Авторские туры в Алуште

Найдено 1 тур в Алуште, цена 8000 ₽. Расписание для бронирования на май, июнь и июль в 2025 году
Заповедная природа. Поездка в Крымский заповедник (эксклюзив)
2 дня
Заповедная природа. Поездка в Крымский заповедник (эксклюзив)
Начало: Ваш отель
Расписание: По предварительному согласованию с туристом
Сегодня в 13:00
Завтра в 09:00
8000 ₽ за экскурсию

Что посмотреть в Алуште на экскурсиях?

В Алуште буквально каждый уголок вызывает желание узнать о городе побольше. Здесь бесконечно много природных и исторических достопримечательностей. Именно в Алуште проходили съемки всеми любимой комедии «Кавказская пленница». Море, пляжи с мелкой галькой, горы, кипарисы, туи, можжевельник, сосны и множество рукотворных чудес впечатлят даже самых опытных туристов

Местные экскурсоводы

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