Все экскурсии, билеты и мероприятия в Акташе
Купите самую интересную из 7 экскурсий в Акташе на 2022 год, 1 ⭐ отзыв, цены от 3250₽, посетите достопримечательности: Кату-Ярык, Красные Ворота, Улаганский перевал, Водопад Куркуре, Каменные грибы, Мажойский каскад, Ретранслятор. Сегодня можно забронировать на 📅 апрель, май и июнь 2022
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Индивидуальная
Армангуль
Путешествие на Кату-Ярык и треккинг к водопаду Куркуре
Открыть магическую природу Алтая, узнать о местных верованиях и спуститься в Чулышманскую долину
18 000₽ за 1-6 чел.
Индивидуальная
Михаил
Джип-тур на Акташский ретранслятор
Подняться на самую высокую смотровую площадку юга Алтая и полюбоваться шикарными горными видами
от 6 500₽ за 1-2 чел.
Индивидуальная
Армангуль
Алтайский Стоунхендж и следы древних кочевников
Влюбиться в панорамы с горы Жалгыз-Тобе и исследовать Тархатинский мегалитический комплекс
18 000₽ за 1-6 чел.
Индивидуальная
Армангуль
Мажойские каскады: дикая мощь Алтая
Путешествие и несложный треккинг к самому впечатляющему и безлюдному участку реки Чуя
6 000₽ за 1-6 чел.
Индивидуальная
Армангуль
Кату-Ярык + Каменные грибы - красота Алтая пешком и на авто
Поездка из села Акташ к озёрам, ущельям, живописному перевалу, а также мини-поход к глыбам-легендам
23 000₽ за 1-6 чел.
Индивидуальная
Ольга
Этноботаническая прогулка «Дикоросы Горного Алтая»
Прикоснуться к заповедному миру леса и узнать о традиционных растениях от местного жителя
от 3 250₽ за 1-5 чел.
Индивидуальная
Максим
Завораживающие виды перевала Кату-Ярык
Насладиться первозданной природой Алтая, а попутно узнать об истории, географии и жизни региона
18 499₽ за 1-6 чел.
Последние отзывы «Экскурсии по Акташу»
- ННаталья25 августа 2021Колоссальные впечатления от увиденного. Сам перевал и ущелье реки чулышман это невероятно красивое место. Водопад куркуре завораживает мощью. Смотреть можно бесконечно. Покидать это место не хочется. Огромное спасибо команде трипстера за экскурсию. Нас возил и водил гид Михаил. Ему отдельное спасибо! Желаю всей команде гидов успеха в освоении новых маршрутов!