Индивидуальная
до 3 чел.
Золотое кольцо Хакасии
Вас ждет путешествие по самым живописным и загадочным местам Хакасии, где каждый уголок хранит свою уникальную историю
17 авг в 08:00
18 авг в 08:00
от 34 000 ₽ за всё до 3 чел.
Индивидуальная
до 3 чел.
Укротившая Енисей: экскурсия на Саяно-Шушенскую ГЭС
Познайте величие Саяно-Шушенской ГЭС, исследуя историю и культуру Хакасии в увлекательном путешествии
Начало: Железнодорожный вокзал
Завтра в 08:00
10 авг в 08:00
от 19 000 ₽ за всё до 3 чел.
Индивидуальная
до 4 чел.
Путешествие по волшебной Хакасии
Приглашаем в захватывающее путешествие по Хакасии. Посетите Салбыкский курган и долину Царей, узнайте историю древней земли и примите участие в обрядах
11 авг в 09:00
12 авг в 09:00
от 18 500 ₽ за всё до 4 чел.
Индивидуальная
до 3 чел.
Путешествие в Долину царей и Бородинскую пещеру
Приглашаем вас на незабываемое путешествие по древним местам Хакасии, где каждый камень хранит истории прошлого
17 авг в 08:00
18 авг в 08:00
от 20 000 ₽ за всё до 3 чел.
Индивидуальная
до 3 чел.
Путешествие в загадочные Оглахты
Погрузитесь в атмосферу древней Хакасии, прогуливаясь по тропам Оглахтов. Откройте для себя уникальные петроглифы и руины средневековой крепости
11 авг в 08:00
12 авг в 08:00
от 19 600 ₽ за всё до 3 чел.
Индивидуальная
до 6 чел.
Про Абакан с любовью
Абакан - молодой город с богатой историей и уникальным колоритом. Узнайте городские тайны, прогуляйтесь через столетия и попробуйте Абакан на вкус
11 авг в 08:00
17 авг в 08:00
от 8500 ₽ за всё до 6 чел.
Индивидуальная
Прогулка по Абакану + этнический спа-ритуал "Ағазы Чазыда" ("Степная яблоня")
Познакомьтесь с культурой Хакасии на прогулке по Абакану и станьте частью этнического спа-ритуала «Ағазы Чазыда». Уникальный опыт, который запомнится надолго
Начало: В удобном для вас месте
Завтра в 10:30
10 авг в 08:00
от 16 000 ₽ за человека
Групповая
до 20 чел.
На связи «Орбита»
Загадочная тарелка на окраине Абакана окружена слухами. Что же это такое?
Начало: На территории наземной станции «Орбита»
Расписание: в понедельник, среду и субботу в 14:00
10 авг в 14:00
12 авг в 14:00
800 ₽ за человека
Индивидуальная
Экскурсия на Саяно-Шушенскую ГЭС
Начало: По согласованию с туристом
Завтра в 11:00
10 авг в 07:00
17 000 ₽ за человека
Индивидуальная
до 19 чел.
Мать матерей Хуртуях-Тас и музей-заповедник Казановка
Начало: Заберем в пределах города Абакана
Расписание: Индивидуальная - Ежедневно в 09.00. Групповая по пятницам в 8.00
11 авг в 08:00
13 авг в 08:00
17 000 ₽ за всё до 19 чел.
Индивидуальная
до 5 чел.
Древняя обсерватория «Сундуки»
Начало: Заберем в пределах города Абакана
Расписание: Индивидуальные ежедневно в 08:00. Групповые по пятницам и воскресеньям в 8.00
10 авг в 07:30
11 авг в 07:30
6200 ₽ за всё до 5 чел.
Групповая
до 25 чел.
Оглахты - слияние природы и истории
Начало: По договоренности
Расписание: Групповые суббота в 9.30, индивидуальная в любой день
21 авг в 09:00
22 авг в 09:00
4500 ₽ за человека
Индивидуальная
до 19 чел.
Экскурсия на Висячий Камень, Ергаки
Начало: По согласованию с туристом
Расписание: Индивидуальная ежедневно в 8.00, Групповая по субботам в 8.00
11 авг в 08:00
12 авг в 08:00
25 000 ₽ за всё до 19 чел.
Групповая
до 19 чел.
Загадка Висячего камня: путешествие в сердце хребта Ергаки
Прогулка по экотропе, живописные панорамы и отдых от городской суеты - из Абакана
Начало: У Паровоза
Расписание: в субботу в 08:00
22 авг в 08:00
5 сен в 08:00
5300 ₽ за человека
Индивидуальная
до 16 чел.
Экскурсия на скалы «Каменный город» Ергаки
Начало: По согласованию с туристом
Расписание: Индивидуальные экскурсии ежедневно с 08:00. Групповые экскурсии только в воскресенье в 08.00
12 авг в 07:00
13 авг в 07:00
9000 ₽ за всё до 16 чел.
Индивидуальная
до 3 чел.
Царство древних скифов
Начало: Заберем в пределах города Абакана
Расписание: Ежедневно в 09.00
10 авг в 09:00
11 авг в 09:00
32 000 ₽ за всё до 3 чел.
Групповая
до 25 чел.
Ваше идеальное путешествие по Хакасии, Тыве, Ергакам: тур-конструктор
Начало: Железнодорожный вокзал Абакан
Расписание: по средам в 8.00
13 авг в 11:00
14 авг в 09:00
3000 ₽ за человека
Последние отзывы на экскурсии
А
Дата посещения: 2 авг 2025
Отличная экскурсия!
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Е
Большое спасибо за экскурсию! все понравилось. Сергей очень подробно и интересно все рассказывает. Сами бы столько про Хакасию вряд-ли бы узнали.
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В
Начну с региона. Хакасия - удивительная территория. Очень разная и во многом уникальная. Открыть этот край мне помогла Надежда. Огромное
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Это лучший гид Хакасии ✨✨✨ С такой любовью и заинтересованностью к своему родному дому и к родным местам мне ещё
+1
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М
Выражаю огромную благодарность Надежде за потрясающую экскурсию!!! Это настоящий дар, влюбить в свой край за один день. Спасибо за интереснейшие
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К
Большое спасибо за экскурсию. Хочется отметить профессионализм водителя Ивана и экскурсовода Надежды, знание материала и любовь к истории края. Экскурсия прошла на одном дыхании. Всем советуем посетить древние курганы в живописной Салбыкской долине и сказочную пещеру.
+5
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А
Замечательно прогулялись по степной Хакасии. Виталий прекрасный рассказчик, и хотя мы до него уже съездили на несколько экскурсий, всё равно
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Ю
Были на экскурсии 11 июля, очень понравилось абсолютно все! Надежда очень много знает про свой край, очень интересно и информативно
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А
Лучший гид, какого мы встречали в своей жизни. И это не фигура речи, а объективная оценка по многим критериям от
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Понравилось всё - организация нашего путешествия, маршрут, информация, полученная нами. Надежда - историк, экскурсовод, краевед - кладезь знаний, очень приятный
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Всего 242 отзыва в Абакане
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Ответы на вопросы от путешественников по Абакану
Самые популярные экскурсии в Абакане
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Сколько стоит экскурсия по Абакану в августе 2026
Сейчас в Абакане можно забронировать 17 экскурсий и билетов от 800 до 34 000. Туристы уже оставили гидам 242 отзыва, а общая оценка за организацию составляет 4.97 из 5
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