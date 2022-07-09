Всё об Акташе

Полезная информация об Акташе

Что нужно знать об Акташе: 🌇 расположение на карте, сколько у них сейчас время и какой часовой пояс, население города, как пишется по-английски, в какой стране находится, а так же 6 экскурсий
Местное время в Акташе
17:3214
9 июля 2022
Разница с вами:
Страна🇷🇺 Россия
Название городаАкташ
По-английскиAktash
Население города4 195 чел.
Часовой поясAsia/Barnaul

Где находится Акташ на карте

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Джип-тур на Акташский ретранслятор
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Наедине с Алтаем: озеро Аккол и Софийский ледник
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