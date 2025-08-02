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Экскурсии в Абакане

Найдено 17 экскурсий в Абакане, цены от 800 ₽. Расписание для бронирования на август, сентябрь и октябрь 2026 г.
Золотое кольцо Хакасии
На машине
11 часов
78 отзывов
Индивидуальная
до 3 чел.
Золотое кольцо Хакасии
Вас ждет путешествие по самым живописным и загадочным местам Хакасии, где каждый уголок хранит свою уникальную историю
17 авг в 08:00
18 авг в 08:00
от 34 000 ₽ за всё до 3 чел.
Укротившая Енисей: экскурсия на Саяно-Шушенскую ГЭС
На машине
4.5 часа
54 отзыва
Индивидуальная
до 3 чел.
Укротившая Енисей: экскурсия на Саяно-Шушенскую ГЭС
Познайте величие Саяно-Шушенской ГЭС, исследуя историю и культуру Хакасии в увлекательном путешествии
Начало: Железнодорожный вокзал
Завтра в 08:00
10 авг в 08:00
от 19 000 ₽ за всё до 3 чел.
Путешествие по волшебной Хакасии
На машине
5 часов
14 отзывов
Индивидуальная
до 4 чел.
Путешествие по волшебной Хакасии
Приглашаем в захватывающее путешествие по Хакасии. Посетите Салбыкский курган и долину Царей, узнайте историю древней земли и примите участие в обрядах
11 авг в 09:00
12 авг в 09:00
от 18 500 ₽ за всё до 4 чел.
Путешествие в Долину царей и Бородинскую пещеру
На машине
7 часов
23 отзыва
Индивидуальная
до 3 чел.
Путешествие в Долину царей и Бородинскую пещеру
Приглашаем вас на незабываемое путешествие по древним местам Хакасии, где каждый камень хранит истории прошлого
17 авг в 08:00
18 авг в 08:00
от 20 000 ₽ за всё до 3 чел.
Путешествие в загадочные Оглахты
На машине
4 часа
16 отзывов
Индивидуальная
до 3 чел.
Путешествие в загадочные Оглахты
Погрузитесь в атмосферу древней Хакасии, прогуливаясь по тропам Оглахтов. Откройте для себя уникальные петроглифы и руины средневековой крепости
11 авг в 08:00
12 авг в 08:00
от 19 600 ₽ за всё до 3 чел.
Про Абакан с любовью
На машине
3 часа
17 отзывов
Индивидуальная
до 6 чел.
Про Абакан с любовью
Абакан - молодой город с богатой историей и уникальным колоритом. Узнайте городские тайны, прогуляйтесь через столетия и попробуйте Абакан на вкус
11 авг в 08:00
17 авг в 08:00
от 8500 ₽ за всё до 6 чел.
Прогулка по Абакану + этнический спа-ритуал "Ағазы Чазыда" ("Степная яблоня")
3 часа
4 отзыва
Индивидуальная
Прогулка по Абакану + этнический спа-ритуал "Ағазы Чазыда" ("Степная яблоня")
Познакомьтесь с культурой Хакасии на прогулке по Абакану и станьте частью этнического спа-ритуала «Ағазы Чазыда». Уникальный опыт, который запомнится надолго
Начало: В удобном для вас месте
Завтра в 10:30
10 авг в 08:00
от 16 000 ₽ за человека
На связи «Орбита»
Пешая
2.5 часа
1 отзыв
Групповая
до 20 чел.
На связи «Орбита»
