От Чукотки до Камчатки
Мы выберем места, которые мало кто посещает, такие как устья рек, фьорды, заливы и острова, которые, по нашему опыту, предлагают любителям естественной истории, фотографам, историкам и путешественникам самые уникальные возможности.
сен
Программа тура по дням
Анадырь
Самостоятельное прибытие в Анадырь.
Трансфер в порт.
Выход из порта в 14:00.
После подъема на борт судна — размещение в каютах, знакомство с экипажем, брифинг по технике безопасности и маршруту, приветственный обед в открытом море.
Почаще выглядывайте в иллюминаторы или за борт: уже в акватории Анадырского лимана с 99% вероятностью мы сможем наблюдать загадочных белых китов — белух.
Анадырский залив
Проходя вдоль западного берега Анадырского залива, мы в течение дня сделаем несколько высадок.
Во-первых, исследуем большое лежбище моржей.
Во-вторых, посетим одну из местных лагун (да, они бывают не только в Венеции!) и пройдёмся по широкому пляжу.
Последняя точка на сегодня — мыс Наварин, официально самое ветреное место в России.
С чукотского название мыса переводится очень смешно: «колбаса».
Но в действительности ничего смешного здесь нет, наоборот — сплошная величественность.
Да ещё самый шумный и большой птичий базар на Дальнем Востоке: здесь обитают до 1 млн птиц.
Мейныпильгыно
Чукотское село с труднопроизносимым названием Мейныпильгыно (впрочем, местные называют его просто Майна) живёт рыбным промыслом.
Но мы прибудем сюда из-за птиц.
Здесь живёт самая большая в мире популяция редчайшего вида — кулика-лопатня.
Лопатней на планете осталось всего несколько сотен.
А между тем, они не только обладают удивительной, похожей на лопату, формой клюва, но и при своих крохотных размерах каждый год мигрируют на 8 000 км в Юго-Восточную Азию.
Поэтому бок о бок с чукчами-рыбаками работают орнитологи, выращивающие в специальном питомнике птенцов лопатня.
Сегодня мы постараемся встретить и других редких птиц: монгольских зуйков, исландских песочников, стариков.
Чукотка
Два дня мы посвятим исследованию Чукотки.
Как вы представляете себе Чукотку?
Со стороны Берингова моря прибрежные территории — это плодородные долины, по которым протекают многочисленные реки.
Летом здесь легко встретить стадо оленей или медведя, а ландшафт поражает своим разноцветьем.
Чукотка
Мы совершим множество высадок в разных местах Чукотки и познакомимся с этим далёким малоизведанным краем.
Камчатка
Мы начнём день со знакомства с Корякским заповедником, один из кластеров которого расположен на полуострове Говена.
Здесь интересно сочетание разных типов ландшафта: вот — прибрежная равнина, а вот — гора с крутыми склонами и ледником.
На заповедной территории обитает множество самых разных животных: и горностай, и камчатский соболь, и росомаха, и арктический суслик.
Но самые желанные встречи — со снежным бараном и камчатским бурым медведем.
Отсюда мы направимся к небольшому острову Верхотурова, который примечателен прежде всего своими огромными колониями тупиков и бакланов, занявшими отвесные прибрежные скалы.
Впрочем, опытный глаз может заметить и других птиц: моевок, кайр, конюг, тупиков и, конечно, чаек.
Командорские острова
Командорские острова — это целый мир, изучению которого мы посвятим несколько дней.
Архипелаг состоит из четырёх островов, которые делят между собой тюлень Стейнгера, морские котики, каланы, ларги, северный олень, медновский голубой песец, сапсан и ещё десятки морских и наземных млекопитающих и птиц.
Командорские острова
Своей кипучей жизнью нас поразит Арий Камень — крохотный остров-скала окружностью всего 1 км.
Командорские острова
Многие территории Командорских островов имеют высший природоохранный статус: сюда вообще не может ступить нога человека.
Командорские острова
Вместе с тем на архипелаге есть небольшое село, в котором живут представители сразу нескольких коренных народов: алеуты, кадьякцы, камчадалы и курильцы.
