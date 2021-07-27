Отзыв на: Укротившая Енисей: экскурсия на Саяно-Шушенскую ГЭС A ANDREY 5 Экскурсия понравилась. Советую совместить с посещением села Шушенского и музея В. И. Ленина. Это почти по пути и очень интересно. Жаль, что после аварии на гидроэлектростанции к ней близко подъехать нельзя. Но её мощь всё равно ощущается при осмотре с площадки у памятника Покорителям Енисея.

Отзыв на: Укротившая Енисей: экскурсия на Саяно-Шушенскую ГЭС Р Роман 5 Выражаю мнение группы из 5 человек из Минска. Взяли три экскурсии в Абакане: обзорная, СШГЭС, Салбыкский курган. Оцениваем качество предоставляемого сервиса на отлично. Увлечённые своей работой люди, грамотные историки и приятные собеседники. Всегда пунктуальные водители. Особенно хочется отметить работу экскурсовода Николая. Подача и качество материала выше всех похвал. Способен поддержать и развивать любую тему разговора. Знакомство с Хакасией, её культурой и историей произошло. Спасибо!!!

С Сергей 4 К сожалению, совсем не повезло с погодой. Во время посещения объекта сильный ветер с дождём помешали получить достойное впечатление от красивой природы. К организации поездки и экскурсоводу вопросов нет. Всё на хорошем уровне.