пейзажи»
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