Экскурсии на 1 день в Алупке

Найдено 4 экскурсии в категории «На весь день» в Алупке, цены от 980 ₽. Расписание для бронирования на август, сентябрь и октябрь в 2024 году
Храм Солнца - место силы в Крымских горах
Пешая
4 отзыва
6 часов
Мини-группа
до 10 чел.
Храм Солнца - место силы в Крымских горах
Путешествие на вершину Ильяс Кая и посещение Храма Солнца в Крымских горах подарит незабываемые впечатления и исполнение желаний
Начало: Остановка «Поворот на Ласпи» Южно-Бережное Шоссе
Расписание: По вторникам, четвергам и субботам в 11:00
14 авг в 11:00
21 авг в 11:00
980 за человека
Личный гид к Вам в авто - Ай-Петри и Ялта
Пешая
1 отзыв
8 часов
Групповая
до 18 чел.
Личный гид к Вам в авто - Ай-Петри и Ялта
Поднимитесь на Ай-Петри, насладитесь видами Ялты и побережья, посетите Ласточкино гнездо и прогуляйтесь по набережной Ялты
Начало: Мы встретим Вас в любом удобном месте
Расписание: ежедневно в 09:00, 10:00, 11:00, 12:00
Завтра в 09:00
11 авг в 09:00
1 250 за человека
Личный гид к Вам в авто - Дворцы Крыма
Пешая
8 часов
Групповая
до 18 чел.
Личный гид к Вам в авто - Дворцы Крыма
В Алупке посетите Воронцовский дворец, прогуляйтесь по старинному парку и полюбуйтесь Львиными террасами
Начало: В любом удобном для Вас месте
Расписание: Ежедневно в 09:00, 10:00, 11:00, 12:00, 13:00
Завтра в 09:00
11 авг в 09:00
1 100 за человека
Прекрасны вы, брега Тавриды
9 часов
Индивидуальная
до 5 чел.
Прекрасны вы, брега Тавриды: индивидуальная экскурсия по Алупке
Погрузитесь в красоту Алупки и ее окрестностей. Узнайте историю, насладитесь природой и сделайте потрясающие фотографии. Вкусный обед в Балаклаве завершит день
Начало: По договоренности
Расписание: по предварительной договоренности
Завтра в 10:00
11 авг в 09:00
8 900 за всё до 5 чел.

Последние отзывы на экскурсии

  • Т
    Татьяна
    7 сентября 2022
    Храм Солнца - место силы в Крымских горах
    Всем советую сходить в поход, дорога несложная через лес. По пути дегустировали кизил, также на верху нас накормили вкуснейшим обедом.
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    Рекомендую подняться с экскурсоводом на вершину, вид потрясающий. Также возле храма живут милейшие кошки, одну нам даже удалось погладить, а другой скормить остатки от обеда. Экскурсовод Алексей интересно рассказывает про лес, про само место, истории, так что время пролетает незаметно👍🏻 По окончанию маршрута остались самые тёплые воспоминания и прекрасные фото😊

  • Б
    Балтрушевич
    7 сентября 2022
    Храм Солнца - место силы в Крымских горах
    Экскурсия очень понравилась, гид Леха,доброжелательный, накормил вкусным обедом. В свободное время я даже успела написать небольшой этюмаслом ом. Спасибо.
  • М
    Михаил
    26 июля 2022
    Личный гид к Вам в авто - Ай-Петри и Ялта
    Все было превосходно!!! За 1 день увидели весь южный берег Крыма

Ответы на вопросы от путешественников по Алупке в категории «На весь день»

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В августе 2024 мы рекомендуем 👍 заказать 4 популярных экскурсии 😍 из 4
  1. Храм Солнца - место силы в Крымских горах
  2. Личный гид к Вам в авто - Ай-Петри и Ялта
  3. Личный гид к Вам в авто - Дворцы Крыма
  4. Прекрасны вы, брега Тавриды
Сколько стоит экскурсия по Алупке в августе 2024
Сейчас в Алупке в категории "На весь день" можно забронировать 4 экскурсии от 980 до 8 900. Туристы уже оставили гидам 5 отзывов, а общая оценка за организацию составляет 5 из 5
Отправляйтесь в экскурсионный тур в Алупку на 1 день, гиды Алупки подготовили свою авторскую программу на целый день, вас ждёт экскурсия, обед, трансфер, интересные места и достопримечательности, где вы обязательно сделаете много фото и запомните Алупку так, как видят её местные жители. Сегодня можно забронировать на 📅 август, сентябрь и октябрь 2024
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