День в море
Посвятим этот день познавательным лекциям нашей экспедиционной команды.
Река Жупанова
Вернувшись к берегу Камчатки, мы приблизимся к устью реки Жупанова.
По ней — широкой, но мелкой, окаймлённой нетронутым лесом — «Зодиаки» увезут нас внутрь баснословно красивого пейзажа.
Здесь обитает множество редких птиц вроде косатого селезня и алеутской крачки, но главная достопримечательность — это белоплечий орлан, одна из самых крупных птиц мира с размахом крыльев до 2,5 м.
Остановившись в рыбацком лагере, полакомимся уловом дня.
Петропавловск-Камчатский
Утром заходим в Авачинскую бухту — самую крупную природную гавань в мире.
Выход на берег в 08:00.
Трансфер по желанию в центр города или одну из гостиниц.
Описание данного маршрута является общим планом экспедиции. Маршрут может меняться под воздействием внешних факторов: погоды, ледовой обстановки и т. д.
Проживание
Стоимость тура в зависимости от категории размещения, руб:
|Каюта
|Стоимость за место в каюте
|Трехместная каюта без удобств
|511 296
|Двухместная каюта без удобств
|639 108
|Супериор
|820 195
|Сьюпериор Плюс
|937 368
|Мини-люкс
|нет мест
|Люкс судовладельца
|1 590 680
Доплата за одноместное размещение — 100% от тарифа.
Экспедиционное судно «Профессор Хромов»
«Профессор Хромов» – небольшое экспедиционное судно ледового класса. В 2013 и 2019 годах его полностью переоборудовали с расчетом на комфортабельное размещение максимум 50 пассажиров в двухместных каютах.
Для удобства пассажиров на судне есть бар, уютный лаундж, лекционный зал и библиотека с большой коллекцией тематической литературы.
Просторный капитанский мостик всегда открыт для пассажиров. С него можно любоваться потрясающими видами на айсберги и береговые ландшафты. За дикой природой и морскими животными также можно наблюдать с открытых палуб судна.
Капитан и команда «Профессор Хромов» – опытные моряки, настоящие энтузиасты экспедиционных путешествий. Во время высадок на берег путешественников сопровождают квалифицированные гиды и натуралисты. Для высадок используется флот моторных надувных лодок Зодиак, которые просты и удобны в использовании. С их помощью участники экспедиции легко добираются до удивительно красивых, но труднодоступных мест.
«Профессор Хромов» – судно ледового класса, специально оборудованное для исследования регионов, в которых навигация судов большего размера невозможна.
Технические характеристики
|Длина
|71,6 м
|Ширина
|12,8 м
|Водоизмещение
|2140 тонн
|Скорость
|12 углов
|Пассажиры
|50 человек
|Ледовый класс
|КМ
|Год постройки
|1984
|Год реновации
|2019
|Флаг
|Россия
Варианты проживания
Люкс судовладельца
Вместимость до 3 пассажиров в каюте.
- спальня с двуспальной кроватью;
- гостиная с односпальной кроватью;
- письменный стол, шкаф, тумбочки;
- ванная: душ, туалет, умывальник;
- окна на две стороны.
Мини-люкс
Вместимость до 3 пассажиров в каюте.
- спальня с двуспальной кроватью;
- гостиная с односпальной кроватью;
- письменный стол, шкаф, тумбочки;
- ванная: душ, туалет, умывальник;
- панорамные окна.
Супериор плюс
Вместимость до 2 пассажиров в каюте.
- два нижних спальных места;
- письменный стол, шкаф, тумбочки;
- ванная: душ, туалет, умывальник;
- окно.
Супериор
Вместимость до 2 пассажиров в каюте.
- два спальных места – верхнее и нижнее;
- письменный стол, шкаф, тумбочки;
- ванная: душ, туалет, умывальник;
- окно.
Двухместная каюта без удобств
Вместимость до 2 пассажиров в каюте.
