Найдено 3 экскурсии в Акташе , цены от 10 000 ₽. Расписание для бронирования на август, сентябрь и октябрь 2026 г.

На машине 5 часов 1 отзыв Индивидуальная Между небом и землёй: Акташский ретранслятор, Чуйские меандры и озеро Горных духов с алтайскими легендами - из села Акташ Начало: На вашей базе отдыха в Акташе от 10 000 ₽ за человека Джиппинг 3 часа 6 отзывов Индивидуальная до 4 чел. «Акташский ретранслятор» - на вершину Верхняя на внедорожнике Начало: Село Акташ Расписание: каждый день по договоренности. 18 000 ₽ за всё до 4 чел. 6 часов Индивидуальная до 4 чел. Полет в космос: Марсианские горы и Луна Алтая Начало: Акташ, Чибит Расписание: Ежедневно по договоренности 26 000 ₽ за всё до 4 чел.

Ответы на вопросы от путешественников по Акташу Самые популярные экскурсии в Акташе Между небом и землёй: Акташский ретранслятор, Чуйские меандры; «Акташский ретранслятор» - на вершину Верхняя на внедорожнике; Полет в космос: Марсианские горы и Луна Алтая. В августе 2026 мы рекомендуем 👍 заказать 3 популярных экскурсии 😍 из 3: Сколько стоит экскурсия по Акташу в августе 2026 Сейчас в Акташе можно забронировать 3 экскурсии от 10 000 до 26 000. Туристы уже оставили гидам 7 отзывов, а общая оценка за организацию составляет 5 из 5

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