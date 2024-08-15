читать дальше

в ЮБК уж точно и уже все, включая детей, планируют следующий отдых только здесь))) Всего за 2 экскурсии мы узнали в 100 раз больше, чем можно найти в интернете или любом путеводителе! И все это не занудно, а просто, по делу и с юмором. А сколько новых впечатлений и восторга от разных фишек - от ныряния в грот, от всяких прикольных растений, от""отличий настоящего крымчанина"")), от маленького краба (Андрей теперь их как""цЫганами"" больше никак и не называет))) и ещё от кучи рассказов, а главное показов). Дети в день по 100 раз то и дело вспоминают:""А вот Дима говорил. . А Дима показывал. . А так нырять может только Дима. . и т. д."", поэтому если нападает икота, это мы тебя вспоминаем)))

И все это не смотря на нытье младших членов семьи и моих оханий)

Отдельное спасибо за помощь в удовлетворении всех наших гастрономических и других запросов! Такой отзывчивости у человека, через которого проходят толпы туристов, ещё надо поискать! Ты не просто""работаешь"", а вкладываешь душу и сердце, это очень заметно и очень ценно! Ещё раз огромное СПАСИБО!