- два нижних спальных места;
- письменный стол, шкаф, тумбочки;
- умывальник (удобства совмещенные);
- иллюминатор.
Трехместная каюта без удобств
Вместимость до 3 пассажиров в каюте.
- два нижних и одно верхнее спальные места;
- письменный стол, шкаф, тумбочки;
- умывальник (удобства совмещенные);
- иллюминатор.
Выберите дату при бронировании
Ответы на вопросы
- Что входит
- Групповой трансфер из аэропорта либо оговоренной с организаторами гостиницы города до места посадки на судно в месте старта круиза и групповой трансфер в аэропорт, либо оговоренную с организаторами гостиницу в городе окончания круиза
- Проживание в каюте выбранной категории на судне в течение тура
- 3-разовое питание на борту, доступ к чайной станции и снекам 24/7
- Все высадки и экскурсии по программе
- Оформление пограничных пропусков по маршруту, стоимость всех входных плат в заповедники и объекты показа
- Участие в мероприятиях на судне – показы фильмов, лекции
- Экспедиционная куртка
- Портовые сборы
- Что не входит
- Авиа- и ж/д билеты до г. Анадырь и из г. Петропавловска-Камчатского
- Наземное обслуживание до и после начала круиза (отели, экскурсии)
- Связь на борту (спутниковый телефон, интернет)
- Услуги бара (алкогольные и прохладительные напитки, снеки)
- Прачечная
- Сувениры
- Чаевые команде (по желанию)
- Обязательная медицинская страховка с покрытием экстренной эвакуации
- Место начала и завершения?
- Россия, Чукотский автономный округ, Анадырь
- Список личных вещей, которые нужно взять с собой
Главный фактор при выборе одежды на борту судна – удобство. Одежда может быть повседневной и неформальной. Возьмите с собой ветро- и водонепроницаемую верхнюю одежду. Не берите с собой тесную одежду, которая не оставляет пространства для воздушной прослойки, являющейся отличным изолятором. Шерсть, шелк и некоторые современные синтетические волокна, например, флис (polar fleece) сохраняют тепло лучше, чем хлопок.
Мы рекомендуем, сделать исключение для капитанского ужина и гала-ужина. Дресс-код на ужин отсутствует, но это судно класса люкс и иностранные туристы любят выглядеть вечером нарядно.
Несколько советов, которые помогут вам чувствовать себя комфортно во время экспедиционного круиза:
- не одевайтесь слишком тепло, чтобы избежать потения;
- надевайте водонепроницаемую одежду из такого материала, который, тем не менее, позволит Вашему телу "дышать" и тем самым воспрепятствует конденсации влаги под одеждой;
- охлаждению наиболее подвержены ноги и руки. Старайтесь, чтобы они оставались сухими и теплыми. Мудрым решением будет взять перчатки, чтобы быть готовым к переменам погоды;
- 90% тепла человек теряет при охлаждении головы! Позаботьтесь, чтобы Ваша голова была в тепле. Наряду с головным убором, закрывающим уши и лоб, привезите с собой шапку или
- капюшон, который мог бы при необходимости закрыть шею и подбородок;
- отличная идея взять шерстяной или синтетический шарф: обеспечивая защиту шеи, он может быть завязан на лице, если Вам придется передвигаться против ветра;
- надевайте комфортную, просторную одежду. Лучше надеть несколько легких вещей, чем одну теплую. Между слоями одежды останется тонкая воздушная прослойка, которая при
- повышении температуры тела служит великолепным изолятором;
- шерсть и шелк предпочтительней хлопка, т. к. они хорошо удерживают теплый воздух. Синтетические материалы, которые снова принимают свою форму после сжатия, тоже хороши. Если вещи намокают или отсыревают, подкладка из полистерола лучший изолятор, чем гусиный или утиный пух. Также мы рекомендуем флисовую одежду, популярную даже у путешественников-экстремалов.
