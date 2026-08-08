Индивидуальная
Между небом и землёй: Акташский ретранслятор, Чуйские меандры
и озеро Горных духов с алтайскими легендами - из села Акташ
Начало: На вашей базе отдыха в Акташе
Завтра в 10:30
10 авг в 09:00
от 10 000 ₽ за человека
Индивидуальная
до 4 чел.
«Акташский ретранслятор» - на вершину Верхняя на внедорожнике
Начало: Село Акташ
Расписание: каждый день по договоренности.
Сегодня в 14:00
Завтра в 06:00
18 000 ₽ за всё до 4 чел.
Индивидуальная
до 4 чел.
Полет в космос: Марсианские горы и Луна Алтая
Начало: Акташ, Чибит
Расписание: Ежедневно по договоренности
Сегодня в 19:00
Завтра в 07:00
26 000 ₽ за всё до 4 чел.
Ответы на вопросы от путешественников по Акташу
Самые популярные экскурсии в Акташе
В августе 2026 мы рекомендуем 👍 заказать 3 популярных экскурсии 😍 из 3:
Сколько стоит экскурсия по Акташу в августе 2026
Сейчас в Акташе можно забронировать 3 экскурсии от 10 000 до 26 000. Туристы уже оставили гидам 7 отзывов, а общая оценка за организацию составляет 5 из 5
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