Загадочная тарелка на окраине Абакана окружена слухами. Что же это такое?
Начало: На территории наземной станции «Орбита»
Расписание: в понедельник, среду и субботу в 14:00
10 авг в 14:00
12 авг в 14:00
800 ₽ за человека
Экскурсия на Саяно-Шушенскую ГЭС
На машине
6 часов
20 отзывов
Индивидуальная
Экскурсия на Саяно-Шушенскую ГЭС
Начало: По согласованию с туристом
Завтра в 11:00
10 авг в 07:00
17 000 ₽ за человека
Мать матерей Хуртуях-Тас и музей-заповедник Казановка
На машине
6 часов
3 отзыва
Индивидуальная
до 19 чел.
Мать матерей Хуртуях-Тас и музей-заповедник Казановка
Начало: Заберем в пределах города Абакана
Расписание: Индивидуальная - Ежедневно в 09.00. Групповая по пятницам в 8.00
11 авг в 08:00
13 авг в 08:00
17 000 ₽ за всё до 19 чел.
Древняя обсерватория «Сундуки»
9 часов
4 отзыва
Индивидуальная
до 5 чел.
Древняя обсерватория «Сундуки»
Начало: Заберем в пределах города Абакана
Расписание: Индивидуальные ежедневно в 08:00. Групповые по пятницам и воскресеньям в 8.00
10 авг в 07:30
11 авг в 07:30
6200 ₽ за всё до 5 чел.
Оглахты - слияние природы и истории
5 часов
4 отзыва
Групповая
до 25 чел.
Оглахты - слияние природы и истории
Начало: По договоренности
Расписание: Групповые суббота в 9.30, индивидуальная в любой день
21 авг в 09:00
22 авг в 09:00
4500 ₽ за человека
Экскурсия на Висячий Камень, Ергаки
На машине
14 часов
4 отзыва
Индивидуальная
до 19 чел.
Экскурсия на Висячий Камень, Ергаки
Начало: По согласованию с туристом
Расписание: Индивидуальная ежедневно в 8.00, Групповая по субботам в 8.00
11 авг в 08:00
12 авг в 08:00
25 000 ₽ за всё до 19 чел.
Загадка Висячего камня: путешествие в сердце хребта Ергаки
На автобусе
13 часов
Групповая
до 19 чел.
Загадка Висячего камня: путешествие в сердце хребта Ергаки
Прогулка по экотропе, живописные панорамы и отдых от городской суеты - из Абакана
Начало: У Паровоза
Расписание: в субботу в 08:00
22 авг в 08:00
5 сен в 08:00
5300 ₽ за человека
Экскурсия на скалы «Каменный город» Ергаки
На машине
14 часов
Индивидуальная
до 16 чел.
Экскурсия на скалы «Каменный город» Ергаки
Начало: По согласованию с туристом
Расписание: Индивидуальные экскурсии ежедневно с 08:00. Групповые экскурсии только в воскресенье в 08.00
12 авг в 07:00
13 авг в 07:00
9000 ₽ за всё до 16 чел.
Царство древних скифов
8 часов
Индивидуальная
до 3 чел.
Царство древних скифов
Начало: Заберем в пределах города Абакана
Расписание: Ежедневно в 09.00
10 авг в 09:00
11 авг в 09:00
32 000 ₽ за всё до 3 чел.
Ваше идеальное путешествие по Хакасии, Тыве, Ергакам: тур-конструктор
2 часа
Групповая
до 25 чел.
Ваше идеальное путешествие по Хакасии, Тыве, Ергакам: тур-конструктор
Начало: Железнодорожный вокзал Абакан
Расписание: по средам в 8.00
13 авг в 11:00
14 авг в 09:00
3000 ₽ за человека

