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Экскурсии в Алупке

Найдено 19 экскурсий в Алупке, цены от 2000 ₽. Расписание для бронирования на август, сентябрь и октябрь 2026 г.
Встреча рассвета на горе Ай-Петри над Ялтой из Алупки
Пешая
5 часов
23 отзыва
Индивидуальная
до 4 чел.
Встреча рассвета на горе Ай-Петри над Ялтой из Алупки
Начало: Ваше адрес в Алупке
Расписание: Ежедневно в 03:00
14 000 ₽ за всё до 4 чел.
Предгорный Крым: пещерные города, долины и лаванда (из Алупки)
10 часов
1 отзыв
Индивидуальная
до 6 чел.
Предгорный Крым: пещерные города, долины и лаванда (из Алупки)
Начало: По договоренности
Сегодня в 09:00
Завтра в 07:00
25 000 ₽ за всё до 6 чел.
Золотое кольцо Крыма: любовь с первого взгляда
9 часов
1 отзыв
Индивидуальная
до 6 чел.
Золотое кольцо Крыма: любовь с первого взгляда
Начало: По договоренности
Сегодня в 09:00
Завтра в 07:00
25 000 ₽ за всё до 6 чел.
Ялта - царица Крыма: красота сквозь века (из Алупки)
7 часов
2 отзыва
Индивидуальная
до 6 чел.
Ялта - царица Крыма: красота сквозь века (из Алупки)
Начало: По договоренности
Расписание: Ежедневно в 9.00
25 000 ₽ за всё до 6 чел.
Алупка - Ялта - Алушта: микс впечатлений
8 часов
1 отзыв
Индивидуальная
до 6 чел.
Алупка - Ялта - Алушта: микс впечатлений
Начало: По договоренности
Расписание: В любой день
Сегодня в 09:00
Завтра в 07:00
25 000 ₽ за всё до 6 чел.
На запад! К розовому озеру и мекке дайверов
12 часов
1 отзыв
Индивидуальная
до 6 чел.
На запад! К розовому озеру и мекке дайверов
Начало: По договоренности
Сегодня в 09:00
Завтра в 07:00
30 000 ₽ за всё до 6 чел.
К вулкану Кара-Даг по холмам и степям из Алупки
12 часов
1 отзыв
Индивидуальная
до 6 чел.
К вулкану Кара-Даг по холмам и степям из Алупки
Начало: По договоренности
Сегодня в 09:00
Завтра в 07:00
30 000 ₽ за всё до 6 чел.
Царская дорога: по следам Романовых (из Алупки)
7 часов
1 отзыв
Индивидуальная
до 6 чел.
Царская дорога: по следам Романовых (из Алупки)
Начало: По договоренности
Сегодня в 09:00
Завтра в 07:00
20 000 ₽ за всё до 6 чел.
Тайны подземелий: вглубь пещер, вглубь веков (из Алупки)
9 часов
1 отзыв
Индивидуальная
до 6 чел.
Тайны подземелий: вглубь пещер, вглубь веков (из Алупки)
Начало: По договоренности
Сегодня в 09:00
Завтра в 07:00
25 000 ₽ за всё до 6 чел.
Ялта неизвестная: в гости к князьям и графам (из Алупки)
8 часов
1 отзыв
Индивидуальная
до 7 чел.
Ялта неизвестная: в гости к князьям и графам (из Алупки)
Начало: Московская улица, 5, Ялта, Республика Крым
Сегодня в 09:00
Завтра в 07:00
23 000 ₽ за всё до 7 чел.
«Восточная сказка»: в Бахчисарай из Алупки
10 часов
1 отзыв
Индивидуальная
до 6 чел.
«Восточная сказка»: в Бахчисарай из Алупки
Начало: По договоренности
Расписание: Ежедневно в 9.00
Сегодня в 09:00
Завтра в 07:00
25 000 ₽ за всё до 6 чел.
Тропами Крыма: хайкинг для всех (из Алупки)
7 часов
1 отзыв
Индивидуальная
до 6 чел.
Тропами Крыма: хайкинг для всех (из Алупки)
Начало: По договоренности
Сегодня в 09:00
Завтра в 07:00
18 000 ₽ за всё до 6 чел.
Калейдоскоп впечатлений: от пещер к вершинам (из Алупки)
9 часов
1 отзыв
Индивидуальная
до 6 чел.
Калейдоскоп впечатлений: от пещер к вершинам (из Алупки)
Начало: По договоренности
Сегодня в 09:00
Завтра в 07:00
25 000 ₽ за всё до 6 чел.
Ай-Петри и Ялта
Пешая
7 часов
1 отзыв
Групповая
до 18 чел.
Ай-Петри и Ялта
Начало: Южнобережная трасса. Остановка Алупка
Расписание: ежедневно в 09:00, 10:00, 11:00, 12:00
Завтра в 09:00
10 авг в 09:00
2500 ₽ за человека
В секретную Балаклаву и героический Севастополь из Алупки
10 часов
1 отзыв
Индивидуальная
до 6 чел.
В секретную Балаклаву и героический Севастополь из Алупки
Начало: По договоренности
Расписание: Ежедневно в 9.00
Сегодня в 09:00
Завтра в 09:00
26 000 ₽ за всё до 6 чел.
Встреча рассвета в горах над Ялтой из Алупки
3 часа
20 отзывов
Индивидуальная
до 4 чел.
Встреча рассвета в горах над Ялтой из Алупки
Начало: Ваш адрес
Расписание: Ежедневно в 05:00
8000 ₽ за всё до 4 чел.
За горами, за лесами: Ай-Петри и Большой каньон
10 часов
1 отзыв
Индивидуальная
до 6 чел.
За горами, за лесами: Ай-Петри и Большой каньон
Начало: По договоренности
25 000 ₽ за всё до 6 чел.
Три дворца: Воронцовский, Ливадийский, Юсуповский
Пешая
8 часов
Групповая
до 18 чел.
Три дворца: Воронцовский, Ливадийский, Юсуповский
Начало: Алупка. Автостанция
Расписание: Ежедневно в 09:00, 10:00, 11:00, 12:00, 13:00
2000 ₽ за человека
Воронцовский парк: фотопрогулка по следам Айвазовского
Пешая
2 часа
Фотопрогулка
до 6 чел.
Воронцовский парк: фотопрогулка по следам Айвазовского
Начало: У кассы Воронцовского дворца
6000 ₽ за всё до 6 чел.

