Индивидуальная
до 4 чел.
Встреча рассвета на горе Ай-Петри над Ялтой из Алупки
Начало: Ваше адрес в Алупке
Расписание: Ежедневно в 03:00
14 000 ₽ за всё до 4 чел.
Индивидуальная
до 6 чел.
Предгорный Крым: пещерные города, долины и лаванда (из Алупки)
Начало: По договоренности
Сегодня в 09:00
Завтра в 07:00
25 000 ₽ за всё до 6 чел.
Индивидуальная
до 6 чел.
Золотое кольцо Крыма: любовь с первого взгляда
Начало: По договоренности
Сегодня в 09:00
Завтра в 07:00
25 000 ₽ за всё до 6 чел.
Индивидуальная
до 6 чел.
Ялта - царица Крыма: красота сквозь века (из Алупки)
Начало: По договоренности
Расписание: Ежедневно в 9.00
25 000 ₽ за всё до 6 чел.
Индивидуальная
до 6 чел.
Алупка - Ялта - Алушта: микс впечатлений
Начало: По договоренности
Расписание: В любой день
Сегодня в 09:00
Завтра в 07:00
25 000 ₽ за всё до 6 чел.
Индивидуальная
до 6 чел.
На запад! К розовому озеру и мекке дайверов
Начало: По договоренности
Сегодня в 09:00
Завтра в 07:00
30 000 ₽ за всё до 6 чел.
Индивидуальная
до 6 чел.
К вулкану Кара-Даг по холмам и степям из Алупки
Начало: По договоренности
Сегодня в 09:00
Завтра в 07:00
30 000 ₽ за всё до 6 чел.
Индивидуальная
до 6 чел.
Царская дорога: по следам Романовых (из Алупки)
Начало: По договоренности
Сегодня в 09:00
Завтра в 07:00
20 000 ₽ за всё до 6 чел.
Индивидуальная
до 6 чел.
Тайны подземелий: вглубь пещер, вглубь веков (из Алупки)
Начало: По договоренности
Сегодня в 09:00
Завтра в 07:00
25 000 ₽ за всё до 6 чел.
Индивидуальная
до 7 чел.
Ялта неизвестная: в гости к князьям и графам (из Алупки)
Начало: Московская улица, 5, Ялта, Республика Крым
Сегодня в 09:00
Завтра в 07:00
23 000 ₽ за всё до 7 чел.
Индивидуальная
до 6 чел.
«Восточная сказка»: в Бахчисарай из Алупки
Начало: По договоренности
Расписание: Ежедневно в 9.00
Сегодня в 09:00
Завтра в 07:00
25 000 ₽ за всё до 6 чел.
Индивидуальная
до 6 чел.
Тропами Крыма: хайкинг для всех (из Алупки)
Начало: По договоренности
Сегодня в 09:00
Завтра в 07:00
18 000 ₽ за всё до 6 чел.
Индивидуальная
до 6 чел.
Калейдоскоп впечатлений: от пещер к вершинам (из Алупки)
Начало: По договоренности
Сегодня в 09:00
Завтра в 07:00
25 000 ₽ за всё до 6 чел.
Групповая
до 18 чел.
Ай-Петри и Ялта
Начало: Южнобережная трасса. Остановка Алупка
Расписание: ежедневно в 09:00, 10:00, 11:00, 12:00
Завтра в 09:00
10 авг в 09:00
2500 ₽ за человека
Индивидуальная
до 6 чел.
В секретную Балаклаву и героический Севастополь из Алупки
Начало: По договоренности
Расписание: Ежедневно в 9.00
Сегодня в 09:00
Завтра в 09:00
26 000 ₽ за всё до 6 чел.
Индивидуальная
до 4 чел.
Встреча рассвета в горах над Ялтой из Алупки
Начало: Ваш адрес
Расписание: Ежедневно в 05:00
8000 ₽ за всё до 4 чел.
Индивидуальная
до 6 чел.
За горами, за лесами: Ай-Петри и Большой каньон
Начало: По договоренности
25 000 ₽ за всё до 6 чел.
Групповая
до 18 чел.
Три дворца: Воронцовский, Ливадийский, Юсуповский
Начало: Алупка. Автостанция
Расписание: Ежедневно в 09:00, 10:00, 11:00, 12:00, 13:00
2000 ₽ за человека
Фотопрогулка
до 6 чел.
Воронцовский парк: фотопрогулка по следам Айвазовского
Начало: У кассы Воронцовского дворца
6000 ₽ за всё до 6 чел.
Последние отзывы на экскурсии
В
Спасибо огромное Александру за эту поездку! Стартовали рано, но Александр был бодр, весел, всю дорогу рассказывал исторические моменты. В следущий свой приезд обязательно пойду с Александром в горы!
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В
Уважаемый Дмитрий!
Хотим выразить вам искреннюю благодарность за вашу увлекательную и познавательную экскурсию. Ваша способность рассказывать о местах с таким энтузиазмом
Хотим выразить вам искреннюю благодарность за вашу увлекательную и познавательную экскурсию. Ваша способность рассказывать о местах с таким энтузиазмом
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О
Январь. Крым. Мягко говоря- не сезон. Холодно. Экскурсовода искали местного и в последний момент. Нашли! Дмитрий быстро откликнулся. Хоть его
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С
Незабываемо! Добрый день. Наступила осень и хочется согреться тёплыми воспоминаниями об отдыхе в Крыму. Крым - это отдельный чудный мир!
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В
Незабываемое путешествие по красотам Крыма! Дмитрий, добрый день! Ещё раз хотим поблагодарить за отличную интереснейшую экскурсию! 🔥🔥🔥 Мы получили массу
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Е
Начну свой отзыв с благодарности за подаренные эмоции и впечатления от теплой и интересной экскурсии с Дмитрием. Спасибо за то,
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А
Лучший гид по Крыму Дима, пока свежи впечатления хочу сказать-какое счастье, что приехав первый раз в Крым, мы попали в
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Н
Ездили с Дмитрием на индивидуальную экскурсию по Крыму. Он подобрал маршрут по нашим желаниям. Ездили на машине Дмитрия, по которой
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О
Путешествуем с Дмитрием! Не первый год путешествуем с Дмитрием, наша семья безумна его любит и всегда возвращается к нему! Это
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С
Познакомились с Дмитрием при помощи «сарафанного радио»))
Оказалось, что коренные жители Крыма сами подписываются на канал Димы, для того, чтобы узнать
Оказалось, что коренные жители Крыма сами подписываются на канал Димы, для того, чтобы узнать
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Всего 59 отзывов в Алупке
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Ответы на вопросы от путешественников по Алупке
Самые популярные экскурсии в Алупке
В августе 2026 мы рекомендуем 👍 заказать 5 самых интересных экскурсий 😍 из 19:
Сколько стоит экскурсия по Алупке в августе 2026
Сейчас в Алупке можно забронировать 19 экскурсий и билетов от 2000 до 30 000. Туристы уже оставили гидам 59 отзывов, а общая оценка за организацию составляет 5 из 5
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