Последние отзывы на экскурсии

А
Укротившая Енисей: экскурсия на Саяно-Шушенскую ГЭС
Дата посещения: 2 авг 2025
Отличная экскурсия!
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Е
Укротившая Енисей: экскурсия на Саяно-Шушенскую ГЭС
Большое спасибо за экскурсию! все понравилось. Сергей очень подробно и интересно все рассказывает. Сами бы столько про Хакасию вряд-ли бы узнали.
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В
Золотое кольцо Хакасии
Начну с региона. Хакасия - удивительная территория. Очень разная и во многом уникальная. Открыть этот край мне помогла Надежда. Огромное
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спасибо этому гиду! В путешествиях всегда возникают непреодолимые обстоятельства - для нас таким стал дождь, который гарантировал провал наших планов. Но Надежда заменила маршрут на не менее крутой. Рекомендую прислушиваться к ее советам:))
Именно благодаря Надежде, я получила впечатлений больше, чем ожидала. Она быстро подстраивается под запросы и интересы клиента, поэтому путешествовать с нею комфортно, весело и увлекательно.
Наденька, белой дороги Вам во всем! А в Хакасию я еще вернусь. У вас мне понравилось!

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Екатерина
Золотое кольцо Хакасии
Это лучший гид Хакасии ✨✨✨ С такой любовью и заинтересованностью к своему родному дому и к родным местам мне ещё
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никто не проводил экскурсии. Шансов не влюбиться в Хакасию не осталось. Благодаря Надежде, это был насыщенный, интересный и очень познавательный отпуск. Я и мои дети благодарны за заботу о нас и за такое увлекательное путешествие 🥰 Любовь на всю жизнь 🔅

Это лучший гид Хакасии ✨✨✨ С такой любовью и заинтересованностью к своему родному дому и к
Это лучший гид Хакасии ✨✨✨ С такой любовью и заинтересованностью к своему родному дому и к
Это лучший гид Хакасии ✨✨✨ С такой любовью и заинтересованностью к своему родному дому и к
Это лучший гид Хакасии ✨✨✨ С такой любовью и заинтересованностью к своему родному дому и к+1
Это лучший гид Хакасии ✨✨✨ С такой любовью и заинтересованностью к своему родному дому и к
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М
Золотое кольцо Хакасии
Выражаю огромную благодарность Надежде за потрясающую экскурсию!!! Это настоящий дар, влюбить в свой край за один день. Спасибо за интереснейшие
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рассказы и ответы на любые вопросы, доброту и чуткость, умение чувствовать, что нужно гостю. Желаю здоровья, процветания и успехов во всех начинаниях!
Кроме этого низкий поклон Ивану за прекрасное вождение и терпение, пока мы всё перефотографируем.

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К
Путешествие в Долину царей и Бородинскую пещеру
Большое спасибо за экскурсию. Хочется отметить профессионализм водителя Ивана и экскурсовода Надежды, знание материала и любовь к истории края. Экскурсия прошла на одном дыхании. Всем советуем посетить древние курганы в живописной Салбыкской долине и сказочную пещеру.
Большое спасибо за экскурсию. Хочется отметить профессионализм водителя Ивана и экскурсовода Надежды, знание материала и любовь
Большое спасибо за экскурсию. Хочется отметить профессионализм водителя Ивана и экскурсовода Надежды, знание материала и любовь
Большое спасибо за экскурсию. Хочется отметить профессионализм водителя Ивана и экскурсовода Надежды, знание материала и любовь
Большое спасибо за экскурсию. Хочется отметить профессионализм водителя Ивана и экскурсовода Надежды, знание материала и любовь+5
Большое спасибо за экскурсию. Хочется отметить профессионализм водителя Ивана и экскурсовода Надежды, знание материала и любовь
Большое спасибо за экскурсию. Хочется отметить профессионализм водителя Ивана и экскурсовода Надежды, знание материала и любовь
Большое спасибо за экскурсию. Хочется отметить профессионализм водителя Ивана и экскурсовода Надежды, знание материала и любовь
Большое спасибо за экскурсию. Хочется отметить профессионализм водителя Ивана и экскурсовода Надежды, знание материала и любовь
Большое спасибо за экскурсию. Хочется отметить профессионализм водителя Ивана и экскурсовода Надежды, знание материала и любовь
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А
Путешествие по волшебной Хакасии
Замечательно прогулялись по степной Хакасии. Виталий прекрасный рассказчик, и хотя мы до него уже съездили на несколько экскурсий, всё равно
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узнали много нового даже просто по пути, проезжая знакомые вроде бы улицы Абакана. Можно отметить обстоятельность: мы никуда не торопились, всё желаемое осмотрели спокойно, с подробными комментариями, как и хотелось. На группы из автобусов, которые проносились мимо в бодром темпе, смотрели с сочувствием. Про финальный сюрприз спойлерить не буду, но он презанятный.