Проверьте, все ли вы взяли:
- теплую куртку куртку;
- резиновые сапоги вам выдадут в аренду на борту;
- теплое нижнее белье;
- теплые брюки (джинсы подойдут и для ношения на борту и для экскурсий);
- водонепроницаемые брюки для высадок на лодках и наземных прогулок (надевайте их поверх Ваших обычных брюк);
- шерстяной свитер или флисовую кофту;
- перчатки;
- шапку;
- теплые носки;
- удобные влагоустойчивые ботинки с ребристой подошвой;
- кроссовки или ботинки. На борту запрещено ходить в шлепанцах по технике безопасности;
- водонепроницаемый рюкзак для высадок;
- темные очки с ультрафиолетовой защитой;
- защитный крем для кожи лица и губ;
- купальный костюм;
- фотокамера и карты памяти;
- дополнительная пара Ваших оптических очков;
- предписанные врачом медицинские средства с запасом на несколько дополнительных дней;
- пластиковый пакет с молнией или зажимом для фотокамеры;
- несколько футболок для ношения на борту и на высадках;
- бинокль для наблюдения за дикими животными;
- комплект батареек;
- блокнот и ручка.
- Входят ли билеты на самолет в стоимость тура?
Авиа- и ж/д билеты не входят в стоимость тура. Вы можете приобрести их самостоятельно или обратиться за помощью к нам.
- Входит ли страховка в стоимость тура?
Страховка обязательна, и в программу тура не включена. Вам необходимо оформить страховку, покрывающую экстренную эвакуацию из труднодоступных мест. Также настоятельно рекомендуем приобретать страхование от "невыезда".
Дополнительную страховку для путешествия Вы можете приобрести на сайте Большой Страны без комиссии напрямую у страховых компаний.
- Может ли измениться маршрут круиза?
Описание данного маршрута является общим планом экспедиции. Маршрут может меняться под воздействием внешних факторов: погоды, ледовой обстановки и т. д.
Экипаж судна и экспедиционная команда прилагают все усилия, чтобы придерживаться запланированного маршрута, но важно понимать, что отличительной особенностью экспедиционных программ является гибкость маршрута и возможные изменения по погодным и ледовым условиям или по другим непредвиденным обстоятельствам.
Изменения будут вноситься только в том случае, если они отвечают вашим интересам, вашей безопасности или требованиям морских правил.
Мы заверяем вас, что капитан и его команда всегда сделают все возможное, чтобы ваше путешествие было безопасным, интересным и запоминающимся.
- Нужны ли визы для круизов и помогаете ли вы с их оформлением?
Визовые требования зависят от региона вашего путешествия.
Для посещения многих регионов вам может потребоваться туристическая виза.
Уточните необходимость получения визы заранее в консульстве страны, которую вы планируете посетить.
Обращаем ваше внимание, что в связи с последними изменениями процедур получения туристических виз, несмотря на то, что мы оказываем визовую поддержку по многим направлениям, может потребоваться ваша личная подача документов в консульстве/визовом центре, а также сдача биометрических данных.
- Нужна ли специальная подготовка?
Уровень физической подготовки для экспедиционных круизов не важен.
Любой человек, способный поднять и спуститься по трапу судна, пройдет через любую высадку в дичайших местах без затруднений.
Наоборот, желающим получить некоторую нагрузку, будут предложены более продолжительные прогулки по пересеченной местности.
Но стоит помнить, что вы окажитесь в труднодоступных местах и ближайшая больница может находиться в тысячах километрах от вас, поэтому если вы страдаете хроническими заболеваниями, перед путешествием проконсультируйтесь с вашим лечащим врачом.
- Есть ли дресс-код на борту?
Главный фактор при выборе одежды на борту судна – удобство.
Одежда может быть повседневной и неформальной.
Но если вы путешествуете на судах класса-люкс и мега-яхтах, рекомендуем на борту придерживаться стиля casual и сделать исключение для вечерних праздничных мероприятий, например, коктейля с капитаном, прощального Гала-ужина, празднования знаменательных дат, для которых стоит подобрать элегантную вечернюю одежду.
- Как проходит день в круизе?
