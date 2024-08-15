Мои заказы

В секретную Балаклаву и героический Севастополь

Секретные города-форты, хранящие трагические и героические тайны прошлого. Уникальные по своему ландшафту бухты, лучшие дикие пляжи с изумрудной водой и реликтовой флорой.
1 отзыв
Время начала: 09:00, 10:00, 11:00, 12:00, 13:00, 14:00, 15:00, 16:00, 17:00, 18:00, 19:00, 20:00, 21:00, 22:00, 23:00

Описание экскурсии

Эти вопросы помогут вам сделать хорошее описание экскурсии: Напишите о деталях - Каков маршрут экскурсии? Напишите о нем настолько подробно, чтобы турист понял, что он увидит во время тура. - Что вы будете делать на экскурсии? Сделайте описание привлекательным: - Почему ваша экскурсия интересна? - В чем разница между вашей экскурсией и похожими на нее другими? - Почему пойти на экскурсию с вами путешественнику будет интереснее, чем самому гулять по городу с печатным путеводителем? Важная информация: Организационные детали: - Маршрут можно корректировать до и вовремя экскурсии согласно вашим пожеланиям с учётом рекомендаций гида. - С собой удобная обувь и одежда по погоде, головные уборы, купальные принадлежности. - Я обучался на фото- и видеокурсах, поэтому всегда снимаю своих гостей, максимально применяя свои навыки. Ведь ваши впечатления бесценны, и одна из моих задач – оставить этот день не только в вашей памяти! - При желании изготовим и отправим по России фотокнигу в короткие сроки (оплачивается отдельно).

Ежедневно в 9.00

Ответы на вопросы

Что включено
  • Услуги гида
  • Трансфер
  • Фото на айфон
  • Напитки
  • Аптечка с кремом от солнца
  • Дождевики и кофты
  • Пледы
  • Маски для плавание
  • Пользование автохолодильником
  • Сюрприз
Что не входит в цену
  • Входные билеты
  • Питание
  • Морская прогулка
  • Дегустации
  • Сувениры
Важная информация
  • Организационные детали:
  • Маршрут можно корректировать до и вовремя экскурсии согласно вашим пожеланиям с учётом рекомендаций гида
  • С собой удобная обувь и одежда по погоде, головные уборы, купальные принадлежности
  • Я обучался на фото - и видеокурсах, поэтому всегда снимаю своих гостей, максимально применяя свои навыки. Ведь ваши впечатления бесценны, и одна из моих задач - оставить этот день не только в вашей памяти
  • При желании изготовим и отправим по России фотокнигу в короткие сроки (оплачивается отдельно)
Отзывы и рейтинг

Основано на 1 отзыве
А
Анастасия
15 авг 2024
Лучший гид по Крыму
Дима, пока свежи впечатления хочу сказать-какое счастье, что приехав первый раз в Крым, мы попали в руки лучшего гида - твои)) После твоих экскурсий мы реально влюбились
читать дальше

в ЮБК уж точно и уже все, включая детей, планируют следующий отдых только здесь))) Всего за 2 экскурсии мы узнали в 100 раз больше, чем можно найти в интернете или любом путеводителе! И все это не занудно, а просто, по делу и с юмором. А сколько новых впечатлений и восторга от разных фишек - от ныряния в грот, от всяких прикольных растений, от""отличий настоящего крымчанина"")), от маленького краба (Андрей теперь их как""цЫганами"" больше никак и не называет))) и ещё от кучи рассказов, а главное показов). Дети в день по 100 раз то и дело вспоминают:""А вот Дима говорил. . А Дима показывал. . А так нырять может только Дима. . и т. д."", поэтому если нападает икота, это мы тебя вспоминаем)))
И все это не смотря на нытье младших членов семьи и моих оханий)
Отдельное спасибо за помощь в удовлетворении всех наших гастрономических и других запросов! Такой отзывчивости у человека, через которого проходят толпы туристов, ещё надо поискать! Ты не просто""работаешь"", а вкладываешь душу и сердце, это очень заметно и очень ценно! Ещё раз огромное СПАСИБО!

