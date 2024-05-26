Познавательные экскурсии на природе в Абакане

Найдено 5 экскурсий в категории «Природа и пейзажи» в Абакане, цены от 13 500 ₽. Расписание для бронирования на июнь, июль и август в 2024 году
1 чел.
По популярности
Золотое кольцо Хакасии
🚗 На машине
Индивидуальная
11 часов
46 отзывов
Золотое кольцо Хакасии: от Шушенского до Хуртуях-Тас за 1 день
Вас ждет путешествие по самым живописным и загадочным местам Хакасии, где каждый уголок хранит свою уникальную историю
«А наша дорога к смотровой площадке пройдет по единственному горному серпантину вдоль Енисея, среди белоснежных мраморных гор»
11 июня в 08:00
15 июня в 08:00
18 600 за всё до 3 чел.
Путешествие в Долину царей и Бородинскую пещеру
🚗 На машине
Индивидуальная
7 часов
2 отзыва
Путешествие в Долину царей и Бородинскую пещеру: история и приключения
Приглашаем вас на незабываемое путешествие по древним местам Хакасии, где каждый камень хранит истории прошлого
«Это один из уникальных памятников природы Хакасии»
Завтра в 10:30
11 июня в 08:00
15 900 за всё до 3 чел.
В гости к Саянам
🚗 На машине
Индивидуальная
6 часов
5 отзывов
В гости к Саянам
Погулять по горам, полюбоваться фантастическими видами и увидеть Саяно-Шушенскую ГЭС
Начало: По согласованию
«Хакасия — небольшая колоритная республика с богатой историей и фантастической природой, которую мы и отправимся исследовать»
18 июня в 08:00
1 авг в 08:00
17 400 за всё до 3 чел.
Мать матерей Хуртуях-Тас и музей-заповедник Казановка
Индивидуальная
6 часов
1 отзыв
Увлекательная экскурсия: Хуртуях-Тас и музей-заповедник Казановка
Погрузитесь в мир древних легенд и археологических открытий Хакасии, посетив знаменитую стелу и музей
Начало: Заберем в пределах города Абакана
«В Казановке расположены поселения, горные святилища, наскальные рисунки, оросительные системы, медные и железные рудники, а также курганы, поминальники, могильные поля древних людей»
Расписание: Ежедневно в 09.00
11 июня в 09:00
12 июня в 09:00
от 15 500 за всё до 3 чел.
Путешествие по волшебной Хакасии
🚗 На машине
Индивидуальная
5 часов
Путешествие по волшебной Хакасии
Невероятные курганы, археологические ценности и отмена законов физики
«Вы выясните, почему автомобиль едет в гору против всех законов физики и аэродинамики и как гора Амога раскрывает потенциал»
Завтра в 09:00
10 июня в 09:00
13 500 за всё до 5 чел.

Последние отзывы на экскурсии

  • И
    Ирина
    26 мая 2024
    Золотое кольцо Хакасии
    Очень понравилась экскурсия, Надежда отличный экскурсовод, было очень интересно, очень красивые места, очень рекомендуем всем воспользоваться услугами Надежды.
  • О
    Ольга
    30 апреля 2024
    Путешествие в Долину царей и Бородинскую пещеру
    Экскурсия очень понравилась. Узнали много интересного, получили кучу положительных эмоций. Долина царей и пещера впечатлили своей мощью и энергией. Надежда профессионал своего дела, рассказала, показала, провела с нами ритуалы, напоила вкусным чаем с вкусняшками.
  • Н
    Наталия
    23 апреля 2024
    Золотое кольцо Хакасии
    Очень давно хотела посмотреть знаменитую Саяно-Шушенскую ГЭС и наконец, получилось прилететь в Абакан. Так как была ограничена во времени и
    читать дальше

    хотелось посмотреть побольше интересных мест за короткое время, забронировала экскурсию ‘Золотое кольцо Хакасии’. Моим гидом была Надежда, она как местный житель, рассказала и показала много всего интересного! Очень чувствуется любовь к месту, в котором живет Надежда, потому что ей удалось влюбить меня в Хакасию) Надежда показала основные достопримечательности Абакана, потом мы посетили Шушенское, продегустировали местные сыры, поднялись на мраморный карьер с панорамным видом на красивые горы Саяны, ГЭС, Хуртуях-Тас, заезжали на форелевую ферму. Дорога не сложная, так как делали остановки и разбавляли чаепитием со сладостями. Маршрут может быть подстроен под ваши предпочтения и интересы. Если хотите провести познавательный и интересный день в Хакасии, обращайтесь к Надежде, масса впечатлений гарантирована!

