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много и охотно путешествующих людей. Очень важно, что заказывая индивидуальный тур вы и получаете именно индивидуальный, а не типовую шаблонную программу. Это редкость. Задолго до поездки Надежда у нас выяснила, кто едет, с какими интересами, кто что хочет увидеть - и программу предложила именно под нас. А далее гибко корректировала по мере возникновения у нас пожеланий. Хотите кораблик? Пожалуйста, сейчас организуем. Возникло желание поесть свежей форели - без проблем, заедем. Надо совместить интересы старшего поколения и молодёжи - легко. Заглянуть в интересное место по дороге - пожалуйста. Кому нужна информация, получит её (знания гида и умение их донести - потрясающие, от истории до устройства гидроагрегатов, причём всё безошибочно), кому вкусно и интересно покушать, или красивые виды, или поговорить за жизнь и попеть хором по дороге - всё для вас. Получается настолько уютно, интересно и приятно, что просто не замечаешь, как прошёл день. Хочется больше, неделю бы так катался, и оно того стоит. Отдельноая благодарность водителю, у нас была Лена - человек, который не только идеально водит, но и в экскурсии участвует, дополняя гида и помогая во всём и ей, и нам. Надежда, Лена, спасибо вам огромное, это была прекрасная поездка.