Для экспедиционных программ никогда не предлагается фиксированное ежедневное расписание, так как большинство маршрутов пролегают в удаленных, труднодоступных и малоисследованных регионах с экстремальными климатическими условиями.
Предложенные программы служат примерным ориентиром того, что вы можете увидеть или посетить во время путешествия, но посещение определенных мест или встреча определенных животных не может быть гарантирована.
Программа на день, расписание высадок, лекций, время работы ресторана на следующий день будут доступны накануне вечером каждого дня.
Пожалуйста, помните, что во время полярных экспедиций изменения в программе и маршруте происходят каждый день, поэтому возможно, нам придется корректировать программу и в течении дня. Обо всех новых изменениях капитан или экспедиционный лидер будут информировать вас по громкой связи.
Во время круиза капитан и экспедиционный лидер будут постоянно следить за погодой и ледовой обстановкой, чтобы создать для вас как можно больше возможностей насладиться высадками на берег и круизированиями на зодиаках.
- Будет ли работать интернет и сотовая связь во время круиза?
На судах класса люкс предоставляется безлимитный Wi-Fi доступ в интернет. Качество спутникового интернета не сопоставимо с привычной нам скоростью. Покрытие может быть потеряно в определенных географических районах, особенно в полярных зонах, или по независящим от нас обстоятельствам.
Мобильная связь будет недоступна практически во всех регионах плавания наших экспедиционных круизов. За дополнительную плату на борту вы можете совершать звонки по спутниковой связи.
- Нужна ли специальная медицинская страховка для круиза? И что будет, если я заболею на борту?
Настоятельно рекомендуем оформить медицинскую страховку (страховое покрытие должно включать, в том числе, срочную эвакуацию из отдаленных районов земного шара). Настоятельно рекомендуем приобретать страховые полисы, включающие в себя страхование на случай отмены поездки и страхование багажа.
Все участники экспедиций без исключения обязаны иметь медицинскую страховку, покрывающую поисково-спасательные мероприятия и эвакуацию с борта судна из труднодоступных регионов. Сумма покрытия зависит от региона путешествия и варьируется от $50 000 до $500 000.
При бронировании наши менеджеры предоставят вам подробную информации о требованиях к страхованию по вашему региону путешествия и, если требуется, оформят полис медицинского страхования для вас.
Медицинский кабинет с базовым оборудованием для оказания первой помощи доступен на борту. Доктор доступен в любое время, в том числе он сопровождает путешественников на высадках. За консультации и медицинские процедуры, проводимые на борту судна, взимается плата, которая не покрывается медицинским страхованием.
- Будет ли у меня морская болезнь?
Мы можем столкнуться с волнениями на море в любой экспедиции.
Заранее подберите и возьмите с собой подходящее лекарство от морской болезни: таблетки, лейкопластыри, браслеты от укачивания.
Большинство профилактических лекарств от морской болезни необходимо принимать заранее, пока вы чувствуете себя хорошо.
Если вы склонны к укачиванию, избегайте алкоголь, табак, лишние жидкости и ограниченные пространства.
- Мне требуется специальное питание, смогу ли я получить его на борту?
Конечно, но об этом следует известить вашего менеджера в момент бронирования путешествия и заполнить медицинскую анкету.
- Общие условия участия в экспедиционных круизах
Маршрут экспедиции может изменяться в процессе выполнения круизного рейса, в том числе по решению экспедиционного лидера в целях безопасности участников (при изменении маршрута и расписания компенсация пассажирам не выплачивается).
- Дополнительная информация
Туроператор может потребовать предъявить медицинский сертификат с подписью лечащего врача, подтверждающий физическую и психическую способность туриста участвовать в экспедиционном круизе.
Туроператор вправе отказать туристу в участии, когда психическое и физическое здоровье туриста неочевидно для Туроператора и отсутствует такой сертификат.
- Что такое экспедиционный круиз?
