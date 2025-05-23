В Алуште буквально каждый уголок вызывает желание узнать о городе побольше. Здесь бесконечно много природных и исторических достопримечательностей. Именно в Алуште проходили съемки всеми любимой комедии «Кавказская пленница». Море, пляжи с мелкой галькой, горы, кипарисы, туи, можжевельник, сосны и множество рукотворных чудес впечатлят даже самых опытных туристов

Местные экскурсоводы

В Алуште и в окрестностях города огромное разнообразие интересных запоминающихся достопримечательностей. Для получения ярких впечатлений и незабываемых эмоций при знакомстве с городом рекомендуем вам посетить хотя бы пару-тройку экскурсий. Сделать это очень легко – многие гиды размещают свои экскурсии на нашем сайте. Планируйте свой отдых заранее и выбирайте места для развлечений. Вам помогут определиться с выбором цены и отзывы на нашем сайте. В ваших силах сделать отдых увлекательным и насыщенным, чтобы дружелюбие и гостеприимство Алушты зарядило вас за время отпуска положительной энергией на весь год