Все экскурсии в Абакане
Доступно 22 экскурсии 🚌 в Абакане на 2021 год, 4 ⭐ отзыва, цены от 600₽. Сегодня можно забронировать экскурсии в России на 📅 октябрь, ноябрь и декабрь
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3ч
1 900₽
за 1 чел.
Догтреккинг в Шерегеше "Горные панорамы"
Активное трёх часовое приключение в горы в связке (шлейка, поводок и пояс участника) с добрым...
09:00 (по понедельникам, средам и воскресеньям)
2ч
1 500₽
за 1 чел.
"Мохнатый друг" - треккинг в сопровождении гида с собакой
Программа путешествия предполагает посещение самых красивых мест Шерегеша с великолепными...
17:00 (по вторникам, четвергам и субботам)
Индивидуальная экскурсия
6ч
13 500₽
за 1-5 чел.
Укротившая Енисей: экскурсия на Саяно-Шушенскую ГЭС
Увидеть монументальный памятник советской инженерной мысли и познакомиться с окрестностями Абакана
8ч
3 300₽
за 1 чел.
"Заповедная река" однодневная программа со сплавом по реке Мрас-Су
Вас ждёт программа активного водного приключения по таёжной реке Мрас-Су, продолжительность...
09:00 (по средам и субботам)
8ч
3 500₽
за 1 чел.
"Шорская деревня". По следам шелкового пути
Путешествие в глубины истории
10:00 (по средам и субботам)
3ч
2 300₽
за 1 чел.
Конные прогулки "Панорамы столицы Шории"
Добрые, обученные лошадки приглашают на прогулки по лесным тропам в сопровождении опытных...
15:00 (ежедневно)
2ч
1 000₽
за 1 чел.
"Малый Сарлык" - мегалиты горной Шории
Обзорная пешеходная экскурсионная программа с посещением мегалитов
12:00 (по понедельникам, средам, пятницам и воскресеньям)
8ч
2 800₽
за 1 чел.
"Загадки Шории" - главная обзорная экскурсия по Таштагольскому району
Вы познакомитесь с историей края, посетите достопримечательности, узнаете о шорских посёлках,...
09:00 (по средам и субботам)
2ч
600₽
за 1 чел.
Вершины Шории
Обзорная экскурсионная программа на вершину горы Зелёная
09:00 (понедельник, среда, пятница, воскресенье)
15ч
1 900₽
за 1 чел.
"Рассвет в горах" романтическое приключение, ночёвка в палатке
Романтичное приключение для семей и пар
18:00 (понедельник, среда, пятница, суббота)
Индивидуальная экскурсия
7ч
13 500₽
за 1-5 чел.
Салбыкский Курган и гора Солнца Кюнь-Таг
Приглашаем вас на самую популярную экскурсию в Хакасии
Ежедневно в 09:00
Индивидуальная экскурсия
9ч
15 000₽
за 1-5 чел.
Древняя обсерватория Сундуки
Мы отправляемся в Сундуки - это музей-заповедник, расположенный в долине реки Белый Июс в республике...
Ежедневно в 08:00
7ч
3 000₽
за 1 чел.
"Спасские дворцы" поездки на вездеходах в Шерегеше
Территория района - это множество лесных, таёжных и горных маршрутов, куда ограничен доступ на...
08:00 (по четвергам и воскресеньям)
7ч
1 700₽
за 1 чел.
"Каменные верблюды" треккинг с посещением г. Курган (поклонный крест)
Увлекательная пешеходная прогулка - Каритшал (Зелёная) , мимо "Верблюдов" с фотосессией у "Креста"
09:00 (по вторникам, четвергам и субботам)
Индивидуальная экскурсия
6ч
14 500₽
за 1-19 чел.
Мать матерей Хуртуях-Тас и музей-заповедник Казановка
Вас ждет увлекательная экскурсия в Хакасию к знаменитой каменной стеле "Улуг Хуртуях Тас" и в музей-заповедник...
Ежедневно в 09.00
Индивидуальный тур
2ч
25 000₽
за 1-5 чел.
Тур на 2 дня - Ивановские озера
Ивановские озера считаются одним из самых живописнейших уголков природы в Хакасии
В любой день в 09:00
Индивидуальная экскурсия
8ч
18 000₽
за 1-3 чел.
Царство древних скифов
Экскурсия затрагивает места древнего скифского царства, а также культуры древних кыргызов
Ежедневно в 09.00
9ч
5 900₽
за 1 чел.
"Азасская пещера". По следам снежного человека
Комбинированная экскурсионная программа на автобусе, моторной лодке и пешком (10 км)
09:00 (по вторникам)
11ч
6 200₽
за 1 чел.
Ореховый промысел. Новая однодневная экскурсия
Интересное увлекательное путешествие за кедровой шишкой
09:00 (вторник и суббота)
Индивидуальная экскурсия
6ч
13 500₽
за 1-19 чел.
Индивидуальная экскурсия на Саяно-Шушенскую ГЭС
В Республике Хакасия, в горах Западного Саяна находится уникальное творение гидростроителей -...
Ежедневно в 08:00
Индивидуальная экскурсия
14ч
15 500₽
за 1-19 чел.
Индивидуальная экскурсия на Висячий Камень, Ергаки
Экскурсия к Висячему каменю - это одно из чудес природного парка Ергаки и с него начинается знакомство...
Ежедневно в 08:00
Индивидуальная экскурсия
14ч
26 000₽
за 1-16 чел.
Индивидуальная экскурсия на скалы Каменный город
Экскурсия к ландшафтному геоморфологического памятнику природы, уникальному природному геологическому...
Ежедневно, по мере формирования группы
Последние отзывы «Экскурсии Абакана»
- AANDREY27 июля 2021Экскурсия понравилась. Советую совместить с посещением села Шушенского и музея В. И. Ленина. Это почти по пути и очень интересно. Жаль, что после аварии на гидроэлектростанции к ней близко подъехать нельзя. Но её мощь всё равно ощущается при осмотре с площадки у памятника Покорителям Енисея.
- РРоман21 июля 2021Выражаю мнение группы из 5 человек из Минска. Взяли три экскурсии в Абакане: обзорная, СШГЭС, Салбыкский курган. Оцениваем качество предоставляемого сервиса на отлично. Увлечённые своей работой люди, грамотные историки и приятные собеседники. Всегда пунктуальные водители. Особенно хочется отметить работу экскурсовода Николая. Подача и качество материала выше всех похвал. Способен поддержать и развивать любую тему разговора. Знакомство с Хакасией, её культурой и историей произошло. Спасибо!!!
- ССергей23 июня 2021К сожалению, совсем не повезло с погодой. Во время посещения объекта сильный ветер с дождём помешали получить достойное впечатление от красивой природы. К организации поездки и экскурсоводу вопросов нет. Всё на хорошем уровне.
- ННаталья15 июня 2021Спасибо большое Сергею за отлично организованную экскурсию. У меня был прекрасный экскурсовод Антонина Семёновна, великолепный профессионал, знаток своего края, искренне любящий его. Я вам советую эту экскурсию, если вы хотите увидеть как может быть одновременно ужасно и прекрасно дело рук человеческих. На обратной дороге заехали в Шушенское-для тех кто любит этно стиль отличное дополнение к поездке на ГЭС