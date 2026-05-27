Зовём во внедорожное путешествие по Алтаю! Впереди — подъём к обзорной площадке Акташского ретранслятора с видом на ледники Северо-Чуйского хребта и Курайскую степь. Затем — спуск к таинственному озеру Горных духов. И, наконец, мистическое место — Чуйские меандры, которые рисует изумрудная река.
Описание экскурсии
Подъём на крышу Алтая — к Акташскому ретранслятору (3038 м), где открываются бескрайние просторы горных хребтов.
Тропа к священному озеру Горных духов, затерянному среди скал, где тишина шепчет древние легенды.
Панорамная площадка над Чуйскими меандрами (изгибами), которые рисуют изумрудные речные воды Чуи.
Вы узнаете:
- Как работает самый высокогорный передатчик Сибири и почему его называют «антенной в небе»
- Почему вода озера Горных духов меняет цвет и какие древние легенды алтайцев с ним связаны
- Как река «рисует» меандры и почему это чудо природы сравнивают с каньонами Колорадо
- Почему Алтай называют местом силы (не только узнаете, но и поймёте)
Примерный тайминг экскурсии:
9:00 — выезд из Акташа (время может варьироваться по договорённости — на рассвете или после завтрака)
10:00 — прибытие к ретранслятору
10:00–11:00 — прогулка на вершине
11:00–12:00 — переезд к озеру Горных духов
12:00–12:30 — прогулка и фото у озера
12:30–13:30 — переезд к Чуйским меандрам
13:30–14:30 — прогулка и фото
14:30–15:30 — дорога обратно
Организационные детали
- Едем на внедорожнике Toyota Land Cruiser или УАЗ Патриот
- Наши гиды проведут перед поездкой краткий инструктаж по безопасности и особенностям маршрута, чтобы обеспечить комфорт всех участников
- Подходит для участников с базовой физподготовкой
- Обед возможен в селе Акташ уже после экскурсии (оплачивается вами). Берите с собой перекус
- Экскурсию проведу я или другой гид из нашей команды
Выберите удобную дату из расписания
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
На вашей базе отдыха в Акташе
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 5 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 24 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 4 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Дмитрий — Организатор в Акташе
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2024 года
Провёл экскурсии для 83 туристов
Привет, путешественник! Наша команда приглашает вас в настоящее приключение по Алтаю — туда, где горы шепчут древние легенды, а воздух наполнен магией природы. С нами вы услышите живые истории — саги о
Похожие экскурсии на «Между небом и землёй: Акташский ретранслятор, Чуйские меандры»
Индивидуальная
до 4 чел.
«Акташский ретранслятор» - на вершину Верхняя на внедорожнике
Начало: Село Акташ
Расписание: каждый день по договоренности.
18 000 ₽ за всё до 4 чел.
от 45 000 ₽ за экскурсию