  • Е
    Елена
    21 апреля 2024
    Золотое кольцо Хакасии
    Брала экскурсию «Золотое кольцо Хакасии». Программа очень понравилась! Огромная благодарность Надежде. Надежда подбирает индивидуальный подход к каждому, учитывая все пожелания!
    читать дальше

    Интереснейшие рассказы про Хакасию и ее жителей. Отдельное спасибо мужу Надежды - Максиму за прекрасное сопровождение на авто и, дополнительным бонусом - отличные фотографии! Если хотите получить прекрасные кадры, обращайтесь к Максиму! Экскурсия длилась целый день, была очень насыщенной, т. ч. без впечатлений не останетесь!

    Брала экскурсию «Золотое кольцо Хакасии». Программа очень понравилась! Огромная благодарность Надежде. Надежда подбирает индивидуальный подход кБрала экскурсию «Золотое кольцо Хакасии». Программа очень понравилась! Огромная благодарность Надежде. Надежда подбирает индивидуальный подход кБрала экскурсию «Золотое кольцо Хакасии». Программа очень понравилась! Огромная благодарность Надежде. Надежда подбирает индивидуальный подход к
  • А
    Андрей
    12 ноября 2023
    В гости к Саянам
    По Хакасии путешествуем не первый раз. В этот раз находясь в Абакане были ограничены по времени и решили обратиться к
    читать дальше

    Вам. Наш гид Антон показал нам смотровую площадку на ГРЭС сверху, потом спустились вниз, заехали на мраморный карьер, попробовали рыбку на форелевой ферме. Всю дорогу Антон рассказывал про красоты и достопримечательности Хакасии, поил нас вкуснейшим травяным чаем с бутербродами. Экскурсия понравилась, спасибо Антону

  • В
    Виктория
    5 ноября 2023
    Путешествие в Долину царей и Бородинскую пещеру
    Очень понравилась экскурсия! Даже в снежной пелине это увлекательное путешествие. Организатор Надежда потрясла меня своим повествованием, знаниями, любая тема раскрывалась для меня по новому) Благодарю!
  • Д
    Дарья
    9 августа 2023
    Мать матерей Хуртуях-Тас и музей-заповедник Казановка
    Прекрасная организация. У нас был ранний приезд, нас встретили прямо от жд вокзала, не надо было ждать заселения в гостиницу,
    читать дальше

    сразу поехали на экскурсии. Чудесная гид Антонина Семёновна по-настоящему погрузила нас в тему самобытности, древности, уникальности истории Хакасии. Восхитила древняя история, невероятные ландшафты, фантастический мир Хакасии. Спасибо Сергею за организацию, а Антонине Семёновне за ту влюблённость в Хакасию, которой она смогла поделиться с нами.

  • Е
    Евгения
    20 июля 2023
    Оглахты - слияние природы и истории
    Нам очень понравилась эта экскурсия! И само место, и организация экскурсии были на высоте. Рекомендую всем!
  • Р
    Резеда
    23 апреля 2023
    В гости к Саянам
    У меня был всего один свободный день, впервые так далеко заехала на восток (из СПб). Это огромное везение, что нашла
    читать дальше

    данное предложение!!! Антон - пунктуальный, внимательный, с колоссальным туристическим опытом и багажом знаний молодой человек! Спасибо большое🙏🤗 Один из дней, который стоит целого года 👍🔥

  • И
    Инесса
    4 октября 2022
    Сакральная Хакасия. Тур комфорт
    Организованно всё чётко,качественно,без збоев,продуманно и оооочень комфортно.

Ответы на вопросы от путешественников по Абакану в категории «Природа и пейзажи»

Самые популярные экскурсии этой рубрики в Абакане
В июне 2024 мы рекомендуем 👍 заказать 5 самых интересных экскурсий 😍 из 5
  1. Золотое кольцо Хакасии
  2. Путешествие в Долину царей и Бородинскую пещеру
  3. В гости к Саянам
  4. Мать матерей Хуртуях-Тас и музей-заповедник Казановка
  5. Путешествие по волшебной Хакасии
Какие места ещё посмотреть в Абакане
3 самых популярных достопримечательности которые можно посетить в июне:
  1. ГЭС
  2. Саяно-Шушенская ГЭС
  3. Самое главное
Сколько стоит экскурсия по Абакану в июне 2024
Сейчас в Абакане в категории "Природа и пейзажи" можно забронировать 5 экскурсий и билетов от 13 500 до 18 600. Туристы уже оставили гидам 54 отзыва, а общая оценка за организацию составляет 4.98 из 5
Купите самую интересную из 5 экскурсий в Абакане на 2024 год по теме «Природа и пейзажи», 54 ⭐ отзыва, цены от 13500₽. Сегодня можно забронировать на 📅 июнь, июль и август
ХорошоТам