2 день

Анадырский залив

Проходя вдоль западного берега Анадырского залива, мы в течение дня сделаем несколько высадок.

Во-первых, исследуем большое лежбище моржей.

Во-вторых, посетим одну из местных лагун (да, они бывают не только в Венеции!) и пройдёмся по широкому пляжу.

Последняя точка на сегодня — мыс Наварин, официально самое ветреное место в России.

С чукотского название мыса переводится очень смешно: «колбаса».

Но в действительности ничего смешного здесь нет, наоборот — сплошная величественность.

Да ещё самый шумный и большой птичий базар на Дальнем Востоке: здесь обитают до 1 млн птиц.