Н Наталья 5

Колоссальные впечатления от увиденного. Сам перевал и ущелье реки чулышман это невероятно красивое место. Водопад куркуре завораживает мощью. Смотреть можно бесконечно. Покидать это место не хочется. Огромное спасибо команде трипстера за экскурсию. Нас возил и водил гид Михаил. Ему отдельное спасибо! Желаю всей команде гидов успеха в освоении новых маршрутов!