Последние отзывы на экскурсии

В
Встреча рассвета на горе Ай-Петри над Ялтой из Алупки
Спасибо огромное Александру за эту поездку! Стартовали рано, но Александр был бодр, весел, всю дорогу рассказывал исторические моменты. В следущий свой приезд обязательно пойду с Александром в горы!
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В
Ялта - царица Крыма: красота сквозь века (из Алупки)
Уважаемый Дмитрий!
Хотим выразить вам искреннюю благодарность за вашу увлекательную и познавательную экскурсию. Ваша способность рассказывать о местах с таким энтузиазмом
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и вниманием к деталям сделала наше путешествие поистине незабываемым.
Благодаря вашему профессионализму и глубочайшим знаниям, мы смогли глубже понять и ощутить атмосферу Крыма.
Спасибо вам за ваше терпение, увлеченность и за то, что сделали наш день ярче и насыщеннее. Желаем вам дальнейших успехов!
С уважением, Мы!

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О
Ялта - царица Крыма: красота сквозь века (из Алупки)
Январь. Крым. Мягко говоря- не сезон. Холодно. Экскурсовода искали местного и в последний момент. Нашли! Дмитрий быстро откликнулся. Хоть его
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и не было в Крыму, он организовал нам прекрасное путешествие. И исторические места и прогулки и тайны местных уголков, известные только местным жителям. Всегда интересно узнавать нюансы. Ведь именно они делают места такими, какие они есть, такими притягательными. Спасибо Дмитрий и Станислав!

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С
Тропами Крыма: хайкинг для всех (из Алупки)
Незабываемо! Добрый день. Наступила осень и хочется согреться тёплыми воспоминаниями об отдыхе в Крыму. Крым - это отдельный чудный мир!
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Нам посчастливилось знакомиться и восхищаться им вместе с замечательным гидом - Дмитрием Поликарповым.
Путешествие по юбк с Димой было комфортным, интересным незабываемым!
Особенно запомнился подъем на вершину Ильяс-Кая. Дима прекрасно поддерживал и подбадривал, не давал сдаться 😁- так я одержала победу над собой и над вершиной!! ✌️ Ещё благодарна Диме за отлично снятые ролики и фотографии!
Спасибо, Дима! Успехов Вам!

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В
Тайны подземелий: вглубь пещер, вглубь веков (из Алупки)
Незабываемое путешествие по красотам Крыма! Дмитрий, добрый день! Ещё раз хотим поблагодарить за отличную интереснейшую экскурсию! 🔥🔥🔥 Мы получили массу
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положительных эмоций и впечатлений при посещении красивейших мест, заботливо подобранных по нашим пожеланиям! 🙌 Отдельная благодарность за рекомендованные ресторанчики для обеда и ужина; мы посетили все за время пребывания и ваши рекомендации оправдались на все 💯! Топ 10 из 10 ресторанчик Gussi)))
Благодаря вам и той позитивной и ненавязчивой атмосфере во время нашего путешествия, у нас сложились совершенно превосходные впечатления о Крыме, мы точно решили, что обязательно вернёмся и поедем с вами по следующему маршруту! 👌🌺🌺

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Е
Золотое кольцо Крыма: любовь с первого взгляда
Начну свой отзыв с благодарности за подаренные эмоции и впечатления от теплой и интересной экскурсии с Дмитрием. Спасибо за то,
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что делитесь личными историями из детства, юности проведенными на море, красивейшими локациями и местами Крыма! Дмитрий, пусть ваш творческий путь будет наполнен счастливыми улыбкам ваших гостей, продолжайте дарить эмоции и впечатления!
Не первый раз в Крыму, много мест посещал с экскурсионными группами, но впервые увидел Крым с индивидуальным экскурсоводом! И это позволило насладиться этим прекрасным краем по-новому – от увиденного послевкусие как от вина - расплывается негой воспоминаний от красивых картинок в памяти и радостью в сердце!
Плюсы индивидуальной экскурсии:
1. Путешествие, составленное с учетом пожеланий участников – можно посетить и увидеть что-то нетуристическое. Дмитрий учитывает интересы разных возрастов в группе. Мы путешествовали 2 взрослых и ребенок 13 лет. В программе были и навесные мосты, и горы с обрывами, и морская прогулка на яхте, и храмы, и старинная дорога, и панорамные виды на море и прибрежные города и поселки, и озеро в виде сердца.
2. Комфортабельная поездка на машине бизнес-класса. В дни нашего путешествия было +36 С, но переезды в машине с кондиционером были очень комфортабельны. Также отмечу, что Дмитрий нас забирал и возвращал по адресу нашего проживания.
3. Возможность увидеть скрытое от глаз туристических толп и насладиться вдоволь по времени. Никто нас не торопил, не гнал, мы везде ходили без спешки, посещали места, где нет толп туристов.
4. Возможность посетить незапланированное. У нас это была морская поездка на яхте к мысу Фиолент и купание в море. Дмитрий смог прямо в поездке договорится и реализовать мою мечту! Мы испытали детский восторг и счастье от увиденной красоты!
5. Возможность попробовать местную, качественную кухню. И это бесценно! Мы посетили вкусный и популярный ресторан среди местных жителей. Как же там все вкусно, смело могу сказать – кухня на 5+, такого в городе не испробовать! По дороге заезжали в места, где делают авторские напитки: квас, лимонад, пиво.
6. И конечно же, общение и эрудированность гида, профессионализм! В индивидуальных турах это самое главное – ответить на любой вопрос, уметь познавательно рассказать об истории края, природе, деревьях, климате, географии, политике, культуре ….. можно продолжать бесконечно. На протяжении всей экскурсии, а это более 8 часов, Дмитрий с нами делился историей, дискутировал с нами, открывал для нас новые и интересные факты о Крыме.
Одним словом, это был самый познавательный, душевный, организованный с заботой тур по Крыму. Спасибо за прекрасный отдых! Мы обязательно вернемся, Дмитрий к вам еще раз!

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А
В секретную Балаклаву и героический Севастополь из Алупки
Лучший гид по Крыму Дима, пока свежи впечатления хочу сказать-какое счастье, что приехав первый раз в Крым, мы попали в
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руки лучшего гида - твои)) После твоих экскурсий мы реально влюбились в ЮБК уж точно и уже все, включая детей, планируют следующий отдых только здесь))) Всего за 2 экскурсии мы узнали в 100 раз больше, чем можно найти в интернете или любом путеводителе! И все это не занудно, а просто, по делу и с юмором. А сколько новых впечатлений и восторга от разных фишек - от ныряния в грот, от всяких прикольных растений, от""отличий настоящего крымчанина"")), от маленького краба (Андрей теперь их как""цЫганами"" больше никак и не называет))) и ещё от кучи рассказов, а главное показов). Дети в день по 100 раз то и дело вспоминают:""А вот Дима говорил. . А Дима показывал. . А так нырять может только Дима. . и т. д."", поэтому если нападает икота, это мы тебя вспоминаем)))
И все это не смотря на нытье младших членов семьи и моих оханий)
Отдельное спасибо за помощь в удовлетворении всех наших гастрономических и других запросов! Такой отзывчивости у человека, через которого проходят толпы туристов, ещё надо поискать! Ты не просто""работаешь"", а вкладываешь душу и сердце, это очень заметно и очень ценно! Ещё раз огромное СПАСИБО!

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Н
За горами, за лесами: Ай-Петри и Большой каньон
Ездили с Дмитрием на индивидуальную экскурсию по Крыму. Он подобрал маршрут по нашим желаниям. Ездили на машине Дмитрия, по которой
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видно, что гости- это важно для него. Чистая, ни пятнышка ❤️ По маршруту заезжали в места, которые не значились в наших пожеланиях, но они остались в нашей памяти прекрасным впечатлением (клубника, самая вкусная, соленый миндаль у дедушки ❤️, чистейшие озера, качели…)
Очень важно, что Дмитрий провел экскурсию с учетом возрастных особенностей сыновей. Рассказал много историй своего детства, чем их покорил.
Очень вежливый, внимательный, ответственный… Дмитрий покоряет! С ним очень легко, как будто знакомы много лет ❤

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О
К вулкану Кара-Даг по холмам и степям из Алупки
Путешествуем с Дмитрием! Не первый год путешествуем с Дмитрием, наша семья безумна его любит и всегда возвращается к нему! Это
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человек своего дела, душа открыта, глаза горят, а как он рассказывает, это прям любовь к Крыму не только его, но и Ваша. Мы каждый раз удивляемся видам, которые он показывает, Вы такого не увидите сами, Вам не покажут на экскурсиях этого. Дмитрий предложит экстрим, хоть Вы и боитесь высоты, но он это так сделает, что Вы там будете самыми первыми и пойдете по мостикам… Подберёт маршрут под любой возраст и будет всегда рядом. Найдёт общий язык с любым поколением и знает, как увлечь каждого - это талант! А какая с ним поездка на пару дней по ЮБК, это не описать словами, надо ехать! Проведёт по таким местам, которых нет на карте, да и Ваши пожелания всегда будут во главе экскурсии, всё учтёт! А купание в море, а дельфины - эмоций на год… Это стоит испытать каждому!
Дмитрий, будьте всегда таким доброжелательным и до следующего года!!!

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С
Калейдоскоп впечатлений: от пещер к вершинам (из Алупки)
Познакомились с Дмитрием при помощи «сарафанного радио»))
Оказалось, что коренные жители Крыма сами подписываются на канал Димы, для того, чтобы узнать
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что-то новое и интересное о родном полуострове!
Дима действительно профессионал, который не только знает очень и очень много о родном Крыме, но и детально продумывает и готовит свои экскурсии, стараясь сделать их максимально комфортными и увлекательными.
Но самое главное, что он увлеченный и по настоящему влюбленный в Крым человек, настоящий романтик и искатель приключений))
Мы всей семьей провели два прекрасных дня вместе с Димой, прикоснулись к древней и прекрасной истории полуострова, его достопримечательностям и красотам. Самое главное - мы все полюбили Крым. Дима - огромное спасибо тебе за это и до новой встречи…..))

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Всего 59 отзывов в Алупке

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Ответы на вопросы от путешественников по Алупке

Самые популярные экскурсии в Алупке
В августе 2026 мы рекомендуем 👍 заказать 5 самых интересных экскурсий 😍 из 19:
  1. Встреча рассвета на горе Ай-Петри над Ялтой из Алупки;
  2. Предгорный Крым: пещерные города, долины и лаванда (из Алупки);
  3. Золотое кольцо Крыма: любовь с первого взгляда;
  4. Ялта - царица Крыма: красота сквозь века (из Алупки);
  5. Алупка - Ялта - Алушта: микс впечатлений.
Сколько стоит экскурсия по Алупке в августе 2026
Сейчас в Алупке можно забронировать 19 экскурсий и билетов от 2000 до 30 000. Туристы уже оставили гидам 59 отзывов, а общая оценка за организацию составляет 5 из 5
Откройте все сокровища Алупки, выбрав одну из наших экскурсий. Посетите знаменитый Воронцовский дворец, где каждый камень хранит свою историю. Погрузитесь в атмосферу прошлого, исследуя исторические уголки и живописные пейзажи Крыма. Наши экскурсии разработаны так, чтобы вы могли по-настоящему ощутить дух Алупки, её культурное наследие и природную красоту. Забронируйте своё приключение уже сегодня и поделитесь впечатлениями с друзьями!