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Ю
Путешествие в Долину царей и Бородинскую пещеру
Были на экскурсии 11 июля, очень понравилось абсолютно все! Надежда очень много знает про свой край, очень интересно и информативно
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рассказывает. Понравился краеведческий музей, очень впечатлили курганы и Бородинская пещера! Мы под впечатлением до сих пор! Спасибо большое за интересный день 😊

Были на экскурсии 11 июля, очень понравилось абсолютно все! Надежда очень много знает про свой край,
Были на экскурсии 11 июля, очень понравилось абсолютно все! Надежда очень много знает про свой край,
Были на экскурсии 11 июля, очень понравилось абсолютно все! Надежда очень много знает про свой край,
Были на экскурсии 11 июля, очень понравилось абсолютно все! Надежда очень много знает про свой край,
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А
Золотое кольцо Хакасии
Лучший гид, какого мы встречали в своей жизни. И это не фигура речи, а объективная оценка по многим критериям от
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много и охотно путешествующих людей. Очень важно, что заказывая индивидуальный тур вы и получаете именно индивидуальный, а не типовую шаблонную программу. Это редкость. Задолго до поездки Надежда у нас выяснила, кто едет, с какими интересами, кто что хочет увидеть - и программу предложила именно под нас. А далее гибко корректировала по мере возникновения у нас пожеланий. Хотите кораблик? Пожалуйста, сейчас организуем. Возникло желание поесть свежей форели - без проблем, заедем. Надо совместить интересы старшего поколения и молодёжи - легко. Заглянуть в интересное место по дороге - пожалуйста. Кому нужна информация, получит её (знания гида и умение их донести - потрясающие, от истории до устройства гидроагрегатов, причём всё безошибочно), кому вкусно и интересно покушать, или красивые виды, или поговорить за жизнь и попеть хором по дороге - всё для вас. Получается настолько уютно, интересно и приятно, что просто не замечаешь, как прошёл день. Хочется больше, неделю бы так катался, и оно того стоит. Отдельноая благодарность водителю, у нас была Лена - человек, который не только идеально водит, но и в экскурсии участвует, дополняя гида и помогая во всём и ей, и нам. Надежда, Лена, спасибо вам огромное, это была прекрасная поездка.

Лучший гид, какого мы встречали в своей жизни. И это не фигура речи, а объективная оценка
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Людмила
Золотое кольцо Хакасии
Понравилось всё - организация нашего путешествия, маршрут, информация, полученная нами. Надежда - историк, экскурсовод, краевед - кладезь знаний, очень приятный
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человек и интересный собеседник. Мы впервые были в Хакасии и Красноярском крае и за время общения с Надеждой узнали многое - история Республики и Края, Абакана, Минусинска и других населенных пунктов была рассказана в контексте с общеисторическими событиями России и мира. Надежда, еще до начала нашей поездки, узнала наши пожелания и предпочтения, очень интересно рассказывала, отвечала на все наши вопросы, дала множество советов куда еще сходить/съездить и что посмотреть. Очень рекомендую гида и сам маршрут - не пожалеете!

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Всего 242 отзыва в Абакане

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Ответы на вопросы от путешественников по Абакану

Самые популярные экскурсии в Абакане
В августе 2026 мы рекомендуем 👍 заказать 5 самых интересных экскурсий 😍 из 17:
  1. Золотое кольцо Хакасии;
  2. Укротившая Енисей: экскурсия на Саяно-Шушенскую ГЭС;
  3. Путешествие по волшебной Хакасии;
  4. Путешествие в Долину царей и Бородинскую пещеру;
  5. Путешествие в загадочные Оглахты.
Сколько стоит экскурсия по Абакану в августе 2026
Сейчас в Абакане можно забронировать 17 экскурсий и билетов от 800 до 34 000. Туристы уже оставили гидам 242 отзыва, а общая оценка за организацию составляет 4.97 из 5
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