Экспедиционные морские круизы – это вид проведения отпуска, а не исследовательские проекты. Главная цель существования экспедиционных круизов: побывать в удаленных и труднодоступных местах, не отказываясь от приемлемого уровня комфорта, узнать и увидеть лично то, с чем большинство сможет только ознакомиться в телепередачах о путешествиях.
Экспедиционные круизы бывают морские и речные. Основная цель таких экспедиций, как можно больше высаживаться на дикие берега, где нет никакой инфраструктуры. Поэтому для экспедиционных круизов используются небольшие суда, способные посещать районы, абсолютно недоступные для классических круизных лайнеров.
Экспедиционные круизы рассчитаны на небольшое количество участников: от 12 до 200 человек. Малое количество пассажиров способствует более тесному контакту с природой, дружескому общению между пассажирами, гибкостью в ежедневном расписании, а также сохранению стабильности хрупких экосистем.
Во главе любого круиза стоит экспедиционный лидер – опытный путешественник или ученый и несколько гидов-натуралистов. Экспедиционный персонал выбирается не только за обширные знания региона, но главным образом, за желание и умение поделиться своим опытом с пассажирами.
- Какой уровень размещения в ходе программы?
Тур из ряда путешествий класса люкс по самым нестандартным направлениям. Большинство круизных судов предоставляют достаточно высокий уровень размещения. Каюты судов обеспечивают достаточный комфорт в условиях полярных путешествий, а мега-яхты класса-люкс по качеству ничем не уступают лучшим 5* отелям.
Европейские шеф-повара сопровождают каждый круиз и с душой заботятся о вкусном и разнообразном питании даже вдали от цивилизации.
- Кому подходят экспедиционные круизы?
Прежде всего, участники наших экспедиционных программ — это люди любознательные, побывавшие как правило уже во многих странах.
С нами путешествуют и индивидуальные путешественники, и семьи, и дружеские компании. Всех их объединяет любовь к комфорту и приключениям, желание ярких впечатлений и стремление расширить свой жизненный опыт.
Средний возраст наших путешественников 30-50 лет, хотя возрастного предела мы не ставим. С нами путешествовали люди, которым только исполнилось 3 года и те, кому за 80.
- Могу ли я поехать в круиз один?
Мы можем обеспечить размещение с подселением.
Доплата за одноместное размещение — 100% от тарифа.
- Какие есть возрастные ограничения?
Необходимо учесть, что это экспедиционный круиз и ребенок будет принимать участие с родителями в высадках, многие высадки будут организованы на лодках зодиак в места с дикой природой, экскурсия будет длиться от 4 часов и более, поэтому ребенок должен быть в состоянии ее выдержать.
Несовершеннолетние дети должны находиться под постоянным наблюдением родителей.
Рекомендуемый минимальный возраст ребенка — 6–7 лет.
Максимальный возраст туриста не ограничен, но вы должны объективно оценивать свою физическую подготовку.
- Как мы будем высаживаться на берег?
Для высадки мы используем прочные лодки, называемые зодиаками.
Поскольку в большинстве мест по маршруту экспедиционных круизов нет портов, мы используем зодиаки для высадки на необитаемые берега.
- Какие развлечения есть на борту?
На экспедиционных круизах не предусмотрена развлекательная программа или анимация. Исключение составляют только круизы на нескольких судах класса люкс, на которых по вечерам вы сможете насладиться живой музыкой и шоу-программами.
Одним из основных отличий экспедиционных круизов является проведение на борту научно-познавательных лекций экспедиционными гидами – специалистами и учеными в разных научных областях.
- Сколько человек будет на борту?
Максимальное количество пассажиров на борту — 48 человек.
- Требуются ли прививки?
Для полярных регионов прививки не требуются, но, если вы направляетесь в другие регионы, уточняйте информацию у вашего менеджера перед бронированием круиза.
- Опасны ли экспедиционные круизы?
По данным Международной морской организации ООН, морские круизы – наиболее безопасный вид отдыха в мире.
Все круизные суда прошли самую строгую международную сертификацию, команда регулярно отрабатывает нештатные ситуации, на борту есть полный комплект аварийно-спасательного оборудования.
Что требуется от вас? Обязательно участвовать во всех брифингах и учениях (а они – непременный атрибут морских путешествий), знать, где находится ваш спасательный жилет и уметь им пользоваться, выучить путь эвакуации. Неукоснительно соблюдать все правила, в том числе те, которые относятся к курению.
Если вы путешествуете с детьми – не упускать их из виду.
- Когда лучше ехать в экспедиционный круиз?
Это зависит от того, в какой регион вы планируете отправиться.
Антарктида
С конца октября по начало декабря континент полностью покрыт снегом и это самая активная пора у пингвинов - они протаптывают тропы к воде, строят гнезда и откладывают яйца.
С декабря по февраль снег отступает, обнажая скалистые мысы, а у пингвинов вылупляются первые птенцы. В это время вероятность солнечных дней выше и пролив Дрейка спокойнее.
С середины февраля по середину марта киты возвращаются на кормежку, тюлени чаще вылезают на берег, а пингвины начинают линять. Антарктида готовится к долгим месяцам темноты.
Арктика
Июнь - середина июля лучшее время, чтобы увидеть медведей и моржей на льду и снегу, потому что солнце еще не особенно активно. В эти месяцы возвращаются перелетные птицы.
С середины июля по середину августа льда на севере становится меньше и многие места откроются вам совершенно с новой стороны.
С середины августа по сентябрь рекомендуем для посещения самые труднодоступные регионы Арктики, когда льда совсем мало.
- Когда лучше бронировать экспедиционный круиз?
Самые выгодные и низкие цены доступны при старте продаж – как минимум за год до начала путешествия.
- Какие документы нужно предоставить для экспедиционного круиза?
При бронировании круиза для заключения договора требуется копия общегражданского паспорта (основная страница и регистрация) и копии основных страниц загранпаспорта всех путешественников, если вы путешествуете не по России.
За несколько месяцев до вашего путешествия мы попросим вас заполнить медицинские формы, в которых необходимо честно указать состояние вашего здоровья, перенесенные или имеющиеся заболевания, принимаемые лекарства, аллергии и т. д.
Одновременно с медицинской формой необходимо предоставить копию полиса медицинского страхования, отвечающего всем требованиям вашей экспедиции.
Если вы бронировали авиабилеты и размещение до и после круиза самостоятельно, мы также попросим вас предоставить нам эту информацию.
- Все экспедиционные круизы проходят на ледоколах?
Нет. Большая часть экспедиционных круизов проходит на судах ледового класса. На ледоколе ежегодно проходит круиз на Северный полюс и единичные эксклюзивные экспедиции.
- В какое время можно прилететь в первый день тура и улететь в последний?
В первый день тура выход из порта запланирован на 14:00, поэтому прилет должен быть утренний, либо накануне.
Рекомендуемое время прилета — не позднее 09:00.
Трансфер будет организован с учетом времени прибытия всех туристов.
В последний день тура высадка на берег будет организована в 08:00, соответственно, трансферы будут осуществляться в этот период времени.
Рекомендуемое время вылета — после 13:00.
- Когда и сколько длится?
- Когда: Выберите дату при бронированииЭкскурсия длится около 13 дней
- Кто ещё будет вместе со мной?
- Это круиз в группе, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 48 человек.
- Нужно оплачивать всё сразу?
- В большинстве случаев вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии. Но если это касается билетов, то оплата нужна полностью.
Отзывы и рейтинг
Все рассчитано до миллиметра, серьезных сбоев не было, пару мелких накладок помню. Но в этой ситуации гиды срабатывали быстро. Наше круизное судно - целый дом на плаву, опасалась, что будет укачивать, нормально себя чувствовала. Каждый день нам показывали новые острова, накануне вечером рассказывали, что нас ждет и как себя вести.
Питание отличное, вкусно и всегда все свежее.
Экипировка отличная, на всех всегда хватало и плюс то, что мы брали из дом, нам заранее об этом говорилось. Все пригодилось и ничего лишнего, собиралась строго по списку.