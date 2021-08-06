Все экскурсии в Алупке
Доступно 9 экскурсий 🚌 в Алупке на 2021 год, 3 ⭐ отзыва, цены от 390₽. Сегодня можно забронировать экскурсии в России на 📅 октябрь, ноябрь и декабрь
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9ч
2 000₽
за 1 чел.
Типичный турист - Алупка, Ливадия, Массандра, Ялта
Крым вошел в состав Российской империи в XIX веке
Ежедневно в 8:30
9ч
2 000₽
за 1 чел.
Горный турист: Ялта, Ай-Петри
С горы Ай-Петри открывается лучший вид на Ялту и побережье - предлагаю убедиться вам в этом лично! Мы...
ежедневно в 08:30 утра
Индивидуальная экскурсия
3ч
4 000₽
за 1-10 чел.
Прогулка по Старой Алупке
Погрузиться в дореволюционную атмосферу курорта и узнать его историю
Индивидуальная экскурсия
1ч
390₽
за 1 чел.
Воронцовский дворец: аудиоэкскурсия по основной экспозиции
Вы удивитесь уникальному сочетанию восточного экстерьера с истинно английскими интерьерами, ошибетесь...
Дворец работает ежедневно с 9:00 до 17:00
Индивидуальная экскурсия
1ч
390₽
за 1 чел.
Массандровский дворец: аудиоэкскурсия по залам дворца-музея
Вы поразитесь внутренним убранством интерьеров, коллекцией произведений живописи, графики, декоративно-прикладного...
Дворец работает ежедневно с 9:00 до 17:00
7ч
850₽
за 1 чел.
Храм Солнца - место силы в Крымских горах
Если вы не в первый раз в Крыму, то скорее всего вы уже изучили все «классические»...
По вторникам и субботам в 11:00
7ч
2 000₽
за 1 чел.
Виа-феррата в Крыму: скалолазание, доступное каждому
Попробуйте себя в скалолазании! Преодолейте отвесные скалы, крутые стены и подъёмы, и покорите...
По пятницам и субботам в 8:00
7ч
1 800₽
за 1 чел.
Экскурсия на фестиваль воздушных шаров
Всегда мечтали полетать на воздушном шаре и увидеть Крым с высоты птичьего полета? Или уже знаете, как...
12-16 августа в 05:00, 3-5 сентября в 05:00, 1-6 октября в 05:00
4д
26 900₽
за 1 чел.
Крымский Новый Год в альпийском стиле
Вас ждёт насыщенное, незабываемое приключение с высоким уровнем комфорта
31 декабря 2021 — 4 января 2022
Последние отзывы «Экскурсии Алупки»
- Отзыв на: Прогулка по Старой АлупкеННаталья6 августа 2021Нам экскурсия очень понравилась! Александр интересный рассказчик и увлечённый своим делом человек. Большое впечатление произвёл музей, где можно трогать экспонаты. Это здорово!
- Отзыв на: Прогулка по Старой АлупкеККатарина30 июля 2021Казалось бы, что можно рассказывать об истории курортного городка на протяжении трех часов? Как оказалось очень и очень многое. Александр - это уникальный человек, влюбленный в историю своего города. Он кропотливо, не жалея времени и сил, по крупицам собрал пока еще небольшой, но чрезвычайно любопытный музей, с которого и начинается экскурсия. Ну а дальше - погружение в эпоху дачного отдыха в Алупке конца девятнадцатого-начала двадцатого века. И ты уже не видишь обшарпанных стен и неровного асфальта, потому что для каждого из домов, о которых гид ведет свой рассказ у Александра подготовлены фотографии зданий того времени, биографии людей, которые в них жили, интересные детали, связанные с современностью. Чувствуется, какая огромная работа была проделана Александром, для того, чтобы подготовить такую замечательную экскурсию. Однозначно рекомендуем данную программу всем, кто интересуется историей своей страны и хочет совместить пляжный отдых с познавательным туризмом. Благодарим Вас, Александр, за такую великолепную экскурсию и желаем удачи в Ваших краеведческих поисках!