6 часов
Мини-группа
до 10 чел.
Храм Солнца - место силы в Крымских горах
Путешествие на вершину Ильяс Кая и посещение Храма Солнца в Крымских горах подарит незабываемые впечатления и исполнение желаний
Начало: Остановка «Поворот на Ласпи» Южно-Бережное Шоссе
Расписание: По вторникам, четвергам и субботам в 11:00
14 авг в 11:00
21 авг в 11:00
980₽ за человека
8 часов
Групповая
до 18 чел.
Личный гид к Вам в авто - Ай-Петри и Ялта
Поднимитесь на Ай-Петри, насладитесь видами Ялты и побережья, посетите Ласточкино гнездо и прогуляйтесь по набережной Ялты
Начало: Мы встретим Вас в любом удобном месте
Расписание: ежедневно в 09:00, 10:00, 11:00, 12:00
Завтра в 09:00
11 авг в 09:00
1 250₽ за человека
8 часов
Групповая
до 18 чел.
Личный гид к Вам в авто - Дворцы Крыма
В Алупке посетите Воронцовский дворец, прогуляйтесь по старинному парку и полюбуйтесь Львиными террасами
Начало: В любом удобном для Вас месте
Расписание: Ежедневно в 09:00, 10:00, 11:00, 12:00, 13:00
Завтра в 09:00
11 авг в 09:00
1 100₽ за человека
9 часов
Индивидуальная
до 5 чел.
Прекрасны вы, брега Тавриды: индивидуальная экскурсия по Алупке
Погрузитесь в красоту Алупки и ее окрестностей. Узнайте историю, насладитесь природой и сделайте потрясающие фотографии. Вкусный обед в Балаклаве завершит день
Начало: По договоренности
Расписание: по предварительной договоренности
Завтра в 10:00
11 авг в 09:00
8 900₽ за всё до 5 чел.
Последние отзывы на экскурсии
- ТТатьяна7 сентября 2022Всем советую сходить в поход, дорога несложная через лес. По пути дегустировали кизил, также на верху нас накормили вкуснейшим обедом.
- ББалтрушевич7 сентября 2022Экскурсия очень понравилась, гид Леха,доброжелательный, накормил вкусным обедом. В свободное время я даже успела написать небольшой этюмаслом ом. Спасибо.
- ММихаил26 июля 2022Все было превосходно!!! За 1 день увидели весь южный берег Крыма
Ответы на вопросы от путешественников по Алупке в категории «На весь день»
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Сколько стоит экскурсия по Алупке в августе 2024
Сейчас в Алупке в категории "На весь день" можно забронировать 4 экскурсии от 980 до 8 900. Туристы уже оставили гидам 5 отзывов, а общая оценка за организацию составляет 5 из 5
Отправляйтесь в экскурсионный тур в Алупку на 1 день, гиды Алупки подготовили свою авторскую программу на целый день, вас ждёт экскурсия, обед, трансфер, интересные места и достопримечательности, где вы обязательно сделаете много фото и запомните Алупку так, как видят её местные жители. Сегодня можно забронировать на 📅 август, сентябрь и октябрь 2024