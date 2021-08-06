Отзыв на: Прогулка по Старой Алупке

К Катарина 5

Казалось бы, что можно рассказывать об истории курортного городка на протяжении трех часов? Как оказалось очень и очень многое. Александр - это уникальный человек, влюбленный в историю своего города. Он кропотливо, не жалея времени и сил, по крупицам собрал пока еще небольшой, но чрезвычайно любопытный музей, с которого и начинается экскурсия. Ну а дальше - погружение в эпоху дачного отдыха в Алупке конца девятнадцатого-начала двадцатого века. И ты уже не видишь обшарпанных стен и неровного асфальта, потому что для каждого из домов, о которых гид ведет свой рассказ у Александра подготовлены фотографии зданий того времени, биографии людей, которые в них жили, интересные детали, связанные с современностью. Чувствуется, какая огромная работа была проделана Александром, для того, чтобы подготовить такую замечательную экскурсию. Однозначно рекомендуем данную программу всем, кто интересуется историей своей страны и хочет совместить пляжный отдых с познавательным туризмом. Благодарим Вас, Александр, за такую великолепную экскурсию и желаем удачи в Ваших